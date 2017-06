Bábätko prišlo na svet priamo v lietadle. Od spoločnosti dostalo letenky zadarmo na celý život

Dostať lety zadarmo v leteckej spoločnosti, ktorú často využívame, by určite potešilo každého z nás. Raz sa z toho bude tešiť aj ešte nepomenované novorodeniatko. To teraz pravdepodobne ešte o ničom netuší, no presne takýto darček dostalo k narodeniu. Chlapček totiž prišiel na svet priamo na palube lietadla cestujúceho zo Saudskej Arábie do indického mesta Koči. Keď však matka upozornila, že sa blíži pôrod, lietadlo okamžite zamierilo na najbližšie možné letisko. Do Bombaja však pred pôrodom Boeing 737 priletieť nestihol a nový človek bol na svete ešte pred pristátím.

Na palube známej spoločnosti Jet Airlines sa dieťa narodilo vôbec prvýkrát. To sa rozhodli patrične osláviť a malému chlapcovi rovno darovali možnosť cestovať ich linkami kedykoľvek sa mu zachce a to úplne zadarmo. Pôrody na palubách lietadiel sa dejú niekoľkokrát za rok, no letecké spoločnosti z toho poväčšine žiadne haló nerobia.