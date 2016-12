Záložník Bayernu si zmýlil spoluhráča s reklamným Santa Clausom, čoho výsledkom je vtipné nedorozumenie

Ostrieľaný španielsky futbalový záložník Thiago Alcântara pôsobiaci v nemeckom klube FC Bayern Mníchov sa vďaka kurióznej situácii ocitol v centre pozornosti futbalového sveta. Všetko podstatné sa udialo počas nedávneho zápasu Bavorov s protivníkom z Lipska, ktorý skončil 3-0 v prospech domáceho celku. Ako býva zvykom, domáci hráči mali oblečené tradičné dresy červenej farby, čo v istom momente spôsobilo to, že Thiago si zmýlil spoluhráča. Počas hry sa totiž rozhodol prihrať loptu svojmu "kolegovi", ktorý bežal popri čiare, no na jeho počudovanie bola realita úplne iná. Nejednalo sa o hráča Bayernu, ale fiktívneho Santa Clausa pobehujúceho so zhŕňačom po reklamnom baneri popri hracej ploche. Úsmevný moment nenechal na seba dlho čakať a aktuálne koluje internetom.

Periférne videnie dokáže byť niekedy poriadne zradné.