Finále sestier Williamsových zvládla lepšie Serena. Získala tak rekordný grandslamový titul a je opäť svetovou jednotkou!

Sesterské finále medzi Venus a Serenou Williamsovými. Taký bol dnešný program na Australian Open. Hneď zajtra nás čaká finále dvojhry mužov a v ňom jeho hlavní protagonisti - Roger Federer a Rafael Nadal. Čo si tenisový nadšenec môže viac priať? Vráťme sa však k zápasu sestier Williamsových, ktoré na seba do dnešného dňa narazili už 27-krát, pričom mladšia Serena zaknihovala o päť víťazstiev viac. Vôbec ich prvá vzájomná konfrontácia sa odohrala práve na Australian Open, a to 19 rokov dozadu! Serena dnes usilovala o svoje siedme víťazstvo na turnaji. Celkovo by by tak mala na konte už 23 grandslamových titulov a zároveň by dosiahla nový rekord v Open ére. Na druhej strane Venus ruky nad hlavu v Austrálii ešte nezdvíhala, a tak to mala v pláne zmeniť. Jedno však bolo isté už pred začiatkom súboja, nech už vyhrá ktorákoľvek, titul ostane v rodine.

Fotka uverejnená používateľom WTA (@wta), Jan 28, 2017 o 12:44 PST Do úvodného dejstva vstúpili obe hráčky svedomito a razom bolo 3:3. Potom však Serena brejkla svoju sestru, pričom následne stihla brejk aj potvrdiť. Venus ešte znížila, ale hneď vzápäti sa na servis postavila aktuálne svetová dvojka a ukončila prvý set 6:4. Ani v druhej sade sme neboli o nič ukrátení a výbornými výmenami sa to len tak "hemžilo". Venus svojej sestre nechcela dať nič zadarmo a prvé tri podania si podržala, lenže sa zaopakoval scénar z predchádzajúceho setu. Serena zaznamenala brejk, ktorý následne niekoľkými priamymi bodmi potvrdila. Staršia Američanka tak musela podávať na udržanie sa v zápase. Túto úlohu však zvládla. Potom bol rad na Serene, tá sa svojej role zhostila výborne a aj druhý set ovládla 6:4. Vďaka tomuto triumfu sa tak dostala pred Nemku Kerberovú a je opäť svetovou jednotkou. Takisto získala rekordný, 23. grandslamový titul. Fotka zveřejněná uživatelem WTA (@wta), Led 28, 2017 v 2:24 PST Fotka zveřejněná uživatelem WTA (@wta), Led 28, 2017 v 2:40 PST