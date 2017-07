Prečo máme problém sadnúť si vedľa príťažlivej osoby? Tieto psychologické fenomény ovládajú náš každodenný život

Často sa nám stáva, že spravíme nejakú vec, potom si uvedomíme, že to bola obrovská kravina a nechápeme, prečo sme to vlastne urobili. Pritom každú našu činnosť sprevádza množstvo psychologických fenoménov a na niekoľko z nich, zozbieraných portálom brightside.me, sa dnes pozrieme. Nabudúce tak možno budeš vedieť, že tovar v zľave nemusí byť vôbec výhodný, a prečo sa cítiš tak trápne, keď si máš sadnúť vedľa príťažlivej osoby v trolejbuse.

Kotvenie

Kotvenie alebo anchoring je psychologický pojem označujúci stav, kedy sa naša myseľ zameriava len na krátky okuh vecí, z ktorých v danom momente získava informácie. Perfektným príkadom je moment, keď si kúpime tovar len preto, že je v zľave a akciu by predsa bola škoda nevyužiť. Keď vidíš predchádzajúcu (možno vymyslenú) a aktuálnu cenu, je pre nás ľahšie zistiť, či je tovar "hodný" tých peňazí.

Paradox voľby

Veľmi známy výskum poukázal na to, že z čím viac produktov si vyberáme, tým viac sme nespokojní a dokonca aj tým častejšie nenakúpime. Veľké množstvo volieb totiž vyústi do faktu, že budeme po našom výbere produktu cítiť menej satisfakcie. Preto je napríklad lepšie dávať do výkladu obchodu len osem druhov jogurtov než sedemdesiat. Určite si na to spomenieš ty. Keď začneš konzumovať niečo, čo si kúpil, často ti možno napadnú myšlienky typu ten druhý produkt by bol asi lepší a podobne.

Ilúzia zhlukovania

V tomto prípade naše vnímanie neovplyvňujú zákerné medzinárodné korporácie, ale my sami. Ilúzia zhlukovania je tendencia vidieť systém medzi úplnými náhodami a trpia ňou najmä veštci a gambleri. To, že ti neustále padajú kocky dobre neznamená, že si vyvoleným a ani, že je tvojím osudom zarábať si hazardom, no len to, že si mal v ten večer fakt veľké šťastie. Všetko je to o náhode, nie o žiadnych proroctvách, predpovediačh či nebodaj o osude.

Pratfall Effect

Fenomén popísaný v roku 1966 psychológom Elliotom Aronsonom tvrdí, že sa nám páči, ak niekto robí chyby, a to najmä vo vzťahu. Na začiatku vzťahov je totiž často druhá strana nami idealizovaná a to, že niekedy spraví menšiu chybičku či na ulici narazí do stĺpu ho v našej mysli stále drží pri zemi, čo ho robí ešte atraktívnejším. Ak teda niečo pokazíš pred svojou vyvolenou, nie je to až taká tragédia.

Klam preživších

Logický klam známy v angličtine ako survivorship bias je založený na vyššej vidieteľnosti tých, ktorým sa niečo podarilo. Napríklad - v novinách si prečítaš fantastický príbeh o chlapíkovi, úspešnom biznismenovi predávajúcom svietidlá. Možno si povieš, že predsa to nie je až také ťažké, no noviny ti neprezradia o siedmich ďalších ľuďoch, ktorí v tomto biznise zlyhali, čím si vytvoríš špecifickú klamlivú ilúziu plnú generalizácie. Pozeraj sa na veci z viacerých strán.

Strach z krásy

Určite si si všimol, že bežní ľudia si neradi sadajú vedľa veľmi pekných jedincov. Vidno to napríklad v hromadnej doprave, kedy si človek sadne vedľa krásnej dámy až vtedy, keď nie je voľné miesto niekde inde (prípadne si nesadne vôbec). Dôvod je jednoduchý, mnoho ľudí cíti nepríjemný tlak z momentu, kedy by si mal sadnúť vedľa krásneho človeka. To vzrušenie, snaha udržať serióznu tvár, napätie a strach z toho, že by sa na teba tá desivá osoba mohla pozrieť či sa nebodaj niečo opýtať je jednoducho až príliš veľa.