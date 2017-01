Lucidné sny: Zapojte svoju fantáziu a prežite vedomé snívanie. Akými spôsobmi ich docielime?

Dosť bolo spánkových paralýz, ktoré sa s nami zahrávajú na pravidelnej či v lepších prípadoch ojedinelej báze. Tentokrát sa im pokúsime vyhnúť a miesto desivých nočných zážitkov oplývajúcich tým najhorším strachom sa pozrieme na niečo zaujímavejšie a do istej miery veselšie. Reč je o lucidných snoch alebo takisto vedomom snívaní, prípadne ste sa mohli tiež stretnúť s výrazmi bdelé či jasné snívanie. Čo to ten lucidný sen je a ako si ho môžeme privodiť? Prečo sa také niečo vlastne môže udiať a v čom sa líši od spánkovej paralýzy si rozoberieme v nasledujúcich xy slovách. Dúfame, že vás naše riadky nevyplašia, ale skôr naopak motivujú k preskúmaniu nevšedných možností našich myslí.

Ak máte v pamäti natoľko zaujímavý príbeh, že sa oň chcete s nami podeliť, pošlite svoj lucidný zážitok na sirius@refresher.sk. Chceli by sme tiež zdôrazniť, že okrem opisu nám môžete poslať aj okolnosti, respektíve vašu overenú metódu, ktorou sa vám podarilo tento sen docieliť.

Lucidné snívanie alebo tiež lucid dreaming (LD) môžeme v skratke popísať ako vedomé snívanie, v ktorom si aspoň sčasti uvedomujete svoju prítomnosť, bdelosť a fakt, že to, čo sa deje, je vlastne iba výmysel vašej fantázie. Po zorientovaní sa v situácii získate voľnú ruku nad vaším konaním a môžete si robiť prakticky čo len budete chcieť. Tí najväčší majstri zažívajú nočné výlety podobné tým, aké sme mohli vidieť v perfektnej snímke Inception (Počiatok), avšak dostať sa do tohto štádia si vyžaduje poriadnu dávku tréningu. Môžeme vás však ubezpečiť, že sa pri ňom len tak ľahko nezapotíte.

Hoci môžeme predpokladať, že lucidné snívanie je tu s nami už od nepamätí, po prvýkrát sa objavilo na papieri 1000 rokov pred naším letopočtov v upanišádoch, liturgických staroindických textoch. Tieto nábožensko-filizofické komentáre písané v priebehu niekoľkých storočí pojednávajú o védskom náboženstve, predchodcovi dnešného Hinduizmu. V skutočnosti však bolo lucidné snívanie súčasťou meditačných cvičení v Tibete minimálne po dobu 12 000 rokov a aj keď títo veriaci pravdepodobne nepoznali fyziológiu spánkového cyklu, dokázali perfektne ovládať svoje vedomie a meditovať na úrovni, ktorú by pracujúci človek v 21. storočí dosiahol len ťažko. V rámci Európy bol záujem o vysvetlenie lucidných snov minimálne rovnako tak veľký ako na ďalekom východe. Prvýkrát k nim referoval Aristoteles (350 p.n.l) so slovami: "Keď človek spí, niečo vo vedomí mu hovorí, že to, čo sa prezentuje, je len sen." Okrem pozitívnych výkladov toho, čo sa odohráva v našej hlave, však môžeme zaregistrovať aj niekoľko mylných myšlienok o tom, ako lucidné sny prichádzajú priamo od démonov. Ešte aj dnes existujú isté náboženstvá, ktoré považujú lucidné snívanie za akt spojený so satanizmom a čarodejníctvom. Pri náhodnom prechádzaní internetom sme natrafili na web, ktorý tvrdil, že všeobecná informovanosť o bdelom snení je vlastne ornou pôdou pre démonické entity. Tie sa totiž nemajú problém dostať priamo do snívajúcej osoby a čo je podľa nich najhoršie, moderná doba ponúka mnoho spôsobov, ako takýto zážitok navodiť. Upozorňujeme, že niekoľko z nich uvádzame aj my, no ich testovanie v praxi skúšajte na vlastné riziko, každopádne, temného spojenia sa zrejme obávať nemusíte.

Spánkový cyklus

Pre lepšie pochopenie problematiky snenia je dobré poznať bežný spánkový cyklus, presnejšie jeho jednotlivé fázy. Do roku 2008 rozdeľovali neurológovia spánok na 5 základných úrovní, avšak po novom sa môžete stretnúť aj so 4-fázovou schémou, ktorá zlučuje 3. a 4. do jednej jedinej. Na začiatku sa naše telo začína pripravovať na spánok a tento stav sa dá prirovnať k akémusi bdelému spánku charakteristickému svalovými kontrakciami, pri ktorých sa vám môže navodiť pocit, že padáte. Ubehne v priebehu niekoľkých minút a pri náhodnom prebudení máte pocit, že ste ešte stále bdeli.

