Revolúcia v meteorológii. Americká sonda začala snímať Zem v mimoriadne vysokej kvalite a rýchlosti

V závere predchádzajúceho roka sme vám ukázali najkrajšie zábery Zeme z obežnej dráhy podľa tvrdení NASA, kde sa dá dopátrať, či už k polárnej žiare a iným kúskom, ktoré boli vyzbierané z celého roka 2016. Čas ale neúprosne pokročil vpred a dnes čelíme ďalšej príjemnej novinke, opäť z vesmírnej oblasti. National Oceanic and Atmospheric Administration (americká NOAA) úspešne odfotografovala našu Zem vďaka ich novému satelitu s názvom GOES-16, ktorý bol do výšin dopravený pred dvoma mesiacmi. Jeho prvé snímky sa dostali na verejnosť až v dnešných dňoch a okamžite vzbudili nemalý obdiv nielen od nadšencov, ale aj bežných ľudí.

Skutočný a dodatočne neupravovaný pohľad na náš domov:

Aktuálne sa nachádza vo výške 30 600 kilometrov nad zemským povrchom a svojmu riadiacemu tímu začína posielať dáta vďaka najmodernejším technológiám na zaznamenávanie počasia, aké boli kedy do vesmíru vypravené. Nejde iba o nejaké predražené kamery, ale veľmi sofistikovanú techniku, vďaka ktorej bude predpoveď počasia na oveľa vyššej úrovni ako doteraz. Obrázky vo vysokom rozlíšení umožnia vedcom a meteorológom detailne sledovať búrky a blesky, pary a následky sopečných erupcií, hurikány, mračná a ďalšie podobné záležitosti. Okrem iného zaznamenáva dianie pod sebou až päťnásobne rýchlejšie ako jeho predchodcovia a nakoľko je GOES-16 zameraný primárne na Spojené štáty americké, bude "pozemšťanom" poskytovať aktuálny pohľad na ich územie každých päť minút, avšak ak to bude nutné, dokáže na Zem posielať snímky každých 30 sekúnd. Celé zariadenie je ale momentálne orientované na západnú pologuľu Zeme, takže na celosvetové a nepretržité pozorovania si budeme musieť počkať. Každopádne, ak niekde vo svete vypuknite špecifická situácia, dokáže sa na danú oblasť zamerať do niekoľkých minút.

A to nie je koniec, už teraz sa plánuje do budúcna vyslanie satelitu GOES-17 s ešte modernejšími technológiami, takže sa máme na čo tešiť.