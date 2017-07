Smack vydáva ďalšiu skladbu k albumu a tvrdí, že Práskač si zaslouží smrt. Na novinke hosťuje aj Tchagun

Smack sa dokázal za pár rokov vypracovať z neznámeho mena až na vrchol českej rapovej scény, a to aj napriek tomu, že ho žánrovo kategorizujeme ako grime MC. Už predošlými albumami dokázal svoje postavenie a teraz vydáva ďalší album, ktorým sa pochopiteľne bude snažiť potvrdiť ho. Chystaný album Terapie avizoval už skôr, no následne sme si museli na zvyšok informácií vrátane coveru aj tracklistu počkať až do posledných chvíľ. Očakávaný projekt vychádza už tento piatok, teda v magický dátum 7.7.2017, kedy prebehne aj oficiálna pražská release party.

Ešte pred jeho vydaním Smack servíruje fanúšikom aj ďalšiu plnohodnotnú ukážku bez klipu s názvom PSZS. Ako ste si už mali možnosť prečítať v nadpise, skratka je odkazom pre všetkých práskačov a samotná skladba je typickou moshpitovkou, ktorá dá návštevníkom živých vystúpení poriadne zabrať. Už čoskoro sa dočkáme aj videoklipu s Egom a exkluzívneho rozhovoru s Adelom, no ešte predtým si môžeš skrátiť čakanie vecou Práskač si zaslúži smrt.