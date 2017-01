Kam zájsť v Bratislave do kaderníctva? Zver sa do rúk profesionálov a nebudeš ľutovať

Popri oblečení sú významnou časťou zovňajšku aj vlasy a v prípade mužov i brada, o ktoré sa staráme čoraz viac. Účesy podliehajú, podobne ako šatstvo, trendom, ktoré ovplyvňujú množstvo ľudí. Avšak dôležitejšie ako trendy je vedieť, čo ti pristane a nájsť si ten svoj správny zostrih. Potom už stačí len vyhľadať šikovného kaderníka alebo kaderníčku, ktorí ti naplnia predstavy.

V hlavnom meste Slovenskej republiky by si ich hravo našiel niekoľko. Bratislava sa totiž môže pochváliť viacerými kvalitnými kaderníctvami a barbershopmi, v ktorých pracujú profesionáli so šikovnými rukami a skúsenosťami. Dnes si predstavíme tie azda najvychytenejšie. Niektoré z nich sú zamerané čisto na pánov, iné na obe pohlavia. Ak uvažuješ o návšteve, určite neváhaj, pretože nebudeš ľutovať. Takmer každé kaderníctvo či holičstvo v článku nám takisto poskytlo odpovede na tri otázky, čím sa bližšie a priamejšie predstaví čitateľovi. My sme k tomu doplnili krátky text a základné informácie ako lokalita, cenník a spôsob objednania sa. Tak sa pohodlne učeš a vyber si, kam sa pôjdeš nabudúce ostrihať.

Čím sa odlišujete od konkurencie (ocenenia, úspechy, spolupráce, projekty, ciele)?

Aké účesy robíte najradšej, respektíve podľa vás najlepšie?

Čomu by sa mali páni a dámy podľa vás vyvarovať?

MMG Freedom Barbers & Shop

"Odpoveď na túto otázku máte v samotnom názve holičstva MMG Freedom Barbers. Ako už asi viete, freedom znamená v preklade sloboda. Každý, kto má skúsenosť s naším holičstvom, hlavne pravidelní klienti, vie, že v tomto barbershope prevláda veľmi príjemná a uvoľnená atmosféra. Deje sa tak preto, lebo keď príde nejaký klient medzi nás, vidíme v ňom niekoho, s kým si môžeme vytvoriť príjemný kamarátsko-profesijný vzťah. A nie niekoho, kto nám proste nechá peniaze v kase za strih. Žiadne predpísané pravidlá ako strihať, koľko strihať, aká muzika musí hrať v holičstve a podobne, a hlavne žiadne rozdiely. Do knižnice chodia ľudia iba čítať, do telocvične chodia iba cvičiť, a tak ďalej. My sme síce holičstvo, no páni sa k nám nechodia len ostrihať. Mnohokrát prídu proste pokecať, zahrať si PS4 alebo si odpočinúť a nasať atmosféru.

K tým úspechom - 2 prvé miesta z troch kategórií v prvom československom Barber Battle & Workshop v Prahe, titulná stránka na časopise Forbes, poskytovanie a prezentácia našich služieb na festivale Hip Hop Žije 2015/2016, Bourbon & Shave - piatkové strihanie s komplet bar servisom a dvomi barmanmi z bratislavského Sky Baru s množstvom skvelých drinkov a dobrej hudby či zisk titulu Najnavštevovanejšie holičstvo v Bratislave. Do budúcna sa chceme dostať do holičského popredia v Európe, no najviac túžime po tom, aby boli naši klienti spokojní."

"Najčastejšie robíme moderný strih s krátkymi vlasmi, vrch dlhší a po bokoch postupka - fade. Dlhé vlasy, na štýl ženských, väčšinou riešia kaderníci. Fade potrebuje množstvo nástavcov, premakanejšie detaily, a tak ďalej. To je to naše. To nás baví a k tomu sme smerovali od čias na hodinách účesovej tvorby. Ale že by sme ich robili najradšej nemôžeme povedať, pretože radi privítame pod nožničkami aj dlhšie a rôzne husté vlasy či účesové štýly. Zlepšuje sa tak naša zručnosť a kreativita, rozširujú obzory."

