Motivačné citáty zažívajú na Slovensku druhé leto. Prečo je však sledovanie a zdieľanie týchto obrázkov nezmysel?

Motivačné citáty boli pevnou súčasťou našich násteniek celé roky, následne prišiel akýsi útlm, aby v poslednej dobe opäť úplne vybuchli. Ľudia lajkujú a zdieľajú motivačné obrázky vo veľkom a podľa niektorých vyjadrení sa zdá, že na Slovensku nám dospievajú desaťtisíce budúcich milionárov.

Ono, zdieľanie nejakých motivačných nezmyslov je zdanlivo neškodná vec. Páčik sem, páčik tam, aspoň kamoši vidia, že som ambiciózny a verím, že dokážem všetko, čo budem chcieť. Lenže práve tu nastáva problém. Počul si o niečom, čo sa nazýva najčastejšie verejný záväzok? Princíp je ten, že sa svetu pochváliš, čo chystáš a tým pádom na seba vyvinieš tlak. V realite to vyzerá asi tak, že na Facebooku oznámiš celému svetu, že sa v najbližších mesiacoch chystáš schudnúť 20 kilogramov. A pointa? Práve ten tlak, ktorý na seba vyvinieš, by ťa mal posunúť vpred. Lenže v našej hlave sa bohužiaľ udeje presný opak. Oznámiš svoj zámer a ľudia ťa začnú vo veľkom podporovať a obdivovať. Si ten hrdina, ktorý do toho ide, ktorý bude bojovať za lepšiu postavu a menej tuku, si jednoducho super. A tak, bez toho aby si urobil jediný drep, získaš pocit uspokojenia. Sakra, ľudia ma tu obdivujú, dokázal som to. Si na seba hrdý, ľudia ťa uznávajú a svet je gombička.

Tento istý princíp funguje aj pri zdieľaní motivačných citátov. Zazdieľaš niečo o tom, ako si urobíš presne taký život, po akom túžiš. Ľudia to vidia, máš pocit, že ťa ostatní začínajú vnímať ako ambiciózneho človeka. Ako toho, čo sa nikdy nevzdáva a je na ceste za obrovským bohatstvom. A tak miesto toho, aby si niečo reálne vytvoril a pýšil sa tým, užívaš si ten pocit, že ťa ostatní vnímajú presne tak, ako si vždy chcel. Keď pocit uspokojenia vyprchá, otočíš na nástenke ďalší motivačný nezmysel a tvoje ego je opäť nakŕmené k prasknutiu. Cítiš sa super, no čo si reálne za sebou zanechal? Akú hodnotu si priniesol svetu okolo seba? Ako si prispel k tomu, aby bol ten náš svet aspoň o miniatúrny zlomok lepším miestom?

Ako hovorí Ivo Toman, motivácia je obyčajný smrad. Niekto otvorí okno a je fuč. Motivačné stránky, citáty a obrázky nikdy úspešného človeka nevytvoria. Ich účelom je totiž priniesť ti pocit výnimočnosti TERAZ HNEĎ. Aby si klikol presne tam, kde máš a autor obrázku získal popularitu navyše. Reálna motivácia do práce totiž funguje úplne, ale úplne inak.

Fanúšikovia motivačných obrázkov si to predstavujú asi nejak takto:

Motivácia -> Konanie, Motivácia -> Konanie, Motivácia -> Konanie, Motivácia -> Konanie, Motivácia -> Konanie

Faktom je, že naša myseľ funguje trochu inak a skutočná vnútorná motivácia, ktorá nevyprchá, vzniká asi nejak takto:

Konanie -> Motivácia -> Konanie -> Motivácia -> Konanie -> Motivácia -> Konanie -> Motivácia -> Konanie -> Motivácia

Aké je teda skutočné podľa tohoto vzorca skutočné riešenie? Nech sa deje čokoľvek, nech si hocijak unavený, nech sa hocijak nevieš pohnúť z miesta, proste potrebuješ niečo urobiť. Aj ten najmenší čin vytvorí vnútornú motiváciu, ktorá ťa posunie ďalej a ďalej. Aby si začal konečne naberať svaly pravidelnou návštevou posilky, nepotrebuješ ďalší obrázok alebo film, potrebuješ jednoducho ísť. Aby si vybudoval webstránku, nepotrebuješ hlúpu Facebook stránku, aby ti oznámila, že máš začať. Potrebuješ ju proste krok po kroku vytvoriť.

Stať sa úspešným bez toho, aby si vedel, čo robíš? To sa dá. Stať sa úspešným zdieľaním hlúpostí? To sa fakt nedá. Iba že by si takúto motivačnú FB stránku vlastnil. To sa potom dá.