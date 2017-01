Za oknami ruch veľkomesta, vo vnútri príjemná pohoda. Vo "W cafe" si na svoje príde každý

Od svojho detstva sa pohyboval vo svete gastronómie, v osemnástich rokoch stál pri otvorení svojej prvej prevádzky a dnes sa do jeho kaviarne W cafe v našom hlavnom meste zákazníci vracajú s úsmevom na tvári. Reč je o Zdenovi Kysučanovi, dvadsaťštyriročnom rodákovi z Nitry, pre ktorého nie je chod jeho prevádzky iba biznisom ale hotovou vášňou. Že je tomu naozaj tak, sa človek presvedčí ihneď pri vstupe do tejto zvonka nenápadnej, no zvnútra veľmi príjemnej kaviarne vzdialenej iba pár krokov od autobusovej stanice Mlynské Nivy. Zatiaľ čo je za veľkými oknami cítiť ruch veľkomesta, vo vnútri si človek v útulnom prostredí na chvíľu oddýchne od každodenného stresu. Aké je to podnikať v takom mladom veku a čím si W cafe dokázalo získať svojich zákazníkov, nám v rozhovore porozprával samotný majiteľ Zdeno.

Majiteľ kaviarne W cafe Zdeno

Ahoj Zdeno, vedel by si nám bližšie priblížiť príbeh W cafe?

Pôvodne som mal s mojim bývalým kolegom malú kaviareň v Nitre. Tam sme sa spoločne zaúčali všetkým veciam, vrátane toho, ako správne pripraviť kávu a ako vyhovieť zákazníkom. Bol to malý priestor, ktorý sa rýchlo naplnil, preto sme časom chceli niečo väčšie. Vtedy sme objavili tento priestor a momentálne je W cafe otvorené už dva a pol roka.

Koľko si mal rokov, keď sa spustila prevádzka W cafe v Bratislave?

Dvadsaťjeden.

V takom mladom veku je to naozaj obdivuhodné. Bola to veľká zodpovednosť?

Ja som sa už ako malé dieťa vďaka mojim rodičom pohyboval v gastro-prevádzkach. Pre mňa to bol vždy taký sen, ísť za tým a venovať sa tomu, čo mám od malička na očiach. Preto, keď som mal osemnásť, tak sme otvárali prvú prevádzku v Nitre.

Keď sem človek vojde, cíti sa tu veľmi príjemne. Kde ste brali inšpiráciu pri zariaďovaní interiéru?

Kaviareň od času svojho vzniku prešla zmenou. A to je presne to. Nechcem, aby to tu vyzeralo desať rokov rovnako. Pôvodná inšpirácia bola zo zahraničných kaviarní alebo z iných projektov. Ale vždy každý prvok, ktorý použijeme, zakomponujeme do nášho dizajnu tak, aby to vyhovovalo celku. Napríklad tieto lampy nad veľkým stolom máme z družstva pri Martine, vyhrabávali sme ich zo zeme. Toto (ukazujúc krížom cez kaviareň) je naopak vyrobené zo starej vojenskej krabice. Je to tu teda zmes originálnych kúskov, ktorými sa chceme odlíšiť od zvyšku kaviarní v meste. Jedinečný výraz je pre nás dôležitý.

Kaviarní je dnes v Bratislave veľa. A každý sa snaží byť originálny. Ako vnímate túto konkurenciu a aký bol váš rozbeh v začiatkoch?

My sme nevedeli, do čoho ideme a či to vyjde alebo nie. Prvé mesiace sme tu sami dvaja robili štyri mesiace v kuse. Dokázali sme si ale získať ľudí a keďže sa tu cítili dobre, tak sa začali vracať. Do reklamy sme peniaze vôbec nedávali, keď tak sme iba sponzorovali nejaké príspevky na Facebooku. Čo je ale hlavné, ľudia nás začali vnímať sami. A čo sa samotnej konkurencie týka, áno aj v našom okolí sú nejaké kaviarne ale myslím si, že každá z nich si nakoniec nájde svoju skupinu ľudí. Pre príklad, mohli by sme tu mať aj tú úplne najlepšiu kávu na svete, ale nie každému bude vyhovovať. Pár ľudí bude chodiť tam, pár sem a pekne sa to rozdelí.

Dá sa nejako špecifikovať, aká klientela k vám najradšej chodí, alebo je to z každého rožku trošku?

To závisí aj od samotného dňa v týždni ale v podstate je to od študentov až po dôchodcov. V okolí je veľa firiem. Keď ľudia skončia v práci, prídu na kávu, koláč či vínko. Ak by som mal ale vybrať jednu skupinu, tak sú to asi ženy okolo tridsiatky. Z našej ponuky si vie ale vybrať naozaj každý.

Našu pozornosť upútal tento dlhý stôl, chodia k vám ľudia aj pracovať?

Áno, keď sme to tu navrhovali, tak sme sa trochu báli a ľudia s tým mali zo začiatku problém. Pýtali sa, či je dlhý stôl pripravený pre nejakú veľkú skupinu. Časom si avšak zvykli, dnes si na jednu stranu sadne napríklad pán s notebookom, na druhú zase iná skupina a tak ďalej.

Prejdime k samotnej káve. Je to stále to hlavné, prečo k vám ľudia chodia?

Áno, my sa špecifikujeme ako kaviareň, preto je káva pre nás nosný produkt, ktorý by mal byť kvalitný.

Ako je to teda s tou kvalitou?

Značka, ktorú práve aj pijete, sa volá San Francisco a je súčasťou skupiny Costadoro. V Taliansku už bol trh s touto kávou presýtený, preto si dali napražiť nový blend v San Franciscu. Je preto trocha iná ako samotné Costadoro a môžem tvrdiť, že nakoľko máme exkluzivitu, sme v Bratislave ako jediní, ktorí ju ponúkajú. Rovnako ponúkame, ako doplnkovú kávu, aj značku 9 grams a taktiež alternatívne formy prípravy – kalitu a aeropress.

A keď človek nemá práve chuť na kávu, čo dobré mu z vašej ponuky viete ponúknuť?

Máme výborné sypané čaje – ide o rôzne bylinkové zmesi, čo majú ľudia veľmi radi. Ako prví sme do Bratislavy priniesli Fritz Colu, dnes už je v hlavnom meste dosť rozšírená. (smiech) Ďalej máme aj limonády, a to aj horúce, napríklad čučoriedkovú so škoricou. V rámci zimnej ponuky je obľúbený nealko punč a varené vína.

A čo sa jedla týka?

Ponúkame raňajky a začali sme aj s denným menu, ktoré sa nám každý týždeň mení. Polievky máme z neďalekého Bistra Umami a šaláty si vyrábame vlastnoručne priamo tu. Samozrejme sú ďalej v ponuke aj nejaké maličkosti pod zub k vínu.

Skvelé. Rozmýšľaš už aj do budúcna? Sú nejaké plány, o ktoré sa s nami môžeš podeliť?

Mám istú ideu, v lete by som chcel otvoriť bistro. Tam bude základom hlavne úzka ponuka jedál, ktorá sa bude každý týždeň meniť ale samozrejme budeme ponúkať aj dobrú kávičku.

Zdenovi ďakujeme za rozhovor a držíme mu v ďalšom podnikaní palce. V prípade, že ťa W cafe zaujalo, hoď im svoj lajk na oficiálnej facebookovej stránke.