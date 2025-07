Slováci vyvinuli appku, s ktorou môže investovať do krypta úplne každý. Stačí ti 50 € a internet

Ak ešte stále váhaš, či investovať do krypta, možno ťa presvedčí práve Fumbi.

Investovanie do krypta sa ešte stále stretáva na Slovensku s predsudkami o tom, že je komplikované a nebezpečné. Práve na to sa zameriava slovenský start-up Fumbi, ktorý sa pred 6 rokmi rozhodol vyvinúť službu, vďaka ktorej vieš začať investovať do krypta na pár kliknutí rovnako jednoducho, ako keď napríklad nakupuješ na internete. A že po tejto službe bol výrazný dopyt, ukazujú aj štatistiky: investuje s nimi dnes už viac ako 150 000 ľudí.

S Fumbi zvládneš investovať do krypta aj popri pozeraní seriálu. Zdroj: Fumbi

Investovanie je spojené s rizikom.

Nevieš, čo je Ethereum? Nevadí

Fumbi vyvinuli práve pre tých, ktorí sa zaujímajú o krypto, ale nemajú čas a energiu pol roka študovať internetové fóra na tipy, ako doň investovať. Ak sa neorientuješ v tom, ktorý coin je práve hot a ktorý klesá, môžeš investovať do Fumbi Index Portfólia, ktoré automaticky spravuje algoritmus.

Investuješ v ňom iba do preverených kryptomien, ktoré prešli rukami expertov. Fumbi používa top technológie ako Fireblocks, jednu z najbezpečnejších platforiem na úschovu krypta na svete. Navyše ich peňaženky pravidelne prechádzajú nezávislým auditom, takže máš istotu, že tvoje coiny nie sú niekde vo vesmíre.

S Fumbi zvládne do krypta investovať aj úplný začiatočník. Zdroj: Fumbi

Nemusíš byť v strese, že prídeš o investíciu

Ďalšou častou bariérou pri investovaní je obava o bezpečnosť tvojich coinov. Internet je plný hororových príbehov o tom, ako niekto zabudol heslo od walletu, alebo ho oklamali scammeri, ktorých je na krypto trhu stále viac než dosť.

Vo Fumbi to ale funguje inak. Svoje kryptomeny vidíš priamo vo svojom účte a môžeš si ich kedykoľvek pozrieť, spravovať a vybrať. Funguje to vlastne rovnako jednoducho, ako keď máš napríklad sporiaci účet v banke.

Krypto nie je len hype

Často ľudia váhajú aj kvôli tomu, že krypto považujú za neoverenú investíciu. To všetko sa ale možno už čoskoro zmení. Bitcoin pomaly mieri k statusu globálnej rezervnej meny a trhový potenciál kryptomien ešte zďaleka nedosiahol svoj vrchol.

Vzniká decentralizovaný finančný svet, ktorý sa reálne prepája s tým tradičným. Preto ak ťa téma krypta zaujíma, dáva zmysel investovať teraz, aby si vychytal vlnu možno ešte predtým, ako príde najväčší rast.

Čo si vybrať, ak netušíš, kde začať?

Ak chceš začať investovať, ale netušíš o krypte nič, spomínané Fumbi Index Portfólio je pre teba ako stvorené. Obsahuje 20+ kryptomien, ktoré najlepšie reprezentujú celý trh a vieš si tak diverzifikovať svoje portfólio aj bez toho, aby si musel investovať závratné sumy.

Ak už si ale v krypte ako doma, možno ťa budú zaujímať skôr Pokročilé Portfóliá, ktoré sú pre tých, čo už o krypte čo-to vedia. Tu si môžeš podľa seba namixovať, do akých mien chceš investovať alebo si vybrať z prednastavených stratégií tú, ktorá ti je sympatická.

Stále neveríš, že je to také jednoduché? Zaregistruj sa a vyskúšaj to. Ak sa zaregistruješ s kódom refresher20, dostaneš teraz navyše 20 kryptomien úplne zdarma.