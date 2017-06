Železničná stanica v Neapole búra architektonické stereotypy. Bratislava by sa mohla pokojne nechať inšpirovať

Železničná stanica nášho hlavného mesta je rokmi diskutovanou záležitosťou, ktorá trápi nielen Bratislavčanov, pričom by bolo naozaj fajn, keby sa konečne pohli ľady a začalo sa so stavaním úplne novej. Dovtedy by nás avšak určite potešila aspoň ako taká rekonštrukcia. Svoje vedia o tom taktiež obyvatelia Neapolu, ktorí sa ale v súčasnosti už môžu pýšiť stanicou na svetovej architektonickej úrovni.

Napoli-Afragoia High Speed Train, ako znie oficiálny názov projektu z portfólia uznávaného ateliéru Zaha Hadid Architects, má určitú spojitosť aj práve s bratislavskou stanicou a tým je časový sklz. V danom prípade činil dlhých osem rokov a celú stavbu poriadne predražil a tak je otázne, či sa vôbec v Taliansku dočkajú druhej etapy komplexu. Ten by mal byť hotový v priebehu najbližších piatich rokov. Späť ale k dielu, ktoré okrem plnenia si úlohy dopravného uzla, vizuálne pripomína plaziaceho sa hada tiahnuceho sa ponad koľajnice.

Biela exteriérová časť s futuristickým vzhľadom bola, ako už býva zvykom, doplnená o veľké presklené plochy, skrz ktoré prúdi do vnútorných priestorov dostatočné množstvo slnečných lúčov a to naozaj ceníme. Korigovanie správneho pomeru svetla majú na starosti špeciálne vyrobené clony. Ďalším prvkom zaujímavým pre ľudí zmýšľajúcich ekologicky a šetrne k prírode je taktiež využitie solárnych panelov na jednotlivých zákutiach stavby. Lepšiu predstavu o fenomenálnej práci, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená ešte len nedávno, si ale budete môcť urobiť skrz snímky nižšie od dvojice Picasa a Jacopo Spilimbergo. Nech sa páči...

Na záver dodáme, že vyššie menovaný ateliér ZHA si ide po stopách svojej zakladateľky vlastnú ligu a nás môže len tešiť, že jeden z mnohých projektov s názvom Sky Park vyrastie aj práve v Bratislave.

V prípade, že viete aj o architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie, ďakujeme vám za podporu a spoluprácu!