Druhou úrovňou je už skutočný spánok, pri ktorom klesá telesná teplota spolu so srdcovým tepom a vy tak prestávate vnímať okolie. Prichádzajúce zvuky nedokážete rozpoznať a frekvencia mozgových vĺn začína výrazne klesať až na 4 Hz, zatiaľ čo počas bdenia sa pohybuje na 15 až 50 Hz. Paradoxne, počas 2. fázy sa objavujú mozgové impulzy známe ako spánkové vretená, kedy táto frekvencia vyskočí vysoko nahor (12-14 Hz). Trvajú približne pol sekundy a zabezpečujú presun čerstvo prijatých informácií z hipokampusu k ďalšiemu stanovišťu, inak povedané presúvajú dáta z krátkodobej pamäti do dlhodobej a zároveň vyčisťujú hlavu, ktorá je po zobudení schopná efektívne prijať ďalšie poznatky. Práve preto je pre študentov neodmysliteľnou súčasťou kvalitný spánok, totiž tento jav sa opakuje pokojne aj niekoľko stokrát za noc a keďže druhá fáza predstavuje u dospelého človeka približne 50 % spánkového cyklu, jej skracovanie má katastrofálny dopad na učenie.

Pri tretej fáze upadáte do hlbokého spánku. Tlkot srdca je na minimálnej úrovni, vaše svalstvo je paralyzované a mozgové vlny známe tiež ako delta vlny sú na najnižšej frekvencii (0,5-4 Hz). Prebudiť človeka z hlbokého spánku si vyžaduje väčšiu námahu, pričom prebudená osoba sa môže cítiť prvých pár sekúnd až minút dezorientovaná a podráždená. Práve v hlbokom spánku sa objavuje pomočovanie u detí spolu s námesačnosťou a nočnými morami.

Na grafoch môžeme vidieť, ako sa s narastajúcou úrovňou spánku mozgové vlny postupne spomaľujú až do stavu delta v kombinovanej úrovni 3 až 4. Pre "Stage 2" sú zas typické spánkové vretená (Sleep spindle) a K complex, ktorý okrem iného potláča bezpečné vonkajšie podnety ako napríklad zvuky okolia či občasné drgnutie partnerom.

Doposiaľ sme hovorili o takzvaných NON-REM fázach charakterizujúcich prevažne prvú polovicu spánku. Určite ste sa však už stretli s výrazom REM fáza, v preklade rapid eye movement phase (rýchly pohyb očí). Dieťa v nej strávi väčšinu spánku (80 %), dospelý človek približne 2 hodiny (25 %) a s narastajúcim vekom jej zažívame čoraz menej. Tepová frekvencia narastá spolu s mozgovou aktivitou a práve počas REM fázy zažívame najintenzívnejšie snové zážitky spolu s lucidnými snami. Ako si však dokážeme uvedomiť, že snívame?

Na snímke získanej z magnetickej rezonancie vykonanej na osobách s lucidnými snami možno vidieť zvýšenú mozgovú činnosť počas bdelého snívania než v prípade bežného snenia v REM fáze. Je tiež preukázané, že dokážeme vnímať podnety v snových projekciách nášho mozgu na takmer rovnakej úrovni ako pri bdení.

Ako zistím, že snívam?

Spôsobov, ako precitnúť je niekoľko a je len na vás nájsť ten, ktorý bude vo vašej hlave fungovať najlepšie. Snáď najznámejšou metódou je kontrolovanie hodiniek, nástenných tabúľ či iných textov. Po opakovanom sledovaní daného predmetu bude každý jeden raz zobrazovať iný časový údaj či nápis a vy by ste si tak mali uvedomiť, že snívate. Dávajte si však pozor a príliš sa po tomto zistení nevzrušujte, silná emócia by vás s istotou zobudila. Ďalšími možnosťami je kontrolovanie končatín, ktoré budú rozmazané či inak znetvorené a taktiež si môžete skúsiť zapchať ústa či nos. Ak budete môcť naďalej dýchať, je jasné, že snívate. Opakujeme, následne sa musíte dostatočne koncentrovať, inak máte po zábave. Ak však nadobúdate lucidné sny iba zriedkakedy, je vysoko pravdepodobné, že si ich neužijete tak, ako po ich trénovaní. Prejdime teda k niektorým známym metódam.

Sugescia

Akokoľvek komicky sa vám to bude zdať, práve sugescia je jeden z najpopulárnejších spôsobov, ktorými si jednoducho navodíte vytúžený stav mysle. Miesto posmeškov však musíte svojim slovám veriť na 100 %. Vynechajte však zložité vetné konštrukcie a zvoľte si pár výstižných slov. Tesne pred tým, ako sa poberiete do postele, začnite túto myšlienku v hlave dookola premieľať. "Ovládam svoje sny." "Dnes budem mať živý sen." "Spoznám sen." Konkrétna veta je len na vás, avšak musíte na ňu uprene myslieť až do momentu, kedy zaspíte. Paradoxne, môže sa vám prihodiť podobný scenár ako istému užívateľovi z fóra zaoberajúceho sa spánkom. "Opakoval som si ju šepkaním, potom už len v mysli. Opakujem, opakujem, až som zaspal a mal som taký zvláštny sen. Idem si po ulici a v duchu si hovorím: Ovládam svoje sny. Ani za svet mi však nenapadlo, že nebdiem."

