Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. januára 2026 o 14:03
Čas čítania 0:59
redakcia

Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze

Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze
Zdroj: TV Nova/se svolením
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Účastník posledného Survivoru a Objav roka Českého slávika čelí obvineniam z pestovania a distribúcie marihuan. Hlavné pojednávanie začína vo štvrtok na obvodnom súde pre Prahu 10.

Okrem neho je obžalovaných ďalších sedem ľudí a podľa štátnej zástupkyne bola u každého preukázaná „vždy aspoň nejaká distribúcia marihuany.“ Prípad je ešte z roku 2022 a vtedy hrozila za distribúciu marihuany trestná sadzba od dvoch do desiatich rokov. Teraz je to maximálne tri roky, píše Extracz.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Renne Dang (@rennedang)

Renne Dang je bývalý člen labelu Blakkwood a vo svojich piesňach sa dotýka aj drogových tém, rovnako ako väčšina rapperov. Za svoju kariéru, ktorá trvá viac ako desať rokov, bol minulý rok „objavený“ v ankete Český slavík a tento rok ho čaká 16. mája vypredané Forum Karlín. Snáď tak jeho posledný singel Posledné requiem nebude na nejaký čas naozaj poslednou piesňou.

Medzičasom sa k celej situácii stihol vyjadriť aj samotný Renne prostredníctvom príspevku na Instagrame. „Celá věc, která měla dnes soudní dohru je nyní uzavřena a je pro mě bolestivou připomínkou minulosti, se kterou se již dávno neztotožňuji. O to víc ale cítím potřebu říct, že si svou chybu plně uvědomuji, upřímně jí lituji a udělám všechno pro to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Rozhodnutí soudu respektuji,“ napísal v príspevku.

Zároveň zdôraznil, že odmieta obvinenia v súvislosti s distribúciou tvrdých drog. „Tato tvrzení odmítám a nezakládají se na faktech, která by se mě jakkoli týkala. Mrzí mě, že si některá média informace ani neověřila a šíří nepodložené spekulace jen za účelem vytvoření senzace.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Renne Dang (@rennedang)

Odporúčané
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom 15. januára 2026 o 10:58
Odporúčané
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera 15. januára 2026 o 12:29
Odporúčané
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara 15. januára 2026 o 13:12
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
INFLUENCERI
Odporúčame
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 36 minútami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
včera o 08:30
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 dňami
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
včera o 17:00
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Storky
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Lifestyle news
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
pred 3 hodinami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
dnes o 15:17
Kika a Nikos spúšťajú spoločný podcast. Influencerský pár ide hovoriť o vzťahoch aj živote bez filtrov
dnes o 14:39
Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze
dnes o 14:03
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara
dnes o 13:12
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Honda mení svoje logo po viac než 60 rokoch. Signalizuje elektrickú budúcnosť automobilovej značky
dnes o 11:41
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
dnes o 10:14
VIDEO: Tretia séria Euphorie prinesie výrazný time jump. Nový trailer naