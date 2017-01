Rozprávkové vyvrcholenie Australian Open! Roger Federer sa po päťsetovej dráme raduje z víťazstva

Včera sme spoznali víťazku ženskej dvojhry, keď sesterský duel ovládla mladšia Serena a získala rekordný grandslamový titul. Dnes čakal súboj titanov, konfrontácia dvoch legiend, ktorú azda každý tenisový nadšenec ocení. Vzhľadom na to, aké náročné sezóny obaja hráči v predchádzajúcom roku prežili, je nedeľné finále v Melbourne Parku naozaj prekvapivým. Na okruhu ATP sme týchto borcov mohli vidieť proti sebe bojovať už 37-krát, pričom Španielovi sa darilo viac, keď uspel hneď v 23 dueloch, zatiaľ čo Švajčiar sa z víťazstva tešil len 11-krát. Tridsaťpäťročný Roger Federer sa dnes pokúsil pridať do svojej vitríny už 18. grandslamovú trofej. Rafael Nadal v tomto prípade však ťahá za kratší koniec a dnes sa snažil znížiť stratu v počte grandslamov na rozdiel dvoch. Poďme sa pozrieť na to, ako to celé dopadlo.

Fotka zveřejněná uživatelem Australian Open (@australianopen), Led 29, 2017 v 12:42 PST To, že budeme svedkami zápasu, ako sa patrí, potvrdili už úvodné minúty duelu. Španiel na otváracom podaní začal čistou hrou, ale v zápätí ukážkovo kontroval aj Švajčiar. V následných hrách si obaja hráči ustrážili svoje podania. Platilo to až do stavu 3:3, keď Roger Federer vôbec prvý raz v zápase prerazil súperov servis. Brejk potvrdil ďalším gemom a už mu nič nebránilo v ceste za získaním prvej sady - 6:4. Nadal však zareagoval dokonalo a v druhej sade rázom vyhrával o štyri gemy. Cestu za vyrovnaním si však stihol skomplikovať, napokon Španiel predsa len druhý set vyhral v pomere 6:3.

Fotka zveřejněná uživatelem Australian Open (@australianopen), Led 29, 2017 v 2:06 PST V tretej sade znova začal rodák z Bazileja fungovať ako dobre namazaný stroj, keď sa dokázal dostať do výhody dvoch brejkov. Túto situáciu Federer využil výborne a potom, ako za stavu 5:1 premenil bekhendom druhý setbal, ujal sa vedenia 2:1 na sety. Všetky oči sa teda upierali na štvrté dejstvo, ktoré už mohlo znamenať absolútne rozuzlenie tohto finále. Lenže Španiel nechcel predať svoju kožu lacno a zo všetkých síl sa snažil vydolovať piaty set. Tento zámer mu vyšiel, v štvrtej sade bol lepším hráčom a zaslúžene ju získal 6:3. Zápas medzi bývalými svetovými jednotkami tak dospel do piateho setu. Záverečné dejstvo vyšlo lepšie Federerovi, keď ho ovládol v pomere 6:3 a pridal do zbierky už piaty triumf na tomto prestížnom turnaji a celkovo 18. Grandslam. Fotka zveřejněná uživatelem Australian Open (@australianopen), Led 29, 2017 v 5:04 PST