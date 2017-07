Nemec našiel kufrík plný bankoviek a zlata, ale hneď ho odniesol na políciu. Z viac ako 33-tisíc eur dostane aj svoj podiel

Z času na čas sa objaví prípad, v ktorom si nešťastník zabudne či stratí obrovské množstvo peňazí, ale napokon sa stratené bohatstvo dostane do rúk spravodlivého človeka. Prípad berlínskej polície poukazuje na to, že ešte stále existujú ľudia, ktorí si vďaka správnej morálke aj výchove nedokážu privlastniť cudzí majetok a to aj napriek tomu, že jeho hodnota presahuje viac ako 33-tisíc eur. V nemeckom hlavnom meste našiel jeden človek pod stromom v štvrti Neukölln kufrík, po ktorého otvorení na pár sekúnd stratil slová. Nachádzalo sa v ňom množstvo bankoviek a niekoľko zlatých tehličiek v celkovej hodnote až 33,5-tisíc eur. Hodnota bankoviek predstavovala 3500 eur, zatiaľ čo až 22 zlatých tehličiek predstavovalo zvyšných takmer 30-tisíc eur.

Nálezca na kufrík narazil pri strome, kde si ľudia často zamykajú svoje bicykle, a svedomie mu nedovolilo privlastniť si cudzí majetok, tak ho radšej odniesol na políciu. Berlínski policajti v priebehu nasledujúcich dní skutočného majiteľa kufríka vypátrali a zistili, že sa mu pri zamykaní bicykla podarilo v strese kufrík zabudnúť hneď pri ňom. Nemecké zákony našťastie zabezpečujú pre spravodlivého nálezcu aj odmenu, takže sa môže tešiť na 3 až 5 percent z hodnoty predmetov, na ktoré narazil, pričom na ďalších 10 percent majú nárok aj nemecké úrady.