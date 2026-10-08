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CE ZA AR 2026: Už dnes sa dozvieš, kto si odnesie cenu za najlepšiu slovenskú architektúru. Toto sú nominované diela
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Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce s CE ZA AR.
dnes 8. októbra 2026 o 16:55
Čas čítania 2:39

CE ZA AR 2026: Už dnes sa dozvieš, kto si odnesie cenu za najlepšiu slovenskú architektúru. Toto sú nominované diela

CE ZA AR 2026: Už dnes sa dozvieš, kto si odnesie cenu za najlepšiu slovenskú architektúru. Toto sú nominované diela
Zdroj: ce za ar
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21 nominovaných diel zabojuje o víťazstvo.

Už 25 rokov ti Cena za architektúru (CE ZA AR) ukazuje, ako vyzerá unikátna slovenská architektúra a jej význam pre spoločnosť. Pretože architektúra nie je len tvorivá činnosť – je to nástroj, ktorý formuje kvalitu života. 

Jubilejný 25. ročník zároveň potvrdzuje posun v chápaní architektúry – od estetickej disciplíny k nástroju kultúrnej, environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti.

Víťazné dielo, ktoré získa priazeň verejnosti, spolu s laureátmi všetkých kategórií, spoznáš počas slávnostného galavečera v Starej tržnici 8. októbra 2025. Tento výnimočný večer architektúry si môže vychutnať aj široká verejnosť od 20:10 hod. na Dvojke.

Kategória: Bytové domy

  • Kosmalt (Atrium architekti)

Obnova bývalej ubytovne Kosmalt ukazuje, ako možno všednú stavbu zo 60. rokov adaptovať na súčasné potreby bez straty autenticity a architektonickej kvality.

  • Nájomný bytový dom Muchovo nám. 1. etapa (PANTOGRAPH)

Jeden z pilotných projektov nájomných bytov mesta Bratislavy za posledné desaťročie zaujme svojím charakteristickým tvarom a proporčne vyváženou fasádou, vďaka čomu má jedinečnú identitu.

  • Vydrica – I. etapa (COMPASS ARCHITEKTI, šujan_stassel, 2ka landscape architects, Marko & Placemakers)

Pod hradom vznikla na historickom území nová štvrť s charakteristickou urbanistickou štruktúrou, ktorá opätovne prepája časť dunajského nábrežia s centrom mesta.

kosmalt Nájomný bytový dom Muchovo nám. 1. etapa ce za ar
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(3)

Kategória: Exteriér

  • Park / Námestie Kazanská (PLURAL, zerozero, Ateliér Divo, mejk)

Tento projekt je vynikajúcim príkladom toho, ako je možné projektovať verejné priestory v panelových sídliskách a zvýrazniť tým cenné priestorové väzby.

  • Námestie u Severínka (N/A)

Námestie ukazuje, ako môže kvalitná architektúra a krajinárska tvorba formovať nové mestské vzťahy a posilňovať identitu centra mesta.

  • Rekonštrukcia školského areálu ZŠ s MŠ K. Mahra (Šercel Švec s.r.o., zelenydesign s.r.o.)

Pri prestavbe školského dvora sa podarilo úspešne skombinovať rôzne funkcie bez toho, aby bola narušená celková súdržnosť návrhu.

  • Revitalizácia pešej zóny v Trenčíne (ATELIER ART spol. s r.o., BETWEEN s.r.o.)

Revitalizácii pešej zóny v centre Trenčína sa podarilo zjednotiť predtým roztrieštenú časť mesta a vytvoriť bohatú a inšpiratívnu štruktúru verejného priestoru.

ce za ar ce za ar ce za ar ce za ar
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(4)

Kategória: Fenomény architektúry

  • Dom Vanek (N/A, labak)

Kľúčová kvalita projektu spočíva v miere, v akej sú materiály a umelecké diela opätovne využité, a v spôsobe, akým sú pôvodný ateliér umelca, jeho byt a záhrada integrované s novou funkciou verejnej galérie.

  • Edison Filmhub (JRKVC)

Súkromná iniciatíva distribučnej spoločnosti Film Europe vniesla do historického centra mesta novú funkciu s potenciálom prepájať jeho obyvateľov.

  • Marathon Point (UNG architekti, Pavol Wohlfahrt)

Otvorené priečelie smerom do Hlavnej ulice vytvára priamy kontakt medzi mestom a kaviarňou s expozíciou, čím návštevníka prirodzene vťahuje do príbehu Košického maratónu mieru.

  • Osemdesiatka (Hubinský ateliér)

Projekt citlivo nadväzuje na industriálne dedičstvo Baťových závodov a dopĺňa fragment nerealizovanej urbanistickej vízie mesta.

ce za ar Edison Filmhub. Marathon Point. Osemdesiatka.
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(4)

Kategória: Interiér

  • Imunologická ambulancia (Atrium architekti)

Vzorová realizácia zdravotníckeho zariadenia v historickom centre mesta sa vyznačuje vysokou kvalitou remeselného spracovania.

  • Sorrywecan štúdio (Absurd studio)

Oživenie parteru veľkého bytového bloku nielenže ponúka jeho užívateľom krásny pracovný priestor, ale má potenciál pozitívne vplývať na rozvoj celej opustenej terasy domu.

  • Velice (martinskoček)

Interiér zmrzlinárne nadväzuje na rodinnú tradíciu založenú na kvalite a premieta ju do precízneho architektonického riešenia.

Imunologická ambulancia. Sorrywecan štúdio. Velice.
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(3)

Kategória: Občianske a priemyselné budovy 

  • Divadlo Poprad (zerozero)

Pozornosť púta nadšenie, s akým vzniklo súkromné divadlo v Poprade, rovnako ako samotná budova, ktorá vznikla rekonštrukciou opusteného domu kultúry.

  • Litterra (YOUNG.S architekti)

Obnova a rozšírenie historickej budovy prvého slovenského gymnázia z roku 1871 predstavujú významný impulz pre oživenie zanedbanej oblasti na okraji Revúcej„

  • Predajňa MASARYK (bistan architekti, mmarch)

Predajňa MASARYK predstavuje výnimočný prístup k typológii, ktorá len zriedka býva predmetom ambicióznej architektonickej tvorby.

Divadlo Poprad. Litterra. Masaryk.
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(3)

Kategória: Rodinné domy

  • DOM(če)K (MIMO architekti)

Rekonštrukcia tohto malého domu z roku 1938 v pôvodnej časti Petržalky zaujala rešpektovaním mierky, precíznymi a citlivými zásahmi, ktoré zachovali a obnovili väčšinu pôvodných stavebných prvkov, pričom nové zásahy sú jasne odlíšené.

  • RDH - Rodinný dom pri Dunajskom Ramene (ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.)

Návrh odráža počiatočnú neistotu klienta a sebavedomie architekta pri realizácii flexibilného dispozičného riešenia s využitím odolných oceľových stavebných materiálov.

  • Transformácia domu v Harmónii (Atelier 008 s.r.o.)

Vďaka schodisku pripomínajúcemu slávne Escherove geometrické diela vytvorili architekti priestor, ktorý je rovnako prekvapivý, ako aj bohatý.

  • Dom s ateliérom (JRKVC)

Tento skromný dom sa harmonicky začleňuje do stabilizovaného mestského prostredia. Vnútorné nádvorie zhodnocujú krajinárske kvality a ponúka súkromie v prepojení interiéru s vonkajšími priestormi.

DOM(če)K. RDH - Rodinný dom pri Dunajskom Ramene. Transformácia domu v Harmónii. Dom s ateliérom.
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