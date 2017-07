Frencien Bauer: Odmalička daboval Jakea z Dva a pol chlapa a teraz je jedným z najbližších ľudí nášho prezidenta (Rozhovor) 

Pravidelne sa snažíme prinášať vám okrem iného aj rozhovory so zaujímavými a často veľmi inšpiratívnymi osobnosťami, ktorým sa v živote podarilo zaknihovať dôležité úspechy a ich slová by mohli byť pre čitateľov prínosom. A presne podľa podobného kľúča sme sa tentokrát rozhodli osloviť Frenciena Bauera, ktorého meno môžeš poznať napríklad z úvodných, resp. záverečných titulkov v slovenskej verzii seriálu Dva a pol chlapa, kde daboval malého Jakea. Ambiciózny Frencien začal s dabingom vo veku, kedy sa mnohí ešte len učili plynule čítať a vášeň k tejto profesii mu ostala až do dnešného dňa. A to aj napriek tomu, že má za sebou prvý stupeň vysokej školy a pôsobí po boku nášho prezidenta Andreja Kisku. Pohodlne sa teda usaď a vychutnaj si rozhovor o práci na jednom z najobľúbenejších komediálnych seriálov sveta aj o tej aktuálnej, ktorá už vyžaduje oblek, množstvo vedomostí a reprezentatívne vystupovanie.

Herci slovenského znenia Dva a pol chlapa

Čau, Frencien. V prvom rade ďakujem, že si si na nás našiel popri svojej práci čas. Prezraď nám, ako si sa vôbec k dabingu dostal, keďže predsa len ide skôr o menej tradičnú prácu.

Keď som mal 8 rokov, doma sme počuli v rádiu, že Slovenský rozhlas hľadá deti do Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Mama ma vzala na konkurz, a tak začala moja prvá skúsenosť s mikrofónom. Družinu viedla Janka Strnisková, ktorá ma naučila hlavne správne artikulovať a dodnes si ju nesmierne vážim. Ona ma aj obsadila do prvej dabingovej role, keď som mal 10 rokov.

Na pomery prakticky ešte stále malých detí si bol už aj časovo vyťažený a občas si asi na úkor nahrávania musel odsunúť napríklad futbal s kamošmi. Zaujímalo by ma, či si ako desaťročný chalan vnímal, že začínaš s nejakou kariérou a bral to skutočne ako job alebo len inú voľnočasovú aktivitu?

Mňa dabing od začiatku veľmi bavil a aj keď to bolo časovo náročné, vždy som si našiel čas aj na kamarátov. Určite som vnímal, že je to job a že by som sa mu chcel venovať celý život, no postupom času som si začal uvedomovať, že sa treba zamerať aj na iné veci a dabing si skôr ponechať ako hobby.

Spomenieš si aj na konkrétnu sumu, koľko si si dokázal dabingom privyrobiť?

Dabingom sa na Slovensku uživí naozaj len pár ľudí. Všetci vieme, že popri dabovaní treba mať iné aktivity, poprípade full-time job. Keď som začínal, bol som rád, že z peňazí mi mamina môže kúpiť nové lyže či modely áut, ktoré dodnes zbieram.

S tvojím menom je asi najviac spájaná postava Jakea z Dva a pol chlapa. Ako si sa k nej dostal? Mám na mysli, či prebehol nejaký kasting alebo si ťa skôr niekto vytipoval.

Do postavy Jakea ma priamo obsadil režisér Bohuš Martinák. Mali sme za sebou spoluprácu na filme Šiesty zmysel či kreslenom seriáli Gumkáči. Spočiatku sa vôbec nevedelo, že seriál bude taký úspešný

Dabing filmu Arthur a Minimojovia

Presne ako vravíš. Seriál sa s každou sériou stával obľúbenejším a dnes je z neho jedna z najlepších komediálnych záležitosti vôbec, a to platí aj v slovenskom preklade. S tým súvisí aj otázka, ako tieto preklady prebiehajú a nakoľko do nich následne dabéri ešte môžu/zvyknú zasahovať.

Scenár, ktorý má dabingový herec pred sebou, prešiel predtým prekladom, ale aj úpravou dialógov. Čistý preklad textu totižto mnohokrát nepasuje na obraz. Kolegovia, ktorí sa venujú úprave dialógov, majú neľahkú, no zároveň dôležitú úlohu upraviť texty tak, aby sedeli na ústa v obraze. Ideálny scenár je taký, ak do textu zasahovať už nemusíme.

