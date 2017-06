Slovenskí reprezentanti do 21 rokov po výbornom výkone porážajú Švédsko a sú blízko k postupu do semifinále

Klubová sezóna je síce už nejaký ten týždeň skončená, no aktuálne sa na nedostatok futbalu sťažovať nemôžeme. Súčasne totiž prebiehajú hneď dva medzinárodné turnaje, Pohár konfederácií a majstrovstvá Európy do 21 rokov. Nás zaujíma, logicky, druhý menovaný šampionát, keďže na ňom bojujú aj naši chalani a treba povedať, že zatiaľ nás svojimi výkonmi bavia.

Náš talentovaný tím si na úvod turnaja poradil so silnými rovesníkmi z Poľska. Domáci celok sa síce pred vlastným publikom poriadne vyhecoval, ale Slováci odohrali mimoriadne kvalitný zápas a napokon sa nám podarilo zvíťaziť 1:2. V druhom zápase skupiny na nás čakala reprezentácia Anglicka a hoci sa zápas výborne vyvíjal a po polčase sme viedli o gól, napokon sme zápas prehrali 1:2, hoci sme boli Albionu vyrovnaným súperom. Na tomto turnaji sa každé bodové zaváhanie trestá, keďže z každej skupiny postupuje len víťaz a štvrtým semifinalistom sa stane najlepší celok z tabuľky druhých tímov. A keďže tá bola pred naším dnešným zápasom vyrovnaná (Slováci, Česi aj Portugalci mali zhodne po 3 body a aj rovnaké skóre), museli sme dnes nielen vyhrať, ale aj pokúsiť sa prekonať švédskeho brankára viac než jedenkrát a zároveň v čo najlepšom prípade vôbec neinkasovať.

Zostavy:

SVK 21: Chovan – Šatka, Niňaj, Škriniar, Mazáň – Lobotka – Rusnák, Bero, Chrien, Mihalík – Zreľák (C).

SWE 21: Cajtoft – Wahlqvist, J. Une Larsson, Brorsson, Binaku – Mrabti, Hallberg, K. Olsson (C), Fransson – C. Strandberg, Cibicki.

Proti nám sa dnes postavila reprezentácia Švédska, ktorá pred dvomi rokmi európsky šampionát do 21 rokov ovládla. V tohtoročnej edícii mali po dvoch zápasoch na konte dva body po dvoch remízach a postup do semifinále už bol pre nich veľmi málo pravdepodobný, no stať sa môže čokoľvek a do zápasu išli určite naplno. Prvý polčas sme však absolútne ovládli a bola radosť sledovať chlapcov v akcii. Už v piatej minúte sa nám opäť podarilo skórovať z rohového kopu, keď sa po centri Mazáňa zavesil do vzduchu Martin Chrien a hlavičkou ku vzdialenejšej tyčke nás poslal do vedenia. Proti Anglicku sme sa po našom góle akosi uskromnili a súper sa zhostil tempa hry, tentoraz sa tak však nestalo. Aj naďalej sme držali loptu, naďalej sme útočili, naďalej sme boli vpredu nebezpeční a ako vďaka za takýto prístup sa nám podarilo streliť aj druhý gól. Strelu Matúša Bera síce ešte brankár zneškodnil, no následne Adam Zreľák našiel pripraveného Mihalíka a ten prepálil všetko, čo mu stálo v ceste.

Rohové kopy nám očividne idú

Chalani sa do svojho súpera v prvom polčase poriadne pustili

Prvý polčas sme tak vyhrali o dva góly a taktiež výkon bol naozaj parádny. Ak by sa ho podarilo zopakovať aj v druhej 45-minútovke a pridať ešte nejaký ten gól, vyvinuli by sme veľký tlak na našich súperov z tabuľky druhých tímov. Švédsky tréner navyše stiahol najnebezpečnejšieho hráča z prvého polčasu, čo malo uľaviť našej obrane, no nestalo sa tak. Švédi postupne prebrali tempo hry, podobne ako proti Anglicku sme aj teraz začali z ničoho nič hrať pasívne, no našťastie aj po hodine hry sme stále neinkasovali.

Z ihriska sa v priebehu polčasu vyparili obaja kapitáni, najskôr Šafranko nahradil Adam Zreľáka a z ihriska sa porúčal aj Olsson. Dôležitý moment však prichádza v 73. minúte, kedy sa ku odrazenej lopte dostáva po priťuknutí Bera Ľubo Šatka, ktorý sa oprel do lopty a zvyšuje už na 3:0. Hneď na to sa navyše výborným zákrokom predviedol brankár Chovan a na takýto výsledok sa pozeralo naozaj krásne. Ten aj napokon zostal nezmenený, v tabuľke druhých tímov sme sa usadili na prvom mieste a musíme tak čakať na výsledky našich súperov z ďalších skupín. Naša výhra o tri góly však na nich určite vyvinie obrovský tlak. Ďakujeme chlapci!

Šatka spečatil skóre zápasu - 3:0 pre Slovensko