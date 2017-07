Facebook si oproti kalifornskej centrále postaví vlastné mestečko. Do blízkej oblasti plánuje investovať stovky miliónov

Spoločnosť Facebook zamestnáva vo svojej centrále v kalifornskom Menlo Parku viac ako 9-tisíc zamestnancov a prognózy hovoria o tom, že ich rast sa v najbližšej dobe nezastaví. Oblasť Silicon Valley, kde sídlia najväčšie technologické spoločnosti na svete, už niekoľko rokov zažíva obrovský nárast cien nehnuteľností aj všeobecných nákladov na bývanie, a tak sa Facebook rozhodol mohutne zainvestovať do miestnej komunity. Ešte v roku 2015 spoločnosť Marka Zuckerberga získala do svojho vlastníctva rozľahlé pozemky priamo v okolí svojej centrály, kde v najbližších rokoch plánuje vybudovať plnohodnotné mestečko s názvom Willow Campus nielen pre svojich zamestnancov. Facebook tak reaguje nielen na narastajúci počet vlastných zamestnancov, ale najmä na kritiku z okolia, pretože obyvatelia, ktorí nepracovali, alebo dnes nepracujú v technologických spoločnostiach zostali prakticky na ocot a so svojimi výrazne nižšími platmi museli miesto uvoľniť ľuďom, ktorí si vďaka vysokým platom môžu dovoliť aj oveľa vyššie nájomné či ceny nehnuteľností.

Mestečko bude obsahovať až 1500 domov, samozrejmosťou bude základná občianska vybavenosť ako potraviny, parky či dokonca hotel, avšak zatiaľ nepadla ani zmienka o vzdelávaní a školách, aj keď na toto odvetvie pri pohľade na filozofiu Facebooku kompetentní určite nezabudli. Zástupcovia Facebooku si pritom stanovili aj odvážny časový horizont, v ktorom majú byť sprístupnené prvé príbytky, pretože zamestnanci aj ľudia s túžbou bývať oproti centrále Facebooku a poriadne tučnými peňaženkami sa budú môcť nasťahovať už v roku 2021. Je ešte príliš predčasné hovoriť o tom, ako celý projekt ovplyvní náklady na bývanie v oblasti San Francisca a samotného Silicon Valley, ale ak sa do toho pustia aj ďalšie spoločnosti, miestnym obyvateľom sa predsa len bude žiť o čosi komfortnejšie.