Romantická atmosféra nepoznaného slovenského jazera je vyšperkovaná rozprávkovým prostredím plným pomätených rýb

Morské oko je tretie najväčšie prírodné jazero a najväčšie sopečné na Slovensku. Prvé dve miesta patria Štrbskému plesu a Veľkému Hincovmu plesu. Nepomýľte si toto jazero s plesom s rovnakým názvom, ktoré je situované v Tatrách. Tento krásny úkaz sa nachádza vo Vihorlatských vrchoch, presnejšie v katastrálnom území obce Remetské Hámre. V minulosti sa nazývalo aj Veľké Vihorlatské jazero alebo Blatné jazero. Súčasná podoba existuje od 19. storočia. Grófka Wanderbildtová, predchádzajúca majiteľka lesov, vtedy vybudovala umelý priehradný múr, ktorý zvýšil plochu hladiny z pôvodných 8 hektárov na 13. Morské Oko dosahuje dĺžku až 750 m a šírku 312 m, pričom hĺbka je až 25 m. Táto oblasť patrí k najkrajším zabudnutým tíšinám na Slovensku, pričom si zachováva prirodzený pôvab a takmer nedotknutú prírodu.

Čo robí toto územie jedinečným? Sú to práve medzinárodne uznania, pre ktoré by ste mali navštíviť túto oblasť. Patrí do ochranného pásma Vihorlatský prales, ktoré je od roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v kategórii Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy. Dôvodom sú zachované bukové porasty s vyše 240-ročnými exemplármi. Zároveň patrí aj do lokality, ktorá je územím európskeho významu s názvom Natura 2000. Samozrejme na jazero a jeho okolie myslia aj slovenskí ochranári, kedže ide o národnú prírodnú rezerváciu, kde platí najvyšší 5. stupeň ochrany. Člnkovanie, rybolov a iné rekreačné aktivity sú teda zakázané!

V rezervácii nájdeme aj druhé najzachovalejšie jazero v regióne – Malé Morské oko. Blízkou turistickou atrakciou je Sninský kameň, na jeho vrchol sa dostanete už do dvoch hodín po turistických cestách. Zaslúžená odmena vás neminie. Je ňou nádherný výhľad na Vihorlatské lesy a na pôvabnú krajinu údolia Cirochy.

Jazero má veľmi členité pobrežie a krištáľovo čistú vodu s chránenou flórou a faunou. Priezračná hladina je významným biotopom mnohých rýb. Viditeľný úkryt tu nachádza pstruh potočný a dúhový, čerebľa, slíž, karas a iné druhy. Bežnými obyvateľmi lesov sú jelene a srnce. Vzácne natrafíme aj na mačku divú, jazveca, kunu hôrnu i skalnú. Raritne uvidia poľovníci aj vlkov či vydru riečnu. Okrem bežných druhov vtákov žije v chránenej oblasti aj vzácna sova dlhochvostá, bocian čierny, orol krikľavý alebo včelár obyčajný. Bučiny Vihorlatu vytvorili ideálnu domovinu aj pre vzácneho fúzača alpského. Rastie tu aj vzácny severský rozchodník ročný, známy u nás len z Nízkych Beskýd a Slovenského rudohoria.

Do jazera sa vlieva 6 trvalých prameňov a niekoľko dočasných. Prebytočná voda z jazera putuje do riečky s názvom Okna. Morské oko sa však nemôže pochváliť húfmi nadšených cestovateľov. Túto "atrakciu" skôr navštevujú len ľudia z blízkeho okolia, no má veľký potenciál zaujať aj vo väčšom merítku. Pokiaľ máte bezplatný lístok na vlakovú dopravu, tak by ste túto lokalitu mali určite navštíviť. Z vlakovej stanice v Michalovciach nie je jazero zas až tak ďaleko. Čo tu teda nájdete? Krásnu prírodu, pestrú faunu i flóru, priezračnú vodu a osamelé podmienky pre načerpanie nových síl. Ak teda hľadáte málo navštevované relaxačné miesto na výdatný a prospešný oddych alebo chcete mať krásne svadobné fotografie, tak ste na správnej adrese. Navštívili ste už toto miesto? Poradili by ste nám ďalšie menej známe lokality? Podeľte sa s nami o vaše nápady nižšie v diskusii. Teraz si už vychutnajte fotografie...

