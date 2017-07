TOP 10: Najlepšie slovenské rapové skladby prvej polovice roka 2017

Slovenskú rapovú scénu mapujeme pravidelne prakticky od vzniku nášho webu v roku 2011. Snažíme sa informovať o drvivej časti noviniek a neodmysliteľnou súčasťou sú aj rebríčky. Ten, ktorý sa týka najlepších skladieb, sme sa už pred časom rozhodli rozdeliť na dva, a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Domáci interpreti dokážu vyprodukovať desiatky skladieb mesačne a keby sme chceli hodnotiť horizont dvanástich mesiacov, museli by sme brať do úvahy ich nespočentné množstvo. Zároveň by sa to v konečnom dôsledku odrazilo aj na vašich reakciách, keďže je snáď každému jasné, že na desať miest nemôžeme umiestniť všetkých a trafiť sa tak do vkusu každému fanúšikovi.

Dnes teda budeme hodnotiť prvú polovicu roka 2017. V tomto období uzrelo svetlo sveta nielen neuveriteľne veľa singlov, ale aj nejaké tie viac aj menej očakávané albumy. Naša pozícia preto nebola jednoduchá, no na to sme už samozrejme zvyknutí. Na úvod opäť pripomeniem, že v tomto prípade ide o subjektívny výber tej časti redakcie, ktorá má k tejto téme čo povedať a slovenských interpretov sleduje.

10. Matys - V baroch

Pre Matysa je rok 2017 určite zásadným, keďže zaznamenal viacero dôležitých míľnikov spojených hlavne s posunom jeho tvorby medzi širšie publikum. Najprv vydal spoločne s Ideom EPčko Čísla a následne sa stal oficiálne členom českého Ty Nikdy labelu, pod ktorým bude vydávať aj svoj debutový sólový album. Ten momentálne zamestnáva Matysa najviac, no aj napriek tomu si našiel čas na napísanie a nahratie kompletného mixtape-u, ktorý si môžeš pohromade vypočuť tu. My sme však tentokrát siahli po videosingli V baroch, kde sa bývalý člen Slow Flow otvára úprimnou výpoveďou a dokazuje v nej všetky svoje kvality.

9. Karlo - Joystick

Ešte pri vydaní albumu 333 Gumbgu avizoval, že pokračovanie dostane názov 666 a bude obsahovať dvojnásobok skladieb. Už po prvom vypočutí nového projektu vám bude jasné, že sa Karlo zhostil diametrálne odlišného zvuku v porovnaní so zvyškom kolegov, čo hodnotíme určite kladne. Z viacerých svetlých momentov vyberáme práve Joystick a aj keď je toto rebríček slovenských skladieb, práve český Lucas Dope má na umiestnení obrovskú zásluhu. Ak by bol však priestor vyzdvihnúť ešte jednu sólo vec, tak by to bolo určite Outro, teda lepšie povedané posledná skladba z tracklistu - Zajtra. A áno, môžeme očakávať aj tretie sólo, ktoré bude niesť názov 999 a obsahovať 27 skladieb.

8. Fobia Kid x Otis - Fašiangy

Fobia Kid zasvätil prvú polovicu roka vydávaniu jednotlivých singlov prostredníctvom zabehnutého formátu Comebackgang štvrtkov. Narozdiel od minulého roka sme sa konečne dočkali aj spoluprác a okrem Delika či Logica nás suverénne najviac zaujala práve tá s Otisom. Člen H16 už na poslednom sóle aj spoločnom albume kapely experimentoval s tak trochu iným štýlom a snáď všetci sa zhodneme, že je Otecko v tejto polohe jednoducho výborný. Devízou oboch sú lyrika aj punchlines, a tak je toto spojenie jednoducho predurčené na úspech. Otyyy jednašee a Fábio zaslúžené ôsme miesto.

7. TKX - Slovensko

Len pred pár týždňami uzrel svetlo sveta aj jednoznačne najočakávanejší album tohto obdobia, ktorého autorom je Tesla zo žilinskej formácie Tragikomix. Tá pôsobila najmä v období približne pred desiatimi rokmi a tomu v konečnom dôsledku odpovedá aj fanúšikovská základňa. Je pochopiteľné, že si mladý násťročný poslucháč nedokáže nájsť k TKX cestu, no ak ti pri počúvaní ide o texty a ich autenticitu obalenú do chorého flowu a prakticky dokonalej techniky, toto je ideálna kombinácia. Zo Z.V.E.N.S.S. sme vybrali viacero zásadných momentov a práve tento veľmi detailný opis fungovania našej krajiny je jedným z nich.

6. Separ - Vyj*bala rešpekt

Separov najnovší počin sme si podrobnejšie rozobrali v tejto recenzii, a tak ho už bližšie predstavovať hádam nemusíme. Určite je čo chváliť a je pochopiteľné, že pre každého môže byť tou top skladbou niečo iné. My vyberáme odkaz pre všetky lacné devy, teda zlatokopky vo verzii 2017. Je skutočne zaujímavé sledovať, ako idú aj ony s dobou. Vyzdvihnúť by sme chceli aj výkon Mateja Straku a tiež skutočnosť, že bez neho by pravdepodobne Pancier nebol tým, čím je. No a o tom, že tu máme možnosť počuť najlepší refrén tohto roku sa snáď baviť nemusíme.

5. Samey - V dialke vidím svietiť sídlisko

V aktuálnom roku by sa mali dočkať aj fanúšikovia košickej Haha Crew. Samey totiž pred pár mesiacmi oznámil, že jeho debutové sólo s názvom Mama, neviem, kedy prídem domov stihne vydať v nasledujúcich pár mesiacoch. Ako dôkaz zároveň poslal aj prvú plnohodnotnú ukážku, ktorú sprevádzal aj vizuál z ulice. Myslím, že Sameyovi sa touto skladbou podarilo navnadiť široké rapové publikum a budeme ešte veľmi zvedaví, s čím ďalším príde. Nádych starej školy, sídliskový vizuál a skreče od Veca sú jasným dôkazom, že sa Samey nebude uberať len smerom k "novému" štýlu. A možno práve naopak.

4. Boy Wonder - Chvíľu Šťastní

Okrem Teslu a Ega je práve Boy Wonder tým, ktorého projekt očakávajú fanúšikovia viac, než by bolo zdravé. Túto skutočnosť si však pravdepodobne uvedomuje aj sám Wondy a pomaly to začína vyzerať tak, že v tomto roku album predsalen bude. Dôkazom je aj nedávno vydaná novinka, v ktorej popise nájdeme magickú vetu: Boy Wonder posílá další videosingl z připravovaného alba. Pevne teda veríme, že čestný člen Ty Nikdy už tento rok nesklame a poteší nás ďalším sólom, aj keď samozrejme platí, že interpret by mal vydať album až vtedy, keď je s ním spokojný on sám a robiť kompromisy nemá význam.

3. TKX - Môjmu Bohu

Top trojku otvára opäť Tesla a tentokrát jeho storytelling o tom, ako sa o vlások vyhol smrti. Viac ako tri minúty zimomriavok, počas ktorých detailne opisuje autohaváriu aj pocity bezprostredne po náraze zaručene nenechajú poslucháča chladným. Ide o presne jednu z tých skladieb, vďaka ktorej si uvedomíš, o čom ten život vlastne je a zároveň je jasným dôkazom, že TKX patrí na slovenskú scénu.

2. Dame - Bez nich

Už pri predstavovaní tejto skladby ako novinky v deň vydania sme sa nebáli povedať, že Bez nich je adeptom na nahrávku roka. Aj keď si to možno mnohí fanúšikovia DMS neuvedomujú, Dame dokázal minimálne dorovnať Separov level na albume MMXV aj napriek tomu, že dlhé roky predtým namiesto rapovania tetoval prvú ligu. Na ich spoločnom albume však nie je možné spoznať zásadný rozdiel v kvalite a dokonca sme sa dočkali aj veľa momentov, kde práve Dame vytŕčal. Do roku 2017 nám rovnako sľúbil debutové sólo, a tak budeme veľmi zvedaví, s čím príde.

1. TKX - Tenax

Dospelé texty, poctivý rap, žiadne zbytočné pózy ani dokazovanie si niečoho neexistujúceho pred fanúšikmi. Aj takto by sa dala definovať tvorba TKX prakticky už od čias vzniku. Počin Z východnej Európy na strechu sveta sa nesie presne v tomto duchu a Ego, Dame aj Wonder to budú mať v súboji o album roka veľmi ťažké. Tenax je silným storytellingom, ktorému dodáva potrebnú atmosféru práve hudobná produkcia od HAARPa. Po prvom vypočutí ju pravdepodobne ešte nedokážeš dostatočne spracovať, no postupne sa dostaneš do fázy, kedy ju nedokážeš dostať z hlavy a pri opakovanom počúvaní dostaneš pocit, že je Tesla vlastne génius. Viac o tejto skladbe sa mimochodom dozvieš z videorozhovoru, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta v najbližších zopár hodinách.

