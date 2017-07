10 najlepších skladieb legendárnej skupiny Linkin Park

Linkin Park je skupinou, ktorá veľkej časti z nás spríjemňovala obdobie dospievania. Preto keď včera svet obletela správa o úmrtí jej lídra Chestera Benningtona, fanúšikovia ostali zaskočení a veľmi smutní. Spevák síce nemal ľahký život a prešiel si striedavými obdobiami pokoja a drogovo-alkoholických excesov, no napriek tomu fakt, že sa svoje problémy rozhodol ukončiť radikálnym spôsobom, zaskočil zrejme každého. Ako poctu zosnulému lídrovi som zostavil rebríček desiatich najlepších piesní skupiny, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila životy svojich fanúšikov.

V tomto rebríčku sa zameriam na ich doterajšiu 21-ročnú tvorbu, ktorú väčšina hudobných kritikov zaraďuje do žánru nu metal. Skupinu v pôvodnom zložení z roku 1996 tvorila šestica Mike Shinoda, Brad Delson, Rob Bourdon, Dave Farrell, Mark Wakefield a Joe Hahnon, vtedy ešte pod názvom Xero. Neskôr na pozícii speváka nahradil Wakefielda zosnulý Chester Bennington a Xero sa premenovalo na Hybrid Theory. Tento názov však už v tej dobe používala iná skupina, a tak sa zrodil Linkin Park. Po natočení klipu k prvému singlu One Step Closer vyšiel 24.10. 2000 debutový album Hybrid Theory. Celkovo vydali sedem albumov - okrem Hybrid Theory aj Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things a Recharged, The Hunting Party a One More Light. Vybrať z množstva skvelých skladieb najlepšiu desiatku bola syzifovská práca, no napokon sa mi to, myslím, podarilo. Nakoľko mi je ale jasné, že mnohí z vás budete mať o zložení a poradí jednotlivých piesní rozdielny názor, máte príležitosť sa v komentároch vyjadriť. Budem len rád.

10. Given Up (Minutes to Midnight)

Rebríček otvárame skladbou Given Up, ktorá patrí bezpochyby medzi najtvrdšie skladby skupiny. Ikonický zvuk kľúčov na začiatku, nákazlivé gitarové linky a Chesterov 17 sekúnd trvajúci záverečný vreskot sa mi do srdca zaryli tak hlboko, že som si pieseň vo finálovej desiatke jednoducho nemohol odpustiť. Je zaujímavé, že na trackliste albumu Minutes to Midnight má Given Up pozíciu číslo dva a hneď za ňou nasleduje Leave Out All The Rest, pričom ide o skvelý príklad toho, že Linkin Park sa s noblesou dokázali pohybovať ako na metalovej, tak aj baladovej vlne.

9. What I've Done (Minutes to Midnight)

Spomínate si ešte na prvých Transformerov? Film, ktorý z hlavných protagonistov Shiu LaBeoufa a Megan Fox urobil celosvetové hviezdy. Ako súčasť jeho soundtracku sa tam objavila aj skladba What I've Done, komerčne najúspešnejší singel skupiny, ktorý získal trojitú platinu. Zrejme sa budeme názorovo rozchádzať v tom, či ide o kvalitatívne nadpriemernú pieseň, no špecifickú pozíciu v histórii Linkin Parku jej rozhodne nemožno uprieť a aj to je jeden z dôvodov, prečo som ju sem zaradil.

8. Crawling (Hybrid Theory)

Crawling in my skin/ These wounds they will not heal/ Fear is how I fall/ Confusing what is real. Keď sa zrodilo Hybrid Theory, pamätám si, že som v tej dobe ešte disponoval discmanom, do ktorého som ako svoj prvý album vložil práve debut Linkinov a Crawling vo mne vyvolávala zakaždým neskutočné pocity. Ťažko sa to vysvetľuje, ale určite máte aj vy nejakú skladbu, ktorá je pre vás výnimočná v tom, aké pocity vo vás vyvoláva, prípadne sa vám spája s konkrétnym zážitkom. U mňa je to práve Crawling vďaka svojej výpovednej hodnote a Chesterovmu prejavu

.

