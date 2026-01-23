Mýtus o tom, že muži majú najvyššie libido v dvadsiatke, dostáva trhliny. Rolu nemusia zohrávať iba hormóny.
Muži, ktorí sa obávajú, že s pribúdajúcimi rokmi prídu o sexuálnu energiu, môžu byť pokojní. Ako píše portál EuroNews, výskum vedcov z Univerzity v estónskom Tartu, ktorý analyzoval údaje viac než 67-tisíc ľudí vo veku od 20 do 84 rokov, ukázal, že mužské libido stúpa až do začiatku štyridsiatky a až potom začína postupne klesať.
Doteraz sa sexuálna túžba často vysvetľovala najmä hladinou testosterónu, ktorý po tridsiatke prirodzene klesá približne o jedno percento ročne. Nové dáta však naznačujú, že hormóny nie sú jediným ani rozhodujúcim faktorom. Významnú úlohu zohrávajú vzťahy, psychika, životná spokojnosť či sociálne prostredie.
Zaujímavé sú aj rozdiely medzi povolaniami. Vyššiu sexuálnu túžbu vykazovali napríklad manažéri, vodiči, vojaci či strojní operátori, zatiaľ čo nižšie hodnoty hlásili ľudia pracujúci v kanceláriách alebo v zákazníckych službách. Vyššiu mieru túžby výskum zaznamenal aj u bisexuálnych respondentov, zatiaľ čo u ľudí v dlhodobých stabilných vzťahoch boli zmeny miernejšie.
Výsledky sa líšia pri ženách. U nich sexuálna túžba vrcholí medzi 20. a 30. rokom života a výraznejšie klesá po päťdesiatke, čo sa spája s hormonálnymi zmenami počas menopauzy. Vedci však upozorňujú, že do hry vstupujú aj spoločenské faktory, ako sú starostlivosť o deti či stigma, ktoré môžu ovplyvniť ochotu žien túžbu priznať alebo pomenovať.
Autori štúdie zdôrazňujú, že ide o priemery, nie univerzálne pravidlá. Sexuálna túžba je individuálna a formovaná kombináciou biológie, psychiky aj životného kontextu, pričom vysoké libido sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku – bez ohľadu na pohlavie.