Keďže ide o záležitosť prešpikovanú vtipmi, asi sa vám niektoré časti točili skutočne ťažko a možno aj cez slzy. Spomenieš si na nejakú konkrétnu situáciu?

Takýchto situácií bolo naozaj veľa. Pre mňa boli najvtipnejšie situácie, keď sa Jake učil šoférovať, keď balil baby či dialógy s babkou Evelyn alebo lenivou Bertou.

Jake to často nemal ľahké a stretával sa na svoj vek so skutočne bizarnými situáciami. Keďže si bol asi približne starý alebo o niečo starší, vnímal si to podobne ako on alebo ti bolo všetko vopred vysvetlené?

Keďže som bol od 10 rokov v “dospeláckom“ svete, tak som možno toho chápal viac. Na Jakeovi to bolo však vždy vtipné, že on veciam rozumel svojsky, dajme tomu, že v takom jednoduchšom móde. Vždy však veci riešil s nadhľadom, a to si myslím, že máme spoločné.

A ako sa pozeráš na tento seriál s odstupom času? Bavili ťa aj časti po odchode Charlieho, prípadne, čo hovoríš na zakončenie série?

Dva a pol chlapa je fenoménom a u nás mám pocit, že ide o najreprízovanejší seriál vôbec. Ľudia majú stiahnuté celé série a pred spaním si pre odreagovanie púšťajú každý večer jednu/dve časti. Samozrejme, je škoda, kam uhnal životný štýl Charlieho Sheena a že v seriáli skončil, no som rád, že aj potom skúsili seriál vzkriesiť cez Ashtona Kutchera. Je jasné, že tie série už boli odlišné, no stále si udržovali dejovú líniu podobnú pôvodnej. Pre mňa bolo sklamaním, že sa rozhodol seriál opustiť Angus T. Jones (predstaviteľ Jakea), myslím, že to bolo aj dôvodom, prečo seriál skončil.

Zo štúdia

Aké vlastnosti by podľa teba nemali u človeka venujúceho sa dabingu chýbať?

Ťažko to takto kategorizovať. Každý z kolegov sme iný. Dabingový herec by mal mať správnu výslovnosť, dramatické cítenie a rytmiku reči. Avšak myslím, že bez toho, aby sme boli empatickí, schopní sa vcítiť do dabovanej postavy, trpezliví, húževnatí a aj odolní voči stresu, tak by sa nám robilo oveľa ťažšie.

Ktoré ďalšie viac aj menej známe televízne postavy si môžeme spájať s tvojím hlasom?

Z filmových postáv by som rád spomenul herca Haley Joel Osmenta, ktorému som prepožičal hlas vo filmoch Šiesty zmysel a Pošli to ďalej. Ďalšie výrazné postavy boli vo filmoch Jumanji, Ten chlapec je postrach, Arthur a minimojovia či Zlatý kompas. Z kreslených seriálov som začínal ako ružový medveď Kabi v Gumkáčoch a ďalej to bol napríklad Štikút v seriáli podľa filmu Ako si vycvičiť draka. Momentálne som pracoval na filmoch Králi hôr či Hrdina Max a do kín mieri animovaný film Malý Yeti, v ktorom som prepožičal hlas hlavnej postave chlapca Adama.

Máš pocit, že sa dabér musí s postavou stotožniť aj povahovo alebo v podstate dokážeš prerozprávať hocikoho s podobným hlasom?

Myslím, že stotožniť sa s každou postavou sa nedá. Predsa len sa ťažko budem stotožňovať s postavou, ktoré koná inak ako považujem ja za správne. Každopádne na tých pár hodín, ktoré dabujeme, sa snažíme vcítiť do postavy a prepožičať jej hlas tak, aby to bolo spolu s hraným výkonom herca uveriteľné.

Asi nie je vždy jednoduché nadabovať postavu tak, aby to vyzeralo úplne dôveryhodne. Boli teda situácie, kedy si sa napríklad zasekol a nedokázal pohnúť? Pokojne buď aj konkrétny.

Jednoduché to nie je, no v réžii dobrého režiséra, ktorý herca usmerní, je to takmer vždy úspešné. Takéto situácie mi vznikli iba ak sme prišli k dialógu, pri ktorom sme dostali všetci pri mikrofóne reťazový smiech.

