Už čoskoro sa z Antarktídy odlomí kus ľadovca veľký ako desatina Slovenska

Naše životy sú neustále sprevádzané hrozbami a výhražnými správami, hovoriacimi o globálnom otepľovaní, zlom stave našej planéty, prípadne i konšpiračnými teóriami o blízkom zániku sveta, pokiaľ sa nezačneme správať ekologicky a šetrne. Ako je to skutočne s globálnym otepľovaním a do akej miery dokážeme ovplyvniť klímu na Zemi sú však príliš komplikované otázky nato, aby sme ich dokázali zodpovedať v pár vetách. Či už sme nasledujúci jav spôsobili my alebo to učinila sama príroda prirodzeným vývojom v priebehu rokov, ide o zaujímavú a relatívne výnimočnú udalosť.

Okolo roku 2011 (presný dátum sa nevie) sa začala pomaly, ale isto vytvárať prasklina na najjužnejšom svetadiele sveta - Antarktíde. Miesto diania je jej najväčší polostrov, Antartctic Peninsula, presnejšie ľadovec Larsen, časť C. Naposledy sa z jeho územia odlomil kus ľadu v polovici 80-tych rokov a zdá sa, že história sa už čoskoro zopakuje. Prasklina za posledné obdobie výrazne pokročila a zostáva jej posledných 20 kilometrov, aby uvoľnila masu ľadu s priemernou hrúbkou 350 metrov a rozlohou 5000 kilometrov štvorcových, teda takmer desatina Slovenska. Pre lepšiu predstavu ho môžeme približne prirovnať k Trenčianskemu kraju (4 500 kilometrov štvorcových).

Výskumníci z MIDAS project sa vyjadrili, že nie je známe, či sa ľadovec rozpadá v dôsledku globálneho otepľovania. "Trhliny tohto typu sú prirodzeným javom a nie sme si vedomí akejkoľvek priamej súvislosti so zmenou klímy. Jednoducho je to prirodzený spôsob praskania ľadu," tvrdia vedci. "Očakávame, že sa uvoľní v najbližších mesiacoch, avšak je ťažké upresniť toto načasovanie. Je pravda, že oddelenie veľkého kusu by mohlo destabilizovať celkový ľadovec. Nie sme si však istí, či je na to dostatočne rozmerný." Zaujímavosťou je, že celá západná Antarktída obsahuje dostatok vody na zdvihnutie hladiny svetového oceánu o 3 až 4,5 metra. Toho sa však my a veľmi veľa ďalších generácií nikdy nedožijú. Či už táto obrovská kocka ľadu spôsobí ďalšie praskanie a schádzanie zamrznutej vody do oceánu alebo nie, uvidíme až časom.

Farebné zobrazenie postupného praskania príbrežného ľadovca