"Treba sa vyvarovať prehnanému množstvu tužidiel, lakov, pomád, gélov, a tak ďalej. Pokožka zbytočne trpí a účes to nijako nezlepší. Chceme ešte povedať, že je skutočne dobré nechať si poradiť od svojho holiča. Viackrát sa stalo, že klient prišiel so svojou predstavou o účese a tvrdohlavo si ju vyžadoval aj napriek tomu, že holič mu radil, aby si ten účes nedával. Nie každý účes je pre každého."

Pánsky salón MMG Freedom Barbers & Shop sídli v priestoroch, kde sa pred 40 rokmi nachádzalo jedno z navychýrenejších holičstiev v Bratislave. Okrem pekného interiéru a poskytovaných služieb, vrátane úpravy brady, sa tak môže pochváliť spojením s frekventovanou bratislavskou ulicou, z ktorej vidieť hrad či Prezidentský palác. V piatok sa tento priestor mení na akýsi pánsky klub, kde sa pri zábave vytvára jedinečná komunita. Chalanom sa podarilo vybudovať podnik, ktorý prekročil svoje pôvodné určenie a posunul latku o stupeň vyššie.

Cenník

Kontakt a lokácia



Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 9:00-12:00 13:00-20:00

Sobota a nedeľa podľa objednávok

Igor Novosad

"Odlišujeme sa hlavne prístupom k práci, vzťahu k zákazníkom, neustálym vzdelávaním, a hlavne, na čom si najviac zakladám, skvelou komunikáciou so zákazníkmi.

Ako najvýznamnejšie úspechy by som označil tieto: 5 rokov tvár televíznej Zmenárne, 10 rokov úspešné vedenie vlastného kaderníctva, 2 roky otvorený úspešný koncept Igor Novosad Cut&Go a strihanie známych osobností (ale pozor, sme tu úplne pre všetkých). Medzi naše projekty patrí napríklad vlastna Youtube relácia V rukách Igora Novosada a dokončuje sa aplikácia MyMoney, ktorá vám ušetrí peniaze, a zároveň budete mať konečne prehľad o vašich peniazoch. Naďalej by som sa chcel niesť na pozitívnej vlne s pokorou mysleného úspechu a udržať si viac než 18 rokov budovaný vysoký štandard. Najväčšou odmenou pre mňa je spokojný výraz na tvári zákazníka."

"Ani pri jednom nemám vyhradený účes, pretože táto práca je veľmi kreatívna a ja i môj #INTeam sme veľmi radi kreatívni."

"Ženy by sa mali vyvarovať neodbornému odfarbovaniu vlasov a muži by sa mali mať na pozore, aby nenosili hipsterské brady a účesy, keď sa im to nehodí. Pretože nie každý si tento štýl môže dovoliť. Takže v opačnom prípade to vyzerá veľmi komicky."

Igor Novosad, prominentné kadernícke meno, pôsobiace tu už od roku 1997, si oproti bratislavskému Auparku vybudoval vlasové štúdio pre mužov i ženy s profesionálnym tímom, ktorého členovia sú absolventmi popredných európskych kaderníckych akadémií. Do pozícií sú zadelení špeciálne podľa ich zamerania a skúsenosti, aby vyhoveli požiadavkám zákazníka čo najlepšie a najpresnejšie. Netradične tu všetci pracujú na živnosť, a tak sa dá platiť len v hotovosti. Výnimkou je iba strihanie priamo u Igora Novosada, kedy môžeš platiť aj kartou.

Cenník

Kontakt a lokácia

Otváracie hodiny:

Pondelok až sobota 9:00-19:00

Nedeľa zatvorené

Oliver Twist Barber

"Rychlosť, kvalita, precíznosť. Do 35 minút je u mňa klient ostrihaný, brada upravená, krk a kontúry zaholené. Čo sa týka cieľov, v najbližšej dobe sa opäť pozrieť do zahraničia na zaujímavé a kvalitné workshopy a školenia. A v neposlednom rade, po šiestich rokoch úspešného fungovania, rozšíriť sa, presunúť sa do vlastných a väčších priestorov."

"Najradšej klasika, slickback, pompadour, ktorý sa v dnešnej dobe transformoval do rôznych podôb. Vždy sa ale poteším, ak si klient povie flattop, tento strih a štýl sa u nás trochu "vytratil". A dlhé, polodlhé pánske strihy, práca čisto iba nožnicami."

"Zle zvolenému strihu. Nezaujímať sa iba o to, ako vyzerá finálna podoba spredu v zrkadle. Dobrý a kvalitný strih dodáva aj nie ideálnemu tvaru hlavy dokonalý tvar. Samozrejme, aj nekvalitným stylingovým produktom."

26-ročný holič Oliver Twist miluje tenisky a staré autá. Tie sú podľa neho najúžasnejším vynálezom človeka, samozrejme, hneď po britve a nožniciach. Odmalička bol súčasťou jeho života ľadový hokej, avšak teraz sa už naplno sústredí na svoju prácu, ktorú, súdiac podľa spokojnosti návštevníkov, robí viac než dobre. Objednať sa u tohto Bratislavčana dá len telefonicky a ponúka všetko, čo by mal pravý holič pánovi ponúknuť - od strihania až po holenie britvou.

Cenník:

Pánsky strih - 15 €

Úprava brady britvou - 6 €

Holenie britvou/wetshaving - 12 €

Pánsky strih + holenie britvou - 22 €

Kontakt a lokalita

KDRKO

"Značka KDRKO je predovšetkým o prirodzenosti. Sledujeme najnovšie trendy, v rámci ktorých vždy uprednostníme naturálny look. Aj preto u nás nájdete napríklad produkty značky Kevin Murphy, ktoré sú vyrobené z tých najvýživnejších prírodných ingrediencií.

Náš KDRKO tím sa zúčastňuje rôznych fashion shows, stajlovali sme Fashion Marš! - Fashion Live, tiež sa zúčastňujeme akcií ako Color Run alebo Grape festivalu.

Ak dnes otvoríte niektorý z lifestylelových časopisov, určite sa stretnete s prácou niektorej z našich kaderníčok - Moniky Kalickej, Karolíny Janošťákovej a Tatiany Hromadovej. Tie ročne nafotia desiatky editoriálov s najväčšími profesionálmi z módneho biznisu. Vsetci členovia nášho tímu počas roka absolvujú pravidelne školenia o najnovších trendoch a cibria svoje zručnosti."

"Sme profi vo farbení vlasov, no nezaskočia nás ani požiadavky na moderné sofistikované účesy so zapletanými copíkmi a najrôznejšími farbami."

"Preferujeme prirodzený look, takže by ste v našej ponuke márne hľadali umelé predlžovanie vlasov a trvalú onduláciu. Nie každému sa hodí to, čo si nalistuje v módnom časopise alebo niekde na internete. Spoľahnúť sa na odborníkov, dokonca opustiť svoj niekoľkoročný štýl, nemusí byť na škodu a výsledok dokáže človeku príjemne osviežiť život a vyvolať aj obdiv okolia."

V inšpiratívnom prostredí pracujúci mladý kreatívny tím, ktorý zosobňuje aktuálne trendy a do popredia sa vždy snaží pretlačiť prirodzenosť a naturálny look, a to ako pre dámy, tak pre pánov. Tak by sa dali v jednoduchosti opísať zamestnanci kaderníctva s výstižným názvom KDRKO. Zákazníkom sa tradične pokúšajú splniť rôzne želania, no zároveň si dávajú záležať na tom, aby bola zvýraznená jedinečnosť každého jedného strihaného človeka. Pracovníci salónu sú školení profesionálmi vo svojich odboroch, aby sa o vlasy návštevníkov starali precízne a štýlovo.