7. One Step Closer (Hybrid Theory)

Pri Hybrid Theory ostávame aj naďalej. Ako som spomínal už v úvode, One Step Closer je vôbec prvou vydanou skladbou od Linkin Park. Do roku 2007 ňou skupina uzatvárala každý zo svojich koncertov. Je zaujímavé počuť, akým smerom sa tvorba kapely ubrala počas nasledujúcich rokov. Len tak zo zaujímavosti som si pustil aj najnovší počin One More Light a mal som dojem, že počúvam hudbu niekoho úplne iného. Je dôležité nezaspať dobu a neustále sa posúvať, no ja si aj napriek tomu raz za čas rád zaspomínam na úplne začiatky.

6. Somewhere I Belong (Meteora)

Keď v roku 2003 vyšiel album Meteora, bolo v tábore skupiny cítiť istú zmenu. V mnohých smeroch síce zjemnila, no urobila to dostatočne citlivo na to, aby tým svojich skalných neodradila, práve naopak. Priniesla čerstvý závan do svojej doterajšej tvorby a mnoho singlov z tejto dosky patrí medzi to najlepšie, čo kedy nahrala. Koniec-koncov, v tejto desiatke ich nájdete až štyri. Prvou z nich je Somewhere I Belong, ktorá ma pred rokmi dostala najmä príjemne sa počúvajúcim melodickým začiatkom.

5. Faint (Meteora)

Začína prihorievať. Presúvame sa do "lepšej" druhej polovice ku skladbe Faint. Aj ten, kto tvorbu kapely nikdy nesledoval, musí poznať minimálne úvodné tóny tejto piesne. Okrem Chestera Benningtona v nej počujeme rapovať aj Mika Shinodu, ktorý by sa svojimi skills rozhodne nestratil ani dnes. Musím sa priznať, že Meteora je mojím najobľúbenejším albumom od Linkin Park, no zároveň je potrebné jedným dychom dodať, že kvalitatívne patrí taktiež medzi špičku svojho žánru, čo dokazuje napríklad aj Faint.

4. Papercut (Hybrid Theory)

V jednom z dávnych rozhovorov sa Chester vyjadril, že Papercut je tou skladbou, ktorá najlepšie charakterizuje to, akou kapelou Linkin Park je. V tomto smere sa jednoducho nedá nesúhlasiť. Skvelá hudba, úderný text, vokály Bennigtona aj rap Shinodu. Máme tam všetko a ešte oveľa viac. Nechýba nič a jednotlivé zložky spolu splývajú do úžasného celku. Čim ďalej v rebríčku postupujem, tým viac si uvedomujem, o čo všetko sme po včerajšku prišli. Neviem si totiž predstaviť, že by kapela koncertovala bez svojej ikony.

3. Breaking the Habit (Meteora)

Mike Shinoda túto skladbu napísal v čase, keď mal jeho blízky priateľ problémy s drogami. Niekde som čítal, že sa v tejto skladbe videl aj Chester Bennington, pretože "charakterizovala jeho život". Pre mňa osobne ide o príklad evolúcie tvorby "Linkinov", ktorí na Meteore ubrali zo svojho tvrdého prejavu (viď. Somewhere I Belong) a ukázali sa v trochu inej rovine. Pôvodne malo ísť iba o inštrumentálny song, no na naliehanie ostatných členov kapely ho Shinoda prerobil na plnohodnotnú skladbu. Urobil dobre.

2. Numb (Meteora)

Tu nie sú potrebné žiadne slová. Pri zaznení prvých tónov mám zimomriavky a veľmi rád spomínam na časy, kedy som v prehrávači dookola točil túto skladbu. Neviem povedať, či mám radšej skladbu samotnú alebo jej kombináciu s Jay-Zho Encore v rámci live vystúpenia. Bez ohľadu na to ide o kultovú pieseň, ktorá vo mne osobne stmelila lásku k hudbe kapely a spravila zo mňa ich ortodoxného fanúšika. No predsa len sa našla ešte jedna, ktorá ju o malý kúsok prekonala.

1. In The End (Hybrid Theory)

Pri zostavovaní rebríčka som chvíľami riešil dilemu, či poradie na prvých dvoch miestach nemám vymeniť. Napokon som sa rozhodol zachovať pôvodný účel a som presvedčený o tom, že som urobil dobre. In The End kapelu katapultovalo do hudobných výšin a z tohto úspechu ťažili ťažili aj nasledujúce roky. Je málo skladieb, ktorých text poznám naspamäť - táto je jedna z nich. Jej úspech a kvalitu potvrdzuje aj fakt, že sa v rámci americkej hitparády umiestnila najvyššie spomedzi všetkých vydaných singlov skupiny.

Čo poviete na výsledný rebríček? Máte iného favorita? Teším sa na vaše komentáre.