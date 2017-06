Mladí ľudia majú podľa prieskumu problémy so sexom i vzťahmi. Takmer dve tretiny chalanov sa boja, že budú pre svoju partnerku sklamaním

Majú mladí ľudia väčší problém iniciovať a viesť vzťah než kedysi? Presne túto otázku si položil prieskum od Family Stability Network, ktorý sa na to vrhol štatisticky a so vzorkou 500 ľudí. Prieskum zameraný na mužov sa pýtal otázky ľudí starých 16 až 19 rokov a priniesol zaujímavé štatistiky. Primárnym cieľom bolo zistiť, či má na mladých mužov vplyv Facebook a ako je to s inými sociálnymi sieťami, čo sa týka vzťahov a sexuálneho života.

Mladí ľudia, ktorí dnes majú osemnásť rokov, v podstate už s Facebookom stihli vyrásť a niet pochýb o tom, že práve táto sociálna sieť zmenila trendy i kultúru dnešnej spoločnosti. Family Stability Network majú už z predchádzajúcich štatistík údaj, že práve sex býva kameňom úrazu mladých mužov, preto väčšina otázok smerovala práve na túto tému. Poďme sa však vrhnúť na samotné čísla. Takmer 60 percent mladých mužov sa obáva, že nikdy nenájde skutočnú lásku.

Práve moderná doba a veľmi jednoduchý a svižný prístup k informáciám určite stoja aj za faktom, ako mladí ľudia vnímajú sex. Rozmach pornografickej tvorby je nespochybniteľný a za následok to má poriadne ostré čísla. Asi tretina chalanov očakáva, že sex je podobný ako v pornografických filmoch. Pomerne vysoké číslo má však hneď v zálohe aj druhé - 63% opýtaných priznalo, že pornografiu pozerá minimálne raz týždenne, 28% zasa tvrdí, že sa pozrieť filmy pre dospelých podujmú viac než päťkrát za týždeň.

Ak od sexu odbočíme, zistíme, že až 61% mladých mužov sa obáva, že budú pre svoju partnerku vo vzťahu sklamaním. Až 55% mladých mužov by sa vo vzťahu bálo vyjsť s ich citmi najavo, keďže by sa báli, že by jednoducho boli trápni a druhá osoba by ich vysmiala. Nervozita, ktorú nám podľa Family Stability Network nevedomky podsúvajú "dokonalé" páry na Instagrame a iných sociálnych sieťach, sa ľuďom vraj pomaly dostáva pod kožu a miesto toho, aby mladí skúšali nadväzovať nové kontakty, aj keď spočiatku nezáväzne, radšej zo strachu pred strápnením ostanú potichu.

Podľa sociológa Petera Saddingtona na to však existuje jednoduchý liek. Tvrdí, že vzdelanie by malo ísť s dobou a každým rokom je nutné prispôsobovať sa novým trendom. V škole by tak žiaci mali mať spomenutú aj pornografiu, sexuálna výchova je podľa neho nutnosťou a hodiny na zlepšenie komunikačných schopností by rozhodne neboli na škodu. Miesto toho, aby vzdelávacie systémy ponúkali všetky informácie ako prvé a stali sa primárnym zdrojom informácií pre žiakov, mladí ľudia radšej mieria na internet, kde im môžu byť informácie podané menej vhodným spôsobom.