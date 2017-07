Herní fenomén PlayerUnknown's Battlegrounds slaví úspěchy a láme rekordy. Titul už hrálo v jednu chvíli více lidí než GTA V a Fallout 4

Před pár týdny to bylo GTA V, nyní hernímu fenoménu PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) padl za oběť už i Fallout 4. Tedy alespoň co se týče počtu hráčů aktivních ve stejný okamžik. Těch totiž čím dál více populární multiplayerová akce z dílny studia Bluehole na Steamu nasbírala již více než 480 tisíc a tímto historickým úspěchem se také šéf vývoje neváhal pochlubit prostřednictvím svého oficiálního twitterového účtu.

Celkovému žebříčku v počtu hráčů již dlouhodobě vévodí Dota 2 a druhé místo si stále bezpečně hlídá Couter-Strike: Global Offensive. Svým postupem na třetí místo tak PUBG nově získává titul vůbec nejhranější hry, která nespadá pod společnost Valve, jíž zmíněný distribuční program Steam patří.

We now hold the record for the highest peak player count of any non-Valve game! GG WP everyone <3 pic.twitter.com/cHjXPeSE8p — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 30. července 2017

Na život a na smrt

Pokud jste s hrou dosud neměli co do činění, v kostce se jedná o multiplayerový akční titul, v němž na jedné mapě proti sobě bojuje na život a na smrt až 100 hráčů. Ti musí zpočátku začít prozkoumávat zdejší budovy a nejrůznější zákoutí, aby nalezli potřebné zbraně, vozidla a součásti výbavy, které jim pomohou v této hromadné bitvě vydržet co nejdéle. Po čase se však hratelná oblast rozlehlého světa začne zmenšovat, čímž začne také eskalovat napětí a střety s oponenty. Kolo vyhrává ten hráč nebo tým, kterému se podaří jako poslednímu zůstat naživu.

Hra PlayerUnknown's Battlegrounds na Steamu vyšla prostřednictvím předběžného přístupu v březnu (marec) letošního roku. Během čtyř měsíců se pak prodalo přes 4 milionů kopií a její popularita zatím stále nepřestává růst, což ostatně dokládá i nový rekord. Hitem se hra rychle stala i na streamovacích službách, například na Twitchi. A pokud máte zájem, za necelých 30 eur se do masivních bojů můžete zapojit i vy. Po vydání plné PC verze autoři plánují také verzi pro Xbox One, která by měla přijít ještě v závěru letošního roku. Verze pro PlayStation 4 pak bude následovat o něco později. A co na hru říkáte vy? Dejte nám vědět níže v komentářích.