Cenník

Kontakt a lokácia

Rezervácia

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 9:00-21:00

Sobota a nedeľa podľa objednávok

Gentleman's World

"Gentleman´s World je prvý salón na Slovensku, ktorý sa zameriava výhradne na pánsku klientelu a služby s tým spojené v prostredí, ktoré má nádych anglického klubu pre gentlemanov.

Veľmi si ceníme spoluprácu s našimi partnermi a ocenenia našej práce. Práve prednedávnom sme boli partnerom „kráľovského strihu“, aktívne sa zapájame do charitatívnych akcií ako dražba vianočných stromčekov Nordmander alebo spoločenských udalostí celosvetového charakteru ako je Distinguished Gentleman´s Ride.

Našich barberov z GWC ste mohli okrem iných akcií stretnúť aj na Dobrom Trhu, Tančiarni v Starej Tržnici, v KC Dunaj na akcii Bradáči na Dunaji, v Jasnej na akcii Holiči na snehu alebo na súťaži spoločenského tanca Grand Gala. V neposlednom rade je pre nás však najväčším ocenením množstvo spokojných klientov.

V súčasnosti navyše rozbiehame GW holičskú akadémiu, kde chceme vychovávať nových profesionálnych holičov, ktorí sa chcú venovať tomuto tradičnému a vznešenému remeslu."

"V salónoch GWC realizujeme len pánske strihy a vždy sa snažíme o maximálnu kvalitu strihu s ohľadom na typologické a fyziognómické vlastnosti klienta. Každý strih pre nás radosť robiť a dosiahnuť čo najlepší výsledok."

"Otáčam otázku: na všetkom tkvie spokojnosť klienta. V každom prípade by si každý muž mal nájsť „svojho“ holiča, s ktorým bude spokojný a bude mu vyhovovať aj ako človek. Následne si udržať pravidelný cyklus návštev – to je základné vodítko k stále perfektne upravenému zovňajšku."

Retro-moderné pánske holičstvo Gentleman's World, ktoré v Bratislave nájdeš až na troch miestach, je jedným zo salónov, snažiacich sa vrátiť do prítomnosti džentlmenské zvyky minulosti, čo je nepochybne výborné. Rovnako ako tomu bolo kedysi, ani do tohto holičstva sa paní nechodia len oholiť, ale aj porozprávať či oddýchnuť. Krátky návrat do minulosti by si mal občas dopriať každý pán, pretože tradičnej britve sa nevyrovná pravdepodobne nič - s touto vetou zamestnanci Gentleman's World určite súhlasia. Skús si to na vlastnej koži a uvidíš.

Cenník

Kontakt a lokácia

Rezervácia

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 9:00-20:00

Sobota 11:00-16:00

Nedeľa zatvorené

Toni&Guy

Bohužiaľ, Toni&Guy nám do vydania článku neposkytol odpovede na otázky, a tak táto pasáž absentuje.

V roku 2005 prišla spoločnosť Toni&Guy na Slovensko a otvorila svoj prvý salón v Bratislave. Odvtedy sa ich služby aj priestory síce rozrástli, ale hodnoty kreativity, kvality a spokojnosti zákazníkov zostali na poprednej priečke. Jediná kadernícka značka ocenená termínom Superbrand poskytuje pod jednou strechou okrem procedúr spojených s vlasmi i kozmetiku, manikúru či pedikúru. Hoci to nie je v podobných kaderníctvach bežné, na svoje si tu prídu aj páni milujúci britvu, pretože Toni&Guy má v ponuke i túto službu. Ostrieľaná firma má čo ponúknuť obom pohlaviam, a tak si stačí dohodnúť termín.

Cenník

Kontakt a lokácia

Rezervácia

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 10:00-19:00

Sobota a nedeľa zatvorené

