Existuje kliešť, po ktorého uhryznutí môžeš dostať alergiu na mäso. Reakcie tvojho imunitného systému ti spôsobia hnačky či vracanie

Aj keď každým rokom stúpa počet vegetariánov či vegánov, milovníci mäsa sú stále dominantnou skupinou na našej planéte. Životy miliónov ľudí by však dokázal zmeniť obyčajný kliešť americký, ktorý má prezývku aj Lone Star, pretože motívy na jeho vrchnej strane pripomínajú hviezdu štátu Texas. Kliešte predstavujú najmä v letných mesiacoch zvýšenú hrozbu pre ľudí, ale kliešť americký by ti mohol znepríjemniť život na dlhé roky dopredu kvôli molekule, ktorú v sebe môže obsahovať, ak napríklad čerstvo hodoval na hovädzej krvi. Alfa galaktóza je špecifická sacharidová molekula, ktorú obsahuje takmer každé mäso cicavcov a náš organizmus ju väčšinou toleruje, lenže po uhryznutí kliešťom sa zvyčajne tvorba protilátok voči nej niekoľkonásobne zvýši a dostavia sa prvé príznaky alergie.

Nastavenie imunitného systému preto prejde výraznou zmenou kvôli zvýšenej tvorbe protilátok, ktorá sa zvyčajne prejaví najmä vo chvíli, keď človek zje mäso. Mäso totiž obsahuje hromadu alfa galaktózy a keďže telo postihnutého človeka považuje túto molekulu za riziko, postupne sa začne brániť. Často sa príznaky alergie objavia až po niekoľkých hodinách, pretože alfa galaktóza musí na svoju aktiváciu v tele najskôr prejsť naším tráviacim traktom. Alergiu väčšinou sprevádzajú príznaky ako hnačka či zvracanie, ale jej prejavy sa u ľudí rôznia, a zatiaľ neexistuje žiadna permanentná liečba, takže lekári liečia hlavne vedľajšie príznaky alergie. Pred piatimi rokmi evidovali približne 50 ľudí trpiacich alergiou, zatiaľ čo dnes je to viac ako 200, čo nie je obrovský nárast, ale predsa len si ľudia najmä v Spojených štátoch amerických musia dávať väčší pozor, aby im pôžitok z mäsa nepokazil zablúdený kliešť.

99% sure the lone star tick was created a lab by vegans. #meatallergy pic.twitter.com/uZMtFLVbLn