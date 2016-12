Nacistické Nemecko ako veľmoc vo výrobe zbraní. Ich teraz už legendárne kúsky vzbudzovali rešpekt

Okrem pásových beštií sa však na neľútostných bojiskách po celom svete objavovali aj zbrane najrôznejšieho druhu. Či už boli sovietske, nemecké, britské, japonské, čínske, americké, talianske, francúzske, fínske, poľské, československé alebo mnohé ďalšie, v novom seriáli si prezradíme zopár informácií o najznámejších a najzaujímavejších kúskoch, takže toho nebude málo. Opäť ale dôkladne pripomíname, že nižšie nenájdete akýsi rebríček zoradený na základe kvality či iného kritéria, ale zoznam desiatich zbraní (pušiek, samopalov,...), ktoré rozhodne stoja za oboznámenie. Pravdepodobne ak patríte k nadšencom vojenstva, ste už o niektorých čítali a možno sa vám pošťastilo ich držať aj v ruke, no článok o každej jednotlivej zbrani iba v krátkosti informuje a nerozoberá jej históriu do najposlednejšieho detailu. Po Spojených štátoch amerických prišlo na rad Nemecko.

MP-40

Snáď neexistuje viac populárna nemecká zbraň z obdobia druhej svetovej vojny ako Maschinenpistole 40, ktorú ste mohli zaregistrovať v každej hre zameranej na obdobie rokov 39-45, čo dokazuje jej mimoriadnu obľúbenosť. Za jej vznikom stáli najmä dve osoby, a to konštruktér Heinrich Vollmer a výrobca Erma Werke (Erfurter Maschinenfabrik). Tento takmer 5 kilogramov vážiaci samopal dokázal vystreliť 500 rán za jednu minútu a zahnať tak nejedného protivníka. Dokopy bolo podľa odhadov vyrobených až 1 000 000 kusov. Počas vojny bolo vyvinutých hneď niekoľko prototypov a využívali ho najmä jednotky Waffen-SS. Mnohé kusy sa dostali aj ku nám na Slovensko, keďže sme v danom období boli nemeckým satelitom.

MG-42

A teraz si predstavíme snáď najznámejší guľomet na svete. Jeho zvuk naháňal Sovietom i Američanom hrôzu a stretnúť sa s ním zoči-voči nechcel asi nikto. 900-1510 (záležalo na obsluhe) vystrelených rán za minútu dokázalo pokosiť nejednu nepriateľskú jednotku a na pozore sa museli mať všetci v okruhu jedného kilometra, pokiaľ mal účinný dostrel. Jedinou známejšou nevýhodou boli veľké náklady na jeho výrobu, a preto bolo podľa najpresnejších odhadov zhotovených okolo 750 000 kusov. So svojou váhou cez 11 kilogramov nebol ani zrovna najľahším, no aj tak si vyslúžil prezývku ako trhač papieru, pretože práve takto znel pri svojej silnej paľbe. Ako je všeobecne známe, pri väčšom šťastí by sa Nemcov aj vďaka nemu mohlo podariť odraziť útok spojencov v Normandii, no osud to zariadil inak.

Ďalšia legendárna útočná puška s pôvodným názvom Sturmgewehr 44 od Huga Schmeissera. Už na prvý pohľad nenápadne pripomína ďalší vojenský pojem s názvom AK-47, a preto uvádzame zaujímavosť, že v továrni, kde vzniklo sovietske "ákačko", pracoval aj odvlečený Hugo Schmeisser, no späť k jeho nemeckému dieťaťu. Takmer pol milióna vyrobených kusov s kadenciou 500 až 600 rán za minútu si našlo uplatnenie nielen počas bojov druhej svetovej vojny, ale aj po nej, keďže tvorili súčasť výzbroje aj našej bývalej československej armády. Išlo o štandardnú zbraň, ktorá však najčastejšie, podľa tvrdení vojakov, trpela problémom s prehriatou komorou po dlhšej streľbe, čo spôsobovalo explózie nábojov v samotnej zbrani, čo nie je pre strelca zrovna najpríjemnejšia záležitosť. Bola využívaná až do 60. rokov minulého storočia.

Panzerfaust

Prejdime k trošku odlišnejším typom zbraní. Panzerfaust, resp. pancierová päsť bývala ručná protitanková zbraň pripomínajúca jednoduché zariadenie určené na poškodzovanie nepriateľských tankov. Spočiatku nešlo o žiadnu prelomovú zbraň, pretože Nemci s ňou dostrelili ledva na vzdialenosť 30 metrov, no neskôr sa u ďalšieho prototypu zlepšil na 60 metrov, až pokým sa vývoj nezastavil na 250 metroch. Vyrobených bolo vyše milióna kusov.

Panzerschreck

Pozrime sa na zúbky väčšieho brata pancierovej päste, teda k ďalšej ručnej protitankovej zbrani s rážou 88mm. Ich nemeckému vývoju najskôr ale dopomohli ukoristené americké Bazooky, z ktorých najskôr vznikol takmer 10 kilogramový typ s názvom Raketenpanzerbüsche 4322. Už len samotné strely boli ťažké, pretože vážili niečo vyše 3 kíl. Aj táto legendárna zbraň mala svoje nedostatky. Jedným z najväčších bol nepríjemný plameň šľahajúci po vystrelení, a preto musel byť dorobený aj dodatočný kryt pre obsluhu. Vyrobených bolo 280 000 kusov.

Flammenwerfer 35

Teraz niečo netradičnejšie - plameňomet vyrábaný v rokoch 1943 a 1945. Na jeho obsluhu stačil iba jeden vojak, no musel si poradiť s jeho 38 kilogramovou váhou. Dostrel činil 25 metrov a najdlhšie mohol vojak páliť, doslova, okolo 10 sekúnd. V neskorších fázach vojny bol nahradený ľahšou verziou s názvom Flammenwerfer 41, ktorý vážil 28 kilogramov a oplýval dostrelom až 32 metrov. Na bojisku by ste niečo podobné zoči-voči stretnúť určite nechceli.

Karabiner 98k

Prejdime k puškám. Kar98k je produktom od známej nemeckej firmy Mauser a tvorila hlavnú pechotnú výzbroj nemeckých pozemných vojsk. Jej maximálny dostrel činil okolo dvoch kilometrov a vďaka svojej presnosti sa častokrát využívala aj ako puška pre ostreľovačov. Okrem iného sa hojne používala v mnohých krajinách sveta vrátane Slovenska, San Marína, Etiópie, Číny či Srbska.

Luger

Malý dobrý známy Luger pozná snáď každý milovník vojenstva a zbraní. Odskákal si službu od roku 1905 až do konca vojny v 1945, vďaka čomu zažil obidve svetové vojny. Vďaka jeho mimoriadnej obľúbenosti bolo vyrobených viac ako 4 milióny kusov, každý o váhe ani nie jeden kilogram. Okrem iného ho môžete poznať aj pod názvom Parabellum. Za jej vznikom stojí pán Georg Luger, ktorý si ju dal patentovať už v roku 1898. Existovali aj napríklad námornícke modely pre Kriegsmarine a priestor zostal aj pre delostreleckú verziu, avšak pre svoje nie zrovna najvhodnejšie rozmery nebola veľmi používaná. Ako postupovali roky, začal byť nahrádzaný konkurentom s názvom Walther PP, o ktorom si zopár faktov prezradíme nižšie. Istú popularitu si Luger vybudoval aj v Spojených štátoch amerických a aj v dnešných dňoch ide stále o obľúbený zberateľskú kus.

Gewehr 43

Ešte nám zostalo miesto aj pre vyše 4 kilogramovú samonabíjaciu pušku G-43, používanú v rokoch 1943-1945 s počtom vyše 400 000 vyrobených kusov. Podobne ako pri Kar98k, hojne sa využívala aj ako ostreľovačka a možno ju poznáte z mnohých PC hier, ako napríklad Call of Duty 2 a podobne.

Walther PP

Opäť maličký zabijak, tentokrát od firmy Walther. Ide o ďalšiu spoľahlivú a mimoriadne často používanú zbraň, čo dokazuje, že Nemci to s pištoľami skutočne vedeli. Písmenká PP v jej názve znamenajú, že pôvodne slúžila hlavne pre policajné zložky ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny - Polizei Pistole. Postrehnúť ste ju mohli okrem iného aj v slávnych filmoch s Jamesom Bondom. Medzi jej ďalšiu známu variantu patrí aj PPK, určená zasa pre kriminálnu políciu. Na záver ešte môžeme dodať pikošku, že údajne s práve touto zbraňou spáchal Adolf Hitler v Berlíne samovraždu.

V ďalšej časti si ukážeme niečo z arzenálu Zväzu sovietskych socialistických republík.

Ktorá zbraň je vašou najobľúbenejšou? zobraziť výsledkyskryť výsledky MP-40 MG-42 STG-44 Panzerfaust Panzerschreck Flammenwerfer 35 Karabiner 98k Luger Gewehr 43 Walther PP MP-40 6 hlasov MG-42 1 hlas STG-44 3 hlasy Panzerfaust 0 hlasov Panzerschreck 0 hlasov Flammenwerfer 35 0 hlasov Karabiner 98k 2 hlasy Luger 3 hlasy Gewehr 43 1 hlas Walther PP 1 hlas