V Bratislave sa objavila prvá 3D reklama na Slovensku. Zažiarila na nej ikonická silueta auta Mercedes-Benz Triedy G

Reklama sa objavila na najväčšej LED ploche na Slovensku.

Vstúp do sveta, kde dva rozmery už nestačia. Ten chýbajúci tretí rozmer prináša do Bratislavy agentúra OMD spolu s klientom Mercedes-Benz.

Na administratívnej budove Landererova 12, developera JTRE, sa objaví prvá 3D reklama na Slovensku. Toto inovatívne riešenie ukáže ďalšie možnosti známeho miesta, kde pred piatimi rokmi predstavili najväčšiu LED plochu na Slovensku. V dokonalej synergii s architektúrou budovy ponúka plochu s rozmermi 558 štvorcových metrov, deväť metrov na výšku a 62 metrov na dĺžku.

„V OMD sa snažíme prinášať out of box myšlienky a inovatívne riešenia. Je úžasné, že máme klientov, ktorí rovnako ako my sledujú inovácie a spoločne s nami sú ochotní realizovať aj projekty, ktoré nie sú pre náš trh bežné,“ hovorí výkonná riaditeľka OMD Slovensko, Jana Tužinská.

Paradoxne, nová 3D reklama zvýrazňuje aj hodnotu tradície, ktorá ani po desaťročiach nestráca svoj pôvab. Na 3D obrazovke totiž zažiari ikonická silueta terénnej legendy Mercedes-Benz Triedy G – symbolu nadčasového dizajnu a inovácie zároveň.

Najnovší plne elektrický model G 580 with EQ Technology si zachováva svoj charakteristický a časom overený dizajn, pričom ponúka najmodernejšie zelené technológie šetrné k životnému prostrediu. S každým kilometrom vstupuje do novej éry elektromobility a vytvára dokonalé prepojenie medzi tradíciou a budúcnosťou.

„3D reklama má spôsobiť rovnaké prekvapenie divákov, ako značka prekvapila svojich zákazníkov elektrifikáciou svojho ikonického modelu Mercedes-Benz Triedy G,“ vysvetľuje CEO spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, Oliver Zink.

Tento jedinečný mestský prvok bude viditeľný na jednej z najrušnejších križovatiek v Bratislave, ktorá tvorí bránu do modernej štvrte Eurovea City. OMD tak prepája architektúru a vizuálne umenie v srdci hlavného mesta a otvára nové dimenzie pre reklamu, ktorá už viac nie je viazaná iba na dva rozmery.

Prvá 3D reklama na Slovensku je viac než len vizuálnym zážitkom – je symbolom technológií v dynamickom mestskom prostredí, ktorý každý deň osloví tisíce okoloidúcich.

Ako reklama vyzerá, si môžeš pozrieť nižšie.