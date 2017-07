 Rok 2017 hlási návrat tradičných slovenských ľudových ornamentov. Sukne, štýlové tričká a doplnky môžu byť práve v lete tým pravým

Zdravé vlastenectvo a láska k národným tradíciám nikdy nie sú na škodu. Cykly v trendoch vo svete sa ukazujú aj v móde, keď čím ďalej, tým viac Slováci začínajú vyhľadávať tradičné ľudové vzory alebo výrobky, o ktoré by pred pár rokmi nebol záujem. Vznikajú nové značky predávajúce oblečenie, drobné či bytové doplnky a šperky inšpirované naším kultúrnym dedičstvom. Pripravili sme si teda súhrn najzaujímavejších značiek/tvorcov, ktorých tvorba sa zameriava na ľudové tradície a bez problémov ich prenáša do moderného sveta.

Folková

Mladá milovníčka tradičných slovenských výšiviek Karolína začala svoju prácu prezentovať na internete, a ľudia sa začali zaujímať o jej výrobky. Nádherné ručne vyšívané doplnky v rôznych kolekciách podľa regiónov sú presne tým, čo farebný jarný šatník mladej dámy potrebuje. Začínala ako samouk, keď od tvorby jednoduchých opaskov prešla až k modrotlači či detailne vyhotoveným sukniam.

Petra Toth

Úspešná slovenská dizajnérka a šperkárka, pre ktorú slovanské vzory znamenajú obrovskú inšpiráciu v tvorbe. Jej doluzobrazená kolekcia Mileva je bohatá na ornamenty v každom kúsku, či ide o náhrdelníky, náušnice alebo náramky. V minulosti sme ti s ňou priniesli aj rozhovor.

FakeFolk

Ako z názvu vyplýva, ďalšia značka sa bude snažiť vrátiť do ulíc tradície ľudovej kultúry. Pri dizajnoch svojej tvorby využívajú umelecké prejavy našich predkov. Pútavé tkaniny a prevedenie zdobenia, ktoré sú na vysokej estetickej úrovni, robili módu v minulosti napriek svojej hlavnej úlohy funkčnosti tak výnimočnou. Po celom Slovensku vznikli rôzne smery ornamentov, čo spôsobilo rôznorodé atribúty zdobených odevov. A na tom postavila značka FakeFolk svoju tvorbu. Jednotlivé ručne vyrobené výrobky sú šité na mieru zákazníkov.

Slovakiagift

Počas svojho 6-ročného pôsobenia na trhu značka SlovakiaGift predáva rôzne suveníry, či už ide o pohľadnice, kľúčenky, odznaky alebo tašky. Keďže nám ide najmä o oblečenie, netreba zabudnúť ani na zdobené klasické tričká. Kolekcia v sebe spája krásu slovenského ľudového ornamentu a súčasné dizajnové trendy. Tričká v rôznych farebných prevedeniach na hrudi nesú vyššie spomínané ornamenty, ktoré na radosť potenciálnych zákazníkov pochádzajú z viacerých častí Slovenska - netreba sa báť, že si niekto nenájde to svoje.

ADA.etno.art

Andrea Šuleková, zakladateľka značky, vyštudovala strednú odevnú priemyslovku, kde sa naučila základy šitia neskôr využité pri tom, aby úspešne cez sashe naštartovala predaj krojov a vzorovaných sukní. Tieto kúsky možno nie sú až tak "populistické" a človeku bez bližšieho vzťahu k tradíciám možno nebudú až tak blízke, no ako príležitostný "slávnostný" odev môžu poslúžiť dokonale. Tašky, košele, sukne, svadobné šaty - stačí si vybrať to správne.

Aidastyle

Farebnosť a originalita - tým sa vyznačuje značka AIDASTYLE najvýraznejšie. Je určená jednotlivcovi, ktorý si potrpí na detailoch a poctivej ručnej práci. Vyštudovaná právnička začala tvoriť fashion design okolo roku 2002, a to najmä vďaka zamestnaniu v spoločnosti, kde náplňou jej práce boli aj návrhy odevov. Značka Aidastyle vznikla až v roku 2010. Medzi jej produkty patrí rôzne oblečenie, nie všetky kúsky nosia charakteristické slovenské ornamenty. Nájdu sa tu však aj moderné kúsky s implementáciou ľudových tradícií, a za nás musíme povedať, že to spolu funguje. Či už je to čičmianska šatka alebo legíny, je z čoho vyberať.





Ahaslovakia

Tomáš Kompaník, zakladateľ značky ahaslovakia, to všetko začal vydaním knihy, kde rozoberá tradičné ornamenty z ôsmich slovenských krajov. Vyhral vďaka nej niekoľko ocenení, a pre šťastie všetkých, to nebolo ani zďaleka všetko. Keďže sa bavíme o móde, ahaslovakia sú aj tenisky aj tašky. Obidve nesúce rukopis našich predkov. Autor podľa vlastných slov nechce, aby slovenské výšivky zapadali prachom v múzeách. Preto ich spracoval optikou súčasného grafického dizajnu, a my ich môžeme nosiť ako doplnok všade, kam chceme.

Princesa

Značka, ktorá sa už na refresheri prednedávnom objavila, za svoj hlavný prínos považuje najmä jednoduchosť a tradičnosť. Veronika Kaľuhová a Reinhard Siebenstich sa rozhodli sústrediť sa na jeden produkt - sukňu, a pozdvihnúť jej kvalitu na novú úroveň. Od roku 2015 teda patrí k ďalším značkám nesúcim slovenský podpis nenásilnou formou, a pre každú ženu musí byť dlhá sukňa s prepracovaným ornamentom zaujímavým kúskom.