Osláv príchod roku 2017 dvakrát počas jedinej noci! Stačiť ti na to bude 10-tisíc eur a ďalších 17 bohatých kamarátov

Možno si občas po Silvestri povieš, že by sa ti páčilo oslavovať príchod nového roku aj častejšie ako len raz. Dobrá nálada, kopa alkoholu a hlavne zábava stoja za tým, že Silvester s radosťou oslavujú ľudia po celom svete a vďaka spoločnosti PrivateFly sa ti môžu tvoje sny o opakovaných oslavách pokojne splniť. Fígeľ spočíva v tom, že budeš mať k dispozícii najrýchlejšie súkromné lietadlo na svete Gulfstream G650ER a rovno dve svetové metropoly ako na dlani.

Oslavovať a očakávať príchod nového roku začneš už o 20:00 v austrálskom Sydney, ktoré ponúka aj tým najnáročnejším zákazníkom podniky presne podľa ich predstáv. Zabávať sa môžeš v nočných kluboch, ale pokojne aj na ulici až do jednej hodiny rannej, kedy už budeš mať prvý príchod nového roka za sebou aj s autentickou atmosférou Sydney a veľkolepej ohňostrovej šou. Po jednej však tvoj deň nekončí, pretože sa necháš odviezť na blízkej letisko a keďže je americké Los Angeles až 19 hodín za Sydney, vďaka svojmu prenajatému súkromnému lietadlu zvládneš do USA doletieť už za 12 hodín. Do USA teda priletíš o 19:00 a tvoje vítanie nového roku sa môže začať opäť odznova. Ktovie, či sa ti však bude chcieť, keďže na palube súkromného lietadla budeš mať okrem vlastnej letušky k dispozícii aj najlepšie jedlo a alkohol, takže možno ani nebudeš chcieť vystupovať. Jediným háčikom by mohla byť cena, keďže prenájom 18-miestneho lietadla ťa bude stáť 180-tisíc eur, ale ak máš dobrých kamarátov, určite sa budete vedieť poskladať. A dočkať sa roku 2017 dvakrát v priebehu 24 hodín, to sa nepodarí len tak hocikomu.

Prehľad cesty