Marek Rakovický z Lavagance si na svoj tretí singel pozval skupinu Dornkappel. Vzišla z toho skladba Na plány treba čas

Hudobník Marek Rakovický z Lavagance rozbehol svoj vlastný sólový projekt pod titulom Rakovicky a po skladbách Zjavenie a Southern Lights má pre nás tretí singel. Ten pomenoval Na plány treba čas, a tentokrát sa poslucháčom prihovára v slovenčine, pričom sa pohybuje i v hraniciach hip-hopu. Za to výrazne môžu aj prizvaní hostia, ktorými sú členovia zoskupenia Dornkappel, menovite Prorok, Mr. Matt a DJ RE5. Na plány treba čas je teda vôbec prvou piesňou od Rakovického, na ktorej mu niekto sekunduje. Marek vysvetlil, prečo si vybral práve ich nasledujúcimi slovami: "Chcel som niekoho nového, neokukaného a šikovného. Myslím, že sa to podarilo, mám z toho veľmi dobrý pocit."

Vo svojom treťom singli, ktorý je sprevádzaný aj videoklipom z dielne Braňa Špačeka, spomína Marek Rakovický na jeho hudobné začiatky. Čistotu vtedajšej umeleckej tvorby stavia ako protipól voči dnešnej komerčnej honbe za slávou. Obdobie 90. rokov, keď začínal s hudbou, a hlavnú myšlienku songu Na plány treba čas opisuje takto: „Bola to čistá radosť z hudby. Neexistoval facebook ani lajky. Nerobili sme to pre slávu ani pre peniaze. Nezaujímali nás rádia ani televízie. Dnes to mládež vníma inak, je deformovaná hudobným biznisom. Dnes je takmer všetko vykalkulované a z hudby to veľmi cítiť. Hudba je dnes na môj vkus príliš nasiaknutá snahou. Hudba nie je a nikdy nebude o číslach. A o tom sú Plány – o čistote, v každom aspekte činnosti aj nečinnosti. Je to taký pohľad na súčasné trendy s odstupom." Počin, ktorého sa týkajú vyššie napísané riadky, si môžeš prezrieť, respektíve vypočuť nižšie. Do budúcna chce Marek pokračovať v tom, čo ho baví, a teda sa k nám pravdepodobne dostanú ďalšie skladby.