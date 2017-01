Zabiť radšej chodcov na priechode alebo posádku v aute? Výrobcovia samojazdiacich áut riešia obrovskú dilemu

Moderné technológie sa do našich životov dostávajú neuveriteľnou rýchlosťou. Jednou z najvýznamnejších noviniek tohto storočia sú nepochybne samojazdiace autá.

Už dnes výrobcovia ako napríklad Tesla ponúkajú vo svojich autách prepracované systémy, ktoré sčasti prevezmú za teba kontrolu pri šoférovaní. To, čo dnes považujeme za menšiu revolúciu, bude avšak v budúcnosti úplná samozrejmosť a naša cesta autom bude spočívať iba v nasadnutí do vozidla a zadania cieľovej adresy. O všetko ostatné sa totiž postará auto vybavené rôznymi senzormi mapujúcimi cestnú premávku, zatiaľ čo sa ty budeš hrať na svojom smartfóne.

Otázkou avšak ostáva, ako sa auto zachová v špecifickej situácii, kedy ide o život. Má zraziť chodcov na priechode alebo sa vyhnúť zrážke za cenu vrazenia do betónovej zátarasy? Čo je viac etické? Presne s tým sa aktuálne zaoberajú odborníci z Massachusettskej technickej univerzity (MIT) a pomôcť im môžeš aj ty.

Poďme ale pekne poporiadku. V prvom rade je dôležité spomenúť, že autonómne vozidlá významne zvýšia bezpečnosť cestnej premávky a obmedzia zlyhanie ľudského faktora pri autonehodách po celom svete. Odborníci predpovedajú, že masovým nástupom samojazdiach vozidiel klesne počet smrteľných dopravných nehôd na celom svete až o 90 percent, čo zároveň ušetrí niekoľko miliárd eur na zdravotnej starostlivosti.

Napriek tomu sa avšak samojazdiace autá z času na čas ocitnú vo veľmi zapeklitej situácii, v ktorej budú musieť urobiť vážne rozhodnutie. Uveďme si jeden príklad: Auto pohybujúce sa rýchlosťou 60km/h sa rúti k priechodu pre chodcov, na ktorý náhle vstúpi skupinka ľudí. Brzdná dráha nie je dostačujúca a ak sa vozidlo priechodu vyhne, vrazí do betónovej zátarasy. Senzory, ktorým je vozidlo vybavené, v milisekundách celú situáciu vyhodnotia a softvér okamžite rozhodne. Problémom avšak je, že tento softvér musíme naprogramovať my, ľudia. A ešte väčší problém je, že odborníci zodpovední za vývoj tohto softvéru sa nevedia zhodnúť, aké riešenie by v takejto situácii bolo etickejšie. Zabiť radšej ľudí na priechode alebo vraziť do zátarasy a zabiť posádku sediacu vo vnútri?

Ako sa má samojazdiace auto zachovať v takejto situácii?

Celá táto etická dilema je ešte zaujímavejšia, keď začneme obmieňať účastníkov, ktorí by takejto situácii boli vystavení. Senzory budú totiž schopné v zlomku sekundy “prečítať“ nielen počet ohrozených, ale aj ich pohlavie, vek alebo to, či na priechod vstúpili na červenú. Malo by sa auto v rôznych situáciách zachovať inak? Odborníci z MIT pre tento účel vytvorili akúsi online aplikáciu s názvom “Moral Machine“, ktorá od ľudí zbiera informácie o tom, aké riešenie by v takýchto situáciách považovali za etickejšie. Prispieť teda teraz môžeš aj ty.

A ako by si rozhodol tu?

Na záver možno iba dodať, že moderné technológie nám budú v budúcnosti v značnej miere uľahčovať život, no v istých situáciách budú o našich životoch naopak rozhodovať. Preto je otázka etiky veľmi dôležitá a hoci sme iba na začiatku, je dobré nad takýmito problémami premýšľať.