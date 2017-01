Požičiavanie peňazí dokáže zabiť priateľstvo. Za akých podmienok kamošovi požičať a kedy radšej povedať nie?

Poznáš to, tento príbeh začína zväčša nevinne. Napríklad takto: „Ahoj, nemáš žičnúť desku?“ Alebo aj takto: „Prosím ťa, dostal som sa do veľkých problémov, ak mi nepožičiaš tých tisíc eur, tak som naozaj v prdeli“. A záver? Všetko to častokrát končí buď päsťami, vyhrážkami či zruinovaným kamarátstvom do konca života. Áno, peniaze majú obrovskú silu a dokážu kaziť medziľudské vzťahy, s čím už možno máš aj osobné skúsenosti. Otázka preto znie: Požičať alebo nepožičať kamošovi či blízkej osobe z rodiny? A keď áno, tak za akých podmienok? Poďme sa spolu pozrieť na pár rád a tipov.

Povedať nie bolí. Ale stále menej ako strata kamarátstva.

V situácii, kedy si chcel od nás kamarát či niekto blízky z rodiny požičať peniaze, sa ocitlo už mnoho z nás. Ako teda na túto požiadavku zareagovať? Do rozhodovania vstupuje viacero faktorov. Azda najdôležitejšie sú tie, čo za osoba si chce od nás požičať, o akú sumu ide a za akým účelom peniaze potrebuje.

Ak niekto zodpovedný z tvojho blízkeho okolia, komu naozaj veríš, stratil prácu a potrebuje vykryť určité náklady, kým znova získa príjem, s veľkou pravdepodobnosťou spraví všetko pre to, aby ti pôžičku vrátil späť.

Naopak, keď si chce od teba niekto opakovane požičať peniaze iba kvôli tomu, aby ich otrieskal na nie zrovna životne potrebné veci, mal by si si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. To, že si s niekym dobrý kamarát ešte neznamená, že ide o vhodného kandidáta na požičanie peňazí. Ak vieš, že táto osoba nevie hospodáriť, správa sa k peniazom nezodpovedne a s vrátením peňazí má zväčša problém, radšej povedz nie a ušetri si nervy do budúcna.

Ako ale povedať “nie“ niekomu, koho máme radi? V takýchto situáciách sa často vyskytuje aj citové vydieranie a hlášky typu: „Naozaj som zúfalý, musíš mi pomôcť.“ Odborníci radia, aby sme zachovali chladnú hlavu, vysvetlili náš postoj a aj napriek nesúhlasu preukázali ochotu pomôcť. Tvoja odpoveď tak môže vyzerať napríklad takto: „Naozaj by som ti chcel pomôcť, ale momentálne som v situácii, kedy potrebujem každé euro.“ V prípade potreby môžeš danej osobe vysvetliť, aké extra výdavky momentálne máš, respektíve, že si peniaze odkladáš na niečo dôležité. Rovnako nápomocná môže byť snaha spoločne premyslieť vhodné alternatívy, kde by mohol tvoj kamoš či kamoška zohnať potrebné peniaze.

Povedať nie je vhodné aj v prípade, ak sa k dohode schyľuje v piatok o polnoci a obdive strany majú už v sebe dve promile. Dôvody hádam ani nemusíme vysvetlovať.

Aká je prijateľná suma pôžičky?

Finančné centrum v tvojom mozgu vyhodnotilo tvojho kamoša či súrodenca ako zodpovednú osobu, ktorá ti určite peniaze vráti a si teda naklonený k tomu, aby si tejto osobe svoje eurá požičal. Na vec sa však treba vždy pozerať cez ten najhorší scenár – iba vtedy riziko znížime na minimum. Existuje totiž šanca, že sa aj tvoj ultrazodpovedný priateľ dostane do zlej finančnej situácie. Ktoré dlhy bude v takom prípade splácať ako prvé? No samozrejme tie, kde mu hrozia pokuty z omeškania a teda najskôr splatí účty za mobil, nájomné, splátky hypotéky či iných pôžičiek. Dlh voči tebe tak bude vyradený na úplný koniec priorít, jeho splatenie sa tak môže donekonečna odsúvať a ty svoje peniaze už neuvidíš. Aký je teda záver? Nech je to 1000, 50 alebo len 10 eur, požičiavaj vždy iba takú sumu peňazí, ktorá ti v prípade nevrátenia nebude chýbať pri tvojich vlastných výdavkoch či sporení.

