Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov

Muž z Toronta využil medzery v systémoch aerolínií, aby sa vydával za pilota a získal stovky letov zadarmo.
Kanaďan menom Dallas Pokornik sa až štyri roky vydával za pilota a získaval letenky určené pre personál zadarmo. Podľa federálnych úradov používal falošné doklady, vďaka čomu sa mu darilo bezplatne lietať až v troch rôznych leteckých spoločnostiach.
Podľa obvinenia pracoval v rokoch 2017 až 2019 ako palubný sprievodca v torontskej leteckej spoločnosti. Po odchode však pokračoval vo falošnom predstieraní a u troch ďalších aerolínií získaval letenky pre posádku, píše CBC.
Prípad vyvoláva otázky, ako sa takýto podvod mohol odohrávať dlhé roky bez odhalenia. Odborníci upozorňujú, že letecké spoločnosti často kontrolujú zamestnancov cez externé databázy. To v praxi znamená, že ak bol niekto vedený ako aktívny pracovník, systém ho mohol pri nástupe do lietadla bez problémov pustiť.
Dôležitú úlohu pri jeho podvode zohrával tzv. „jump seat“. Ide o špeciálne miesto v kokpite, ktoré je určené pre členov posádky mimo služby, napríklad pilotov. Pokornik o tieto sedadlá žiadal opakovane, hoci nie je jasné, či sa tam vôbec dostal.
Ak bude uznaný vinným, hrozí mu až 20 rokov väzenia, pokuta do 250 000 dolárov a dohľad po prepustení.