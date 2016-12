Šmýkačka s oboma nohami na štvorročného syna. Útočník Atalanty ide do súbojov naplno aj mimo ihriska

Atalanta je pomerne príjemným prekvapením talianskej Serie A a po odohratí prvej polovice sezóny sa nachádza na výbornom 6. mieste, teda len jedno miesto za účasťou v pohárových súťažiach. Na Apeninskom polostrove a aj v Európe si tak svojimi výkonmi robí dobrú reklamu, no posledné dni sa o reklamu postaral aj hráč tohto klubu, Alejandro Gomez. Či ide o pozitívnu alebo negatívnu, je ťažko povedať, keďže na jednej strane sa na nej bavia, no na tej druhej sa stal samotný hráč terčom kritiky.

V Taliansku, ako aj v iných európskych súťažiach okrem tých anglických, je aktuálne zimná pauza a hráči tak môžu tráviť chvíle s rodinou či priateľmi a oddychovať. Alejandro Gomez sa napríklad vybral do exotického Dubaja a na svojom Instagrame sa delí o jeho zážitky s ľuďmi, ktorí ho na tejto sociálnej sieti sledujú. Najväčšiu pozornosť však vyvolalo video, na ktorom vidíme hrať na pláži futbal Gomeza a jeho syna a títo dvaja sa vôbec nešetrili. Vrcholom bola šmýkačka oboma nohami vpred otca proti synovi a zákrok, ktorý by v zápase znamenal okamžitú červenú, no chalani to zobrali s úsmevom a malému sa našťastie nič nestalo.