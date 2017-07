Božský Kája Gott a Igor Timko z No Name výdávajú spoločný banger Kto dokáže, ktorý sprevádza orchester a vizuál z nahrávania

Aj keď ste u nás pravdepodobne primárne zvyknutí na hudobné novinky prevažne z rapového žánru, z času na čas informujeme aj o tých ostatných. Obzvlášť, keď ide o domácu tvorbu. Dnes uzrel svetlo sveta dlho očakávaný hit suverénne najpopulárnejšieho československého speváka Karla Gotta, na ktorom sa však objavujú aj slovenskí No Name. O tých si už pravdepodobne väčšina z nás myslela, že skončili presne ako všetci ostatní rádioví speváci. Teda, že skončili. Opak je však pravdou a kapela s frotmanom Igorom Timkom sa dočkala spolupráce, ktorú by im závidel aj Ivan Tásler a Kuly. Novinka dostáva názov Kto dokáže a už tradične nejde o lyrický skvost, no skladbu sprevádza aj orchester a minimálne naši starí rodičia si určite prídu na svoje. Zaujímavosťou je, že pieseň pôvodne nebola napísaná pre božského Káju, no keď ju prvý krát počul, prial si v nej spievať. No a kto by sa predsa odvážil povedať maestrovi nie?

