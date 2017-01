Kodak Retina: Kvalitný kompaktný fotoaparát z 30. rokov, ktorý spôsobil filmovú revolúciu. Vychutnajte si jeho retro zábery

V časoch, kedy sme nedokázali produkovať dennodenne desiatky fotografií a bývali sme v napätí z očakávania, či sa vlastne žiadúci záber podarilo správne odfotografovať alebo sa na vyvolanom filme objaví iba jedna veľká rozmazaná škvrna, bol každý jeden z nich podstatne viac premyslenejší a čo je hlavné, na vyhotovené série sa nezabúdalo ako v prípade smartfónov, pri ktorých väčšina vašej knižnice poputuje do koša či do akéhosi priečinku v počítači, na ktorý skôr či neskôr zanevriete. Celý proces sa natoľko zjednodušil, že sme až príliš lenivý na to vykonať tých pár krokov a zájsť do najbližšieho "fotolaboratória", aby sme naše pamiatky zhmotnili. Miesto nariekania za modernou spoločnosťou 21. storočia sa ale prenesieme do prvej polovice toho 20-teho, kedy Kodak valcoval trh s dostupnými, no o to kvalitnejšími fotoaparátmi.

Vznik

Spoločnosť sa narozdiel od iných gigantov, ktorí majú korene v 19. storočí, skutočne venovala od svojho útleho začiatku fotografií, pričom ešte pred jej oficiálnym vznikom sa zakladateľ George Eastman zapodieval s fotografickými platňami, populárnymi predchodcami filmovej fotografie. Z The Eastman Dry Plate Company sa tak v roku 1888 sformoval Kodak, ktorý si nevšedné meno zvolil práve z dôvodu nezameniteľnej výslovnosti a odlišnosti od akéhokoľvek iného anglického slova. Vznik sprevádzalo predstavenie ich prvého fotoaparátu KODAK Camera s mechanizmom postupne posuvného filmu patentovaným v roku 1884. "Vy stlačíte tlačidlo, my spravíme zbytok," tvrdil sprievodný slogan ku drobnej krabici, ktorá bola okamžite po rozbalení pripravená zhotoviť až 100 záberov. Za predchodcu brownie kamery ste zaplatili 25 dolárov. Dnes by mali hodnotu približne 614 dolárov. Po minutí celého filmu sa kamera odoslala poštou späť do Kodaku a ten vám za ďalších 10 dolárov vyvolal fotografie a nabil krabičku na ďalšiu stovku záberov. Vyvolané čierno-biele fotografie mali okrúhly tvar s priemerom 6,35 centimetra a často sa osádzali do fialových či zlatých rámov. Počiatočný úspech naznačil, že spoločnosť má našliapnuté na skvelú kariéru, a tak sa sformovalo meno, ktoré malo obrovský vplyv a popularitu vo svete po dobu minimálne ďalších 120 rokov.

Brownie

Krabičkový systém sa rozšíril natoľko, že celkový výrobný proces značne klesol na cene a tak predstavil Kodak na prelome 19. a 20. storočia jeden z najdôležitejších fotoaparátov vôbec - Brownie. O čosi menšia kartónová krabica si vyslúžila pomenovanie po kreslených postavičkách (Brownies) od kanadského ilustrátora pre deti, Palmera Coxa. Narozdiel od ich prvej kamery sa však predával za jeden jediný dolár, teda ekvivalent dnešných 27 dolárov. Už počas prvých 365 dní sa predalo viac než 150 000 kusov a tak Kodak už po roku skonštruoval druhý, o čosi kvalitnejší model. Výhoda fotenia spočívala v maximálnej jednoduchosti, čo tiež znamenalo, že fotoaparát dokázalo obsluhovať i dieťa. Taktiež sa používali aj vojakmi v boji. Počas niekoľkých dekád mali zákazníci k dispozícií doslova tony Brownie fotoaparátov v rôznych farebných prevedeniach a technických špecifikáciach. Jedinou nevýhodou bolo relatívne nekvalitné spracovanie a nízka kvalita fotografií, ktorá sa posunula výrazne vpred už počas nadchádzajúceho obdobia.

35mm

Klasika, ktorá sa zachovala i dodnes v podobe 35-milimetrového filmového formátu, pomaly ale isto odštartovala vlnu kompaktných fotoaparátov, medzi ktoré patrí aj náš dnešný kandidát. Ideálna šírka filmu pre bežné "cvakanie" sa stala oficiálnym štandardom v roku 1909 a prvým známym kompaktom využívajúcim výhody tohto typu bol Tourist Multiple predstavený v roku 1913. Použitie menšieho filmu než 70mm a väčšieho než predchádzajúcich 11, 15 alebo 17,5mm zabezpečilo dostatočne kvalitný záber a zároveň umožnilo skonštruovať menšie telo fotoaparátu, než v prípade rozmerných Brownie krabíc. Inak povedané, prepracovali sme sa k prvým kompaktom.

Leica

Okrem spomenutého Touristu sa však na scéne spomedzi niekoľkých konkurentov objavil aj ďalší nemecký výrobca pohybujúci sa vo fotografii dodnes. Keď spomenieme analógový fotoaparát v spojení s perfektným dizajnovým spracovaním vybaví sa nám práve Leica. Hoci vstúpil na trh fotoaparátov o čosi neskôr než Kodak, ich zariadenia boli minimálne tak obľúbené ako od ostatných spoločností a mnohí považovali Leicu najmä v neskoršom období za kvalitnejšieho a profesionálnejšieho zástupcu fotoaparátov než Kodak. Prvý model, ktorý plne zahŕňal 35-milimetrový štandard, Leica Standard, poputoval do predaja v roku 1932.

Kodak Retina

Iba o 2 roky neskôr (1934) sa Kodak opäť zameral na masový predaj fotoaparátov a popri lacných krabicových Brownies predstavil sériu Retina, ktorá spôsobila s prvý modelom Nr. 117 menší rozruch. Dostupný kompakt s kvalitnou optikou a odolným spracovaním sa stal významným míľnikom na ceste k modernému foteniu a hneď prvý model zaznamenal obrovský úspech. V prvom roku sa vyrobilo až 60 000 kusov a ďalšie generácie nasledovali až do povojnového obdobia. Povráva sa tiež, že to bol práve Kodak Retina, ktorý naplno rozbehol 35-milimetrovú fotografiu.

Testovaný model sa vyrábal v rokoch 1935 až 1936 a do predaja sa dostalo iba 9144 kusov. Takzvaná Retina Nr. 118 ponúkala optiku Schneider Kreuznach Xenar f:3,5 s uzávierkou Compur Rapid. Rýchlosť uzávierky sa pohybovala od 1/300 sekundy až po režimy, ktoré sa uzavreli až vtedy, keď ste uvolnili prst zo spúšte alebo vykonali dvoj-klik. Fotoaparát dokonale preverí vaše schopnosti zachytiť tú správnu kompozíciu, totiž hľadáčik je iba orientačný a po rokoch dostatočne naplnený prachovými zrnkami, ktoré znemožnili už aj tak mizernú priehľadnosť. Bez ďalších otravných technických rečí, telo je aj po 82 rokoch plne funkčné a takmer všetky mechanické súčasti pracujú tak ako majú. Jediný problém sa vyskytol s občasným omeškaním, respektíve skorým "zaklapnutím" uzávierky, ktoré mohlo vyústiť v príliš svetlú či tmavú fotografiu. Samozrejme, po vizuálnej stránke Retinu už dávno poznamenal zub času, o čom sa môžete presvedčiť na fotografiách nižšie. Taktiež prikladáme menšiu galériu z vyvolaného filmu.

V roku 2012 hrozil spoločnosti takmer istý bankrot, avšak Kodak následne predal cenné patenty v celkovej hodnote 525 miliónov dolárov. Počas minuloročnej medzinárodnej technologickej konferencie CES 2016 ohlásil comeback a hneď zostra uviedol prototyp novej retro SUPER 8 kamery pripomínajúcej ich prvý model z roku 1965. Ako sa bude výrobcovi dariť a či sa opäť nedostane do finančných problémov, ukáže až čas a predaje.

Pri fotografovaní sme používali uzávierku +- 1/100 sekundy, f:3,5 a Fujifilm Superia (ISO 200)