Oklamanie organizmu

Ak túžite vyskúšať s vaším telom zaujímavý experiment, odporúčame práve tento. Musíte však byť dostatočne pokojní a prekonať isté nepohodlie. Celý postup spočíva v totálnej cielenej paralýze tela, inak povedané nájdite si polohu, v ktorej budete ochotní zotrvať po dobu niekoľkých minút až desiatok minút bez jediného pohnutia. Od zahájenia imaginárneho časovača nesmiete myknúť akoukoľvek časťou tela vrátane prehĺtania alebo čo i len nepatrného pohybu očí. Po chvíli nastúpi nepríjemné nutkanie. Vaše telo si vyžiada určitú zmenu polohy, respektíve aspoň minimálny pohyb na posteli. Podľa všetkého sa však necíti zle, iba chce vedieť, či ste už zaspali. Odignorujte to a nastúpi vlna ťažkostí, ktorá by mala trvať iba niekoľko sekúnd, no prejde celým telom spolu s nevšednými pocitmi (napríklad tlak v hornej časti tela a hlavy). Ak odoláte, telo upadne do spánku, avšak myseľ bude ešte stále pri vedomí a práve vtedy sa vám môže pritrafiť kvalitný vedomý sen. Metóda sa odporúča použiť v obdobiach, kedy si líhate do postele dostatočne vyčerpaní. Aby ste predišli náhlemu spánku, zamestnajte svoju myseľ plánovaním ďalšieho dňa či akousi náročnou logickou aktivitou.

Birdova technika

O čosi násilnejšou metódou je prerušovanie spánkového cyklu. Nebojte sa však, prebudenie príde iba jediný raz a to približne po 6 hodinách spánku. Jednoducho si nastavte budík, ktorý vás zobudí o hodinku či dve skôr než by ste inak vstávali a následne zotrvajte hore aspoň 20 minút, respektíve dostatočne dlho, aby ste boli naplno prebratí. Poprechádzajte sa, prečítajte si nejaký článok o lucidných snoch, napríklad tento, a opäť choďte spať, pričom využite metódu sugescie a pri zaspávaní si neprestaňte verklíkovať nacvičenú frázu. Nemajte strach, dlho to nepotrvá a vy opäť upadnete do príjemnej "kómy", avšak tentokrát už s pomerne veľkou šancou na prežitie lucidného sna.

MILD

Určitým dodatkom k spomenutým technikám je posledný bod z obsiahleho návodu od doktora Stephena LaBergeho, psycho-sociológa, ktorý sa špecializuje na lucidné sny. Keď budete mať pocit, že sa nenávratne rútite do spánku, pokúste sa vybaviť si svoj obľúbený sen, či už je obyčajný alebo nie, a zamerajte sa na jeho najbizarnejšiu časť, ktorá vám utkvela v pamäti. Je možné, že sa vám vybavená projekcia opätovne objaví pred očami alebo sa minimálne dočkáte iného vytúženého lucidného sna.

Posledná z LaBergeho kníh, ktorá sa zaoberá všetkým, čo súvisí s lucidnými snami vrátane techník, ako ich navodiť. Bola vydaná v roku 2004 a preložená do češtiny. Aj napriek staršiemu dátumu vydania by mala byť dostatočne aktuálna.

Určite vás nechceme nabádať na niečo, čo je v našej krajine zakázané, každopádne aj v rámci odrôd marihuany môžete natrafiť na "Lucid Dream", sativu, ktorá môže dopomôcť k pestrému sneniu, hoci všetko záleží len na užívateľovi a tom, ako jeho telo dokáže túto rastlinu prijať.

Zaujímavosťou je, že trénovanie lucidného snenia môže mať okrem zábavy tiež priaznivý účinok v boji proti spánkovým paralýzam. Ak sa im aj napriek dodržiavaniu všetkých pravidiel nedokážete vyhnúť, je dobré, ak pochytíte aspoň aké-také skúsenosti v rámci uvedomelých snov a tým pádom budete schopní pri nástupe spánkovej paralýzy tento nepríjemný jav premeniť svojou predstavivosťou na niečo pozitívnejšie, teda lucidný sen podľa vašich predstáv. Opäť môžete využiť vsugerovanie a takpovediac si rozkázať zvolený sen.

Ak sa vám nebude dariť v nadobúdaniu toho správneho štádia, nezúfajte. Skúste si líhať do postele dostatočne unavení a hlavne si nezabudnite po každom prebudení zo sna svoj zážitok podrobne zapísať. Cibriť pamäť okamžite po prebudení vám pomôže zlepšiť pamäť na nočné výlety do krajiny zázrakov a vy tak neprídete o svoje spomienky. Však čo by ste mali z lucidného snu, keby ste naň ihneď po prebudení zabudli?

