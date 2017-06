Tip na hudbu: Mladá speváčka SZA vydala výborný album Ctrl, ktorým sa nebojí búrať žánrové hranice a nájdeme na ňom aj Kendricka či Travisa

Neodmysliteľnou súčasťou Refresheru bola vždy aj hudobná sekcia, v ktorej si na svoje prídu hlavne zástancovia rapového žánru, no veľmi radi z času na čas z tejto zaužívanej formy vybočíme. Obzvlášť, keď sa nám do cesty pritrafí album takej kvality, ako je práve ten dnešný. Ako ste si už mali možnosť prečítať v nadpise, ide o mladú americkú R&B speváčku z New Jersey s umeleckým menom SZA, ktorá pred niečo viac ako týždňom vydala svoj v podstate debutový sólový album. Aj keď je pravdou, že mu predchádzali dva menšie projekty "S" a "Z" z rokov 2013 a 2014. Logicky mal teda v ďalšom roku nasledovať tretí, no Solána sa rozhodla na úkor pravidelnosti radšej zabrať o niečo viac a vytvoriť dielo s potenciálom spraviť dieru do sveta.

A presne to sa aj stalo. Dlho očakávaný album CTRL sa po pár dňoch medzi fanúšikmi prepracoval na tretie miesto prestížneho rebríčka Billboard 200 hneď po Katy Perry a Kendrickovi Lamarovi, čo hovorí snáď za všetko. Na nižších priečkach nájdeme napríklad Drakea, Eda Sheerana aj Bruna Marsa. SZA tento album avizovala ešte v minulom roku, no nakoniec si fanúšikovia museli ešte zopár mesiacov počkať, no samotné čísla sú jasným dôkazom, že vedia, prečo sú ochotní čakať. Približne 50 miliónov streamov albumu a necelých 25 tisíc predaných kópií za prvý týždeň snáď ani nepotrebuje komentár.

Čo sa týka samotného albumu, ten je veľmi príjemnou kombináciou surového R&B a neosoulu, avšak speváčka sa v žiadnom prípade nebojí testovať a v konečnom dôsledku aj posúvať hranice týchto dvoch žánrov, čo sa nedá nemilovať. Samotná atmosféra aj zvuk dokonale odrážajú to, čím si SZA pri tvorbe albumu prechádzala a tak to má byť. Jej pohľad na milostný život ako taký zároveň pochádza priamo z jej vnútra, čo dáva skladbám ten správny vibe. V rozhovore pre portál Entertainment Weekly ešte pred vydaním albumu povedala, že jedna zo skladieb je venovaná jej expriateľovi, ktorý ju opustil na Valentína a ona sa na oplátku v ten istý deň vyspala s jeho dobrým kamarátom. A vraj sa o tom prvýkrát dozvie, keď si skladbu vypočuje.

Let me tell you a secret/I been secretly banging your homeboy/Why you in Vegas all up on Valentine's Day?

A keď sa takto album začína, to, čo prichádza potom, je jednoducho snom každého vášnivého fanúšika R&B. CTRL definuje otvorenosť a autorka sa nebojí hovoriť aj o voľnosti v partnerskom živote so všetkým, čo k tomu patrí. Tiež sa nebojí ísť do detailov. Dokáže rozprávať príbehy a byť úprimná. A to všetko za sprievodu výbornej kombinácie hudobných produkcií aj hostí. Predsalen, dostať na album Travisa Scotta aj Kendricka Lamara si nemôže dovoliť len tak hocikto, no zároveň platí, že by sme vám tento projekt dávali do pozornosti aj bez ich účasti. SZA je bez pochýb talentom, ktorý môže konečne vystriedať svoje staršie kolegyne a zaručene o nej budeme ešte veľa počuť. Teraz si už ale nalaď CTRL na Spotify či iTunes a nechaj sa unášať.

Len pred pár hodinami zároveň uzrel svetlo sveta tento jej výborný vizuál Drew Barrymore.