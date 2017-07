Chceš si splniť svoje sny? Dvaja sympatickí Česi prišli na trh s vecou, ktorá ti efektívne pomôže dosiahnuť to, po čom túžiš

Príbeh jedného nedatovaného diára, dvoch šikovných kamarátov a desaťtisícov ďalších ľudí s ich zaujímavými a osobitými príbehmi. Určite si aj ty niekedy zažil obdobie prokrastinácie, kedy si sa ani s väčšou námahou nevedel premôcť urobiť niečo prospešné, neustále odkladal svoje povinnosti a čudoval sa, prečo sa ti stále nedarí plniť si svoje sny. Podobne možno na tom boli aj dvaja kamaráti počas štúdia na vysokej škole. Chceli niečo v živote dosiahnuť, niekde ďaleko mali vytýčený svoj cieľ, no cesta k nemu sa zdala byť akási kľukatá. Rozmýšlali, ako si efektívne vyskladať cestičku priamo za svojím snom a dnes sa zdá, že táto cesta sa stala ich primárnym cieľom. Jirka Doležal a Honza Emler sú tvorcami motivačného diára s názvom DOLLER, ktorý uprace tvoj neporiadok v hlave, určí ti správne priority, naplánuje každý jeden deň za dňom a pomôže ti k sebarozvoju, ktorý povedzme si na rovinu, väčšina z nás niekedy potrebuje naštartovať.

Honza Emler a Jirka Doležal

„Počas vysokej školy sme si chceli splniť svoje sny, ale moc sa nám to nedarilo, pretože ich bolo veľmi veľa. Začali sme preto hľadať nástroj, do ktorého by sme si mohli zapisovať všetky naše túžby a zároveň by nám pomáhal s plánovaním, osobným rozvojom a motiváciou. Nejaké možnosti boli, ale stále nám niečo chýbalo alebo bolo navyše. A tak sme začali vytvárať svoj vlastný nástroj úspechu - DOLLER - ktorý je teraz dostupný všetkým, ktorí sa chcú posúvať a plniť si sny.





Prečo DOLLER?

Na otázku, podľa čoho pomenovali svoj diár padne celkom logická, no hravá odpoveď. „V podstate názov je zložený z našich mien Doležal a Emler, z čoho vzniklo veľmi príjemne znejúce meno DOLLER. Dvojité L v nás evokuje prepojenie nielen našich mien, ale aj charakterov a osobností. Je to pre nás akýsi symbol kooperácie. Každý sme iný, máme svoje vlastnosti, nedostatky, sny, no keď sa spojíme tak vytvárame celok, ktorý je silnejší. A tak to funguje všeobecne aj medzi ostatnými ľuďmi.”

Príspevok, ktorý zdieľa DOLLER (@doller.cz), Jún 4, 2017 o 10:46 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa DOLLER (@doller.cz), Júl 3, 2017 o 10:44 PDT

K čomu má slúžiť

S hlavným motom Žij své sny je tento elegantný zväzok posielaný do sveta k svojim novým majiteľom. A čo ich má naučiť? V prvom rade im má ukázať, že žiť svoje sny sa naozaj dá. Baviť ich učiť sa nové veci, nezakrpatieť alebo nezaspať na vavrínoch. Nezobudiť sa v 30-tich rokoch s tým, že nemáš žiaden životný cieľ a ak si aj mal, veľmi ľahko si ho minul. Alebo si sa príliš ani nesnažil ho dosiahnuť. Cesta k úspechu vie byť niekedy poriadne dlhá, otravná a s množstvom prekážok. DOLLER ti má pomôcť uvedomiť si tvoje najväčšie priania, pomôcť ti lepšie riadiť tvoj čas, aby si všetko lepšie stíhal a tie prekážky k tvojmu snu čo najviac znížil.

Ako na to?

Vďaka tomu, že je DOLLER nedatovaný, môžeš začať kedykoľvek, pretože dátumy si každý vypĺňa sám. Na začiatku máš možnosť vizualizovať si svoju víziu. Je jasné, že sa všetko nesplní, ale je dobré vedieť, kam mieriš a čo ťa baví. Potom si môžeš zaznamenať, čo chceš v budúcnosti zažiť, naučiť sa, aké miesta chceš navštíviť alebo čo si chceš zaobstarať. Aby ti čas len tak voľne neplynul, DOLLER je rozdelený na dvanásť mesiacov kompletne oddelených od seba, kde každý mesiac začína mesačným prehľadom, v ktorom si môžeš vyznačiť všetky dôležité ciele a plány, ktoré potrebuješ urobiť. Rovnako tak, ako zaznamenať všetky významné schôdzky a úlohy, nech ich máš pekne pohromade a už na žiadne nezabudneš. Naopak, na konci každého mesiaca je mesačné zhrnutie, kde máš možnosť sa zastaviť a zhodnotiť, ako postupuješ na ceste za svojimi snami, čo potrebuješ zmeniť a čo pekného sa stalo. Fantázii sa medze nekladú a keď si vyhľadáš na Instagrame #zijsvesny, zobrazí sa ti množstvo návrhov a inšpirácií ako svoj DOLLER môžeš ozvláštniť.

Príspevok, ktorý zdieľa DOLLER (@doller.cz), Apr 28, 2017 o 12:41 PDT

„DOLLER je odpoveď na hádanku ako sa dá zjesť slon. Slona celého hneď nezješ. Na to je príliš veľký. Slon predstavuje víziu, ako sa sám vidíš o niekoľko rokov. K tomu však vedie dlhá cesta zložená z menších a väčších krokov k cieľu, presne ako aj slon, ktorého musíš jesť po častiach, pretože celý sa hneď zjesť nedá.”

Príspevok, ktorý zdieľa DOLLER (@doller.cz), Sep 17, 2016 o 10:51 PDT

Plány do budúcnosti

Aj keď DOLLER na prvý pohľad pôsobí ako konečný výrobok, chalani s ním majú veľa plánov do budúcnosti. Okrem toho, že sa dá vždy doladiť vzhľad, formát alebo väzba, chcú sa posunúť skôr iným smerom. Tvrdia, že život nie je iba o práci, ale chcú, aby sa ľudia vedeli baviť. Plánujú robiť rôzne súťaže, napríklad súťaž o let balónom je už v plnom prúde, ale i zážitkové videá ako napríklad jazdu na štvorkolkách. Na zábavu netreba veľa peňazí. Niekedy stačí zájsť s kamošmi do lesa a stanovať. Jednoducho si užívať, lebo o tom to je.”

Pre viac informácií klikaj na ich web stránku, Instagram alebo Facebook.

Príspevok, ktorý zdieľa DOLLER (@doller.cz), Júl 9, 2017 o 12:19 PDT

Za fotografie ďakujeme talentovanej Nicole Lieskovskej a za priestor Urban House.