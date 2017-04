Mercedes vyšperkoval svoju vlajkovú loď. Luxusné S-ko je nabité novými technológiami, ale aj motormi

Nebol by to Mercedes-Benz triedy S, keby nepriniesol do sveta štyroch kolies opäť niečo nové. Tak by sme mohli charakterizovať vlajkovú loď nemeckej prémiovej značky, ktorá sa v týchto hodinách dočkala avizovaného faceliftu. Ako sa čakalo, k samotnému odhaleniu došlo na autosalóne v Šanghaji, kde automobilka oficiálne odhalenie naplánovala. Toto miesto nebolo vybrané pritom len tak náhodou, keďže na tamojšom trhu sa najmä posledné roky S-ku mimoriadne darí a doslova nedáva konkurencii šancu. Modernizácia toho pritom na prvý pohľad až tak veľa nezmenila, čo sa však v konečnom dôsledku aj dalo čakať. Súčasná generácia W222 je na scéne síce už od roku 2013, jej podobu ale nemôžeme zďaleka označiť za zastaralú či nemodernú, práve naopak. Ako odznelo počas opäť veľkolepej prezentácie, aj samotný konštruktéri a technici nekládli veľký dôraz na veľké zmeny, keďže ako uviedli, modernizácia sa zamerala na vyšperkovanie detailov, a teda doslova na vylepšenie dokonalosti.

Menšie zmeny v duchu súčasných trendov značky evidujeme na oboch koncoch vozidla vďaka upraveným nárazníkom, a to či už v prípade klasickej verzie, športového AMG balíka či ultra-luxusného Maybachu. Ani ten totiž neobchádza facelift, ba čo viac, po novom sa toto vrcholné vyhotovenie od tých "klasických" líši podstatne viac ako doteraz. Po stránke exteriérového dizajnu sa najväčšia pozornosť sústredí na predné svetlomety. Ich vnútro dostalo úplne novú grafiku - vďaka až trojici LED-kových pásov je predná časť tým pádom rýchlejšie rozoznateľná, podstatou je však funkčnosť. Značne vylepšená technológia Multibeam LED zabezpečuje "dostrel" svietivosti až do 650 metrov, čo je rekord medzi sériovými vozidlami. Mercedes-Benz tak dáva jasne najavo to, čo nedávno prehlásil, a teda že nepotrebuje drahšiu laserovú technológiu na to, aby vyvinulo najlepšie svetlá na trhu. Inak tvarovaný nárazník napokon nájdeme aj vzadu, kde koncové svetla prešli tiež jemnými kozmetickými úpravami.

Pri pohľade do interiéru si azda najväčšiu pozornosť zaslúži volant. Ten totiž predstavuje vcelku veľké prekvapenie, a to v tom zmysle, že automobilka sa rozhodla (z nezistených príčin) z ponuky vyradiť povestný 2-ramenný volant. Namiesto neho teda v kokpite nájdeme úplne nový 3-ramenný volant s početne zastúpeným hliníkom, ktorý obopína nové tlačidlá, posuvne valčeky a dotykové plochy. Tradičná dvojica 12,3" obrazoviek prišla o stredové a bočné rámiky, pred vodičom sa tak už rozprestiera čistá sklenená plocha bez okrajov. Pochopiteľne, zmenami prešiel aj samotný systém, keďže medzičasom došlo k zlepšeniu grafiky, zobrazovania, animácii či rozsahu nastavení.

Zmeny neobišli ani združený stredový ovládač, ktorý dostal dotykovú plochu, čiže dôšlo k pridaniu ďalšej funkcionality. Do ponuky sa následne dostali nové odtiene kože a obkladov, stredový panel dostal dotykovú plochu ovládania a sedadlá sa pýšia vylepšenou masážnou funkciou. Ďalšou z významných noviniek je systém Energizing, ktorý sa stará o komplexné nastavenie hneď niekoľkých súčastí auta (klimatizácia, náladové osvetlenie, rádio či spomínaných masáži) za cieľom naviesť vodičovi jedinečnú atmosféru.

Značným progresom prešlo autonómne riadenie, teda Jazdný Pilot, ako označuje túto technológiu Mercedes. Jeho všetky prednosti zdedilo S-ko z E-čka, novinkou je ale systém detekujúci križovatku, odbočku či iné obmedzenie, čím dôjde k samovoľnému zníženiu a prispôsobeniu rýchlosti. Môžu za to najmä vylepšené senzory, radary a kamery, ktoré po novom ešte viac spolupracujú s navigáciou. Active Curve následne eliminuje nakláňanie a odstredivé sily v zákrutách, Active Body Control napokon upravuje nastavenie podvozku podľa vozovky pred vozidlom. To najdôležitejšie sa ale pravdepodobne odohralo pod prednou kapotou.



Základné S 350d 4Matic dostalo nový, 2,9-litrový motor naladený na 210 kW / 286 koní a 600 N.m. Úplnou novinkou je ale S 400d 4Matic s rovnakým, dvakrát preplňovaným motorom, v tomto prípade však s výkonom až 250 kW / 340 koní a 700 N.m. V portfóliu napokon badať aj zmenu po stránke označenia, nakoľko model S 500 je už minulosťou. Nahradzuje ho verzia S 560 4Matic s novou jednotkou V8 biturbo, výkonom 345 kW / 469 koní a 700 N.m. Mercedes pritom hlási, že so spotrebou 8,5 l/100 km ide o najúspornejší benzínový osemvalec na svete a to aj napriek jeho nemalému výkonu. Osemvalcový vrchol samozrejme zhmotňuje Mercedes-AMG S 63 4Matic+, kde 4-litrová V8-čka síce nahrádza predošlý 5,5-liter, teraz však 63-ka ponúka až 450 kW / 612 koní a 900 N.m. Navyše, tento luxusný variant vo vyhotovení Long váži len 1 995 kilogramov, pričom z 0 na 100 km/h vystrelí len za 3,5 sekundy! Môže za to aj nový, ešte sofistikovanejší pohon všetkých štyroch kolies s variabilným rozdelením krútiaceho momentu 4Matic+. Na úplny záver tu máme výsostnú S 65-ku, kde naďalej kraľuje 6-litrová V12-ka s výkonom 463 / 630 koní a 1 000 N.m. Zaujímavosťou však je, že silu Prenáša na výhradne zadnú nápravu stále 7-stupňová prevodovka, zatiaľ čo zvyšné modely už prechádzajú na 9-stupňový automat.