S najväčšou podporovateľkou mamou a kamarátkou Zuzkou Šebovou

Ako dlho trvá dabing napríklad jednej časti Dva a pol chlapa? Priemerne.

Pamätám si, že samotný dabing s mixom zvuku zhruba štyroch/piatich dielov mohol trvať tak 3 dni. Ja osobne som počas takejto výroby daboval zhruba pol dňa.

Keď si porovnáš slovenský dabing rovnakých seriálov s tým napríklad českým, myslíš si, že sme na tom lepšie a je to o niečo profesionálnejšie?

Treba povedať, že kvalitou je dabing u nás aj v Česku na pomerne slušnej úrovni. Samozrejme, nie sme v ideálnej situácii, no aspoň nedabuje celé diela bez emócii jeden jediný hlas ako v niektorých krajinách. Česi sú však odvážnejší v používaní hovorových výrazov, a tak majú najmä pri komédiách vtipnejšie dialógy.

A na túto otázku sa viaže aj ďalšia. Preferuješ napríklad aj pri nových filmoch skôr slovenskú alebo pôvodnú verziu? Pokojne buď aj konkrétny, pri ktorých filmoch ťa možno bavila viac tá naša verzia.

V kine si radšej pozriem film v originálnom znení, no rozprávky pre deti by vždy mali byť v slovenčine. Z filmov bolo však mnoho nadabovaných veľmi dobre ako Hry o život či Harry Potter.

Aktuálne sa už venuješ inej práci po boku nášho pána prezidenta. Mohol by si nám o nej prezradiť trochu viac? Čo ťa k nej priviedlo?

Počas štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa venoval aj mimoškolskej činnosti a snažil som sa vždy robiť viac. Zastupovanie študentov v Študentskej rade vysokých škôl, rôzne projekty a stáže vyústili v stáž v Kancelárii prezidenta SR. Krátko po absolvovaní stáže na odbore protokolu sa práve na tomto odbore uvoľnilo miesto a dostal som ponuku.

V prezidentskom paláci počas návštevy poľského prezidenta na Slovensku

Čo všetko táto práca obnáša?

Náš odbor zabezpečuje priebeh a realizáciu programu pána prezidenta. Ja to vždy vysvetľujem, že v praxi robíme ako keby produkciu stretnutí, návštev, výjazdov, menovaní. Ak napríklad prezident ide na výjazd do slovenského regiónu, my sme tí, ktorí tam idú vopred, prejdú si program, zabezpečia logistiku, ubytovanie a počas samotnej realizácie koordinujeme všetko tak, aby to prebehlo podľa plánu a časového harmonogramu.



Vedel by si menovať aj najväčšie výhody a nevýhody?

Zatiaľ ma práca nesmierne napĺňa a je obrovskou výhodou, že vďake nej spoznávam inšpiratívnych ľudí a zaujímavé miesta na Slovensku či v zahraničí. Myslím, že sme výborný tím a je skvelé, že pán prezident dáva príležitosť aj mladým dynamickým ľudom, ktorých nás je v tíme pomerne dosť.



Nájdeš si ešte stále čas aj na dabing alebo si túto kapitolu svojo života už ukončil?

Ak náhodou nie som niekde na cestách, tak vždy rád chodím poobede či cez víkendy dabovať. Snažím sa si ten čas urobiť a verím, že mi toto pracovné hobby zostane.



Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím ti palce! Na záver ešte priestor pre teba na pár slov našim čitateľom.

Ja ďakujem a som rád, že dávate priestor mladým ľudom a prezentujete vašim čitateľom zaujímavé príbehy. Ďakujem všetkým aj za priazeň seriálu Dva a pol chlapa, najmä jeho slovenskému zneniu. Prajem všetkým krásny zvyšok leta!

S prezidentom Slovenskej republiky na pracovnej ceste v Berlíne

Na oficiálnej návšteve v Keni



Frencienovi ešte raz ďakujem za ochotu a vám všetkým za pozornosť. V prípade, že poznáte niekoho ďalšieho, kto by podľa vás mal dostať podobný priestor vďaka zaujímavej práci, určite nám zašlite tip na vik@refresher.sk a my už niečo vymyslíme. Dovidenia!