Povedal si áno. Na čo si dať pozor?

Kamarát dôveryhodný, suma dohodnutá, peniaze požičané. Takto to prebehne v drvivej väčšine prípadov, no na to najdôležitejšie sa aj tak zabudne a problém je na svete. Čo máme na mysli? Termín vrátenia peňazí. Hoci to môže znieť ako praktika z bankového či obchodného prostredia, ušetriť ti môže kopu starostí. S osobou, ktorej peniaze požičiavame, je odporúčané si vopred dohodnúť okrem sumy aj dátum, kedy peniaze vráti. Či už je to deň výplaty alebo iný termín, vyhýbame sa tak klasickej motanici typu: „Ja som ale nevedel, že ich už potrebuješ vrátiť...“

V prípade, že ide o väčšiu sumu peňazí, spíšte si všetko na papier. Čo ak sa raz situácia vyhrotí natoľko, že sa s tvojím najlepším kamarátom ocitneš kvôli pôžičke na súde? Zmluva sa dá síce uzavrieť aj ústne, no dokazovať to pred sudcom nie je jednoduché. Preto je lepšie sa poistiť takzvanou zmluvou o pôžičke, čo v prípade najhoršieho významne uľahčí vymáhací proces.

Deň D je tu, no peniaze nikde.

Čím viac sa termín vrátenia peňazí blíži, tým menej má dlžník ochotu s tebou komunikovať. A keď príde deň D, v telefóne sa ozve: „Volané číslo je momentálne nedostupné, svoju voľbu opakujte neskôr prosím.“ Nie, toto ešte stále nie je dôvod na oprášenie tej bejzbalovej pálky, ktorú so sebou vozíš v kufri. Dlžník sa mohol naozaj ocitnúť v problémoch a ty sa pokús jeho situáciu pochopiť.

Ako prvé skús osobu kontaktovať cez SMS-ku, správu na Facebooku alebo cez e-mail, a hoci sa neplatič možno bude tváriť, že ju nedostal, určite si ju prečíta. Tón by mal ostať priateľský, čo ale neznamená, že nechceme peniaze naspäť. Správa tak môže znieť: „Chcel som sa iba informovať, ako si na tom. Včera si mi mal vrátiť peniaze, ale nič mi neprišlo. Je všetko v poriadku?“

V prípade, že ide o dôveryhodnú osobu a na oplátku dostaneš relevantný dôvod, prečo ti peniaze stále neboli vrátené, poskytni dlžníkovi ešte nejaký čas. Ak už ale tušíš, že s vrátením peňazí bude problém, jasne takejto osobe vysvetli, čo sa môže stať, ak peniaze nevráti. A tým nemáme hneď na mysli vyhrážky o smrti či súdnom procese, ale skôr ľudské veci typu: „S osobou, ktorej nemôžem dôverovať, už nebudem tráviť čas“. V prípade, že nič nepomáha, stále je v hre možnosť rozdeliť dlh na viacero splátok, či vybártrovať požičanú sumu za niečo v rovnakej hodnote. Ak ani tadiaľto cesta nevedie, potom treba naozaj zvoliť iné metódy. O tom zas ale niekedy nabudúce.

Na záver už iba jeden malý tip zo života, ako sa vyhnúť komplikáciám, ktoré odzneli v tomto článku: Nepožičiavaj lóve svojim kamarátom, ak chcete byť naďalej kamarátmi.