Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. januára 2026 o 15:52
Čas čítania 0:57
Zdenka Hvolková

Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky

Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
Zdroj: Pexels/cottonbro
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mýtus o tom, že muži majú najvyššie libido v dvadsiatke, dostáva trhliny. Rolu nemusia zohrávať iba hormóny.

Muži, ktorí sa obávajú, že s pribúdajúcimi rokmi prídu o sexuálnu energiu, môžu byť pokojní. Ako píše portál EuroNews, výskum vedcov z Univerzity v estónskom Tartu, ktorý analyzoval údaje viac než 67-tisíc ľudí vo veku od 20 do 84 rokov, ukázal, že mužské libido stúpa až do začiatku štyridsiatky a až potom začína postupne klesať.

Doteraz sa sexuálna túžba často vysvetľovala najmä hladinou testosterónu, ktorý po tridsiatke prirodzene klesá približne o jedno percento ročne. Nové dáta však naznačujú, že hormóny nie sú jediným ani rozhodujúcim faktorom. Významnú úlohu zohrávajú vzťahy, psychika, životná spokojnosť či sociálne prostredie.

Odporúčané
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek 19. januára 2026 o 11:30
Sex (ilustrační foto)
Zdroj: Freepik/volně k použití

Zaujímavé sú aj rozdiely medzi povolaniami. Vyššiu sexuálnu túžbu vykazovali napríklad manažéri, vodiči, vojaci či strojní operátori, zatiaľ čo nižšie hodnoty hlásili ľudia pracujúci v kanceláriách alebo v zákazníckych službách. Vyššiu mieru túžby výskum zaznamenal aj u bisexuálnych respondentov, zatiaľ čo u ľudí v dlhodobých stabilných vzťahoch boli zmeny miernejšie.

Výsledky sa líšia pri ženách. U nich sexuálna túžba vrcholí medzi 20. a 30. rokom života a výraznejšie klesá po päťdesiatke, čo sa spája s hormonálnymi zmenami počas menopauzy. Vedci však upozorňujú, že do hry vstupujú aj spoločenské faktory, ako sú starostlivosť o deti či stigma, ktoré môžu ovplyvniť ochotu žien túžbu priznať alebo pomenovať.

Odporúčané
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy 14. januára 2026 o 8:30
vzťah, muž a žena, randenie, láska, ruky
Zdroj: Pexels/Ron Lach

Autori štúdie zdôrazňujú, že ide o priemery, nie univerzálne pravidlá. Sexuálna túžba je individuálna a formovaná kombináciou biológie, psychiky aj životného kontextu, pričom vysoké libido sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku – bez ohľadu na pohlavie.

Odporúčané
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia 30. decembra 2025 o 15:03
Odporúčané
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) 21. januára 2026 o 10:00
Odporúčané
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku 22. januára 2026 o 19:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE SEX
Odporúčame
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
dnes o 12:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Storky
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Lifestyle news
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred hodinou
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 hodinami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 3 hodinami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
dnes o 15:01
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
dnes o 13:47
2
Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
dnes o 13:01
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
dnes o 12:01
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
dnes o 10:52
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
dnes o 09:52
Spravodajstvo
Počasie Slovensko Donald Trump Zahraničie
Viac
Zo slovenského trhu sťahujú viaceré dojčenské výrobky. Spoločnosť Dr. Max Pharma objasňuje detaily
pred 10 minútami
Nelichotivé prvenstvo: Slováci sú najčastejšie deportovanými cudzincami z Rakúska
pred 56 minútami
Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
16. 1. 2026 8:00
Chceš mať zdravé srdce a črevá? Kardiochirurg odporúča zaradiť túto zeleninu do jedálnička
Chceš mať zdravé srdce a črevá? Kardiochirurg odporúča zaradiť túto zeleninu do jedálnička
14. 1. 2026 14:05
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
16. 1. 2026 13:04
Viac z Krimi a true crime Všetko
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Vyskúšala som ultrazvukovú špachtľu na čistenie pleti: Aké má riziká a nahradí návštevu kozmetického salónu?
19. 2. 2025 19:30
1
Viac z Hudba Všetko
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
dnes o 09:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
dnes o 11:00
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
včera o 17:08

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Marek Fašiang: To, že popri šoubiznise podnikám, neznamená, že zarábam státisíce #TBH s Hanou
refresher+
Marek Fašiang: To, že popri šoubiznise podnikám, neznamená, že zarábam státisíce #TBH s Hanou
pred 2 hodinami
Rozprávali sme sa o podnikaní, herectve, výchove dcéry, vzťahu s jej mamou aj o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodli vyhľadať detskú psychologičku.
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 hodinami
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
pred 3 hodinami
Mladý snowboardista Zoltán Strcuľa prináša z Japonska jedinečný dokument YUME. „Bolo to ako návšteva úplne iného sveta“
Mladý snowboardista Zoltán Strcuľa prináša z Japonska jedinečný dokument YUME. „Bolo to ako návšteva úplne iného sveta“
pred 3 hodinami
Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
dnes o 13:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
dnes o 13:47
2
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
včera o 16:31
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
pred 2 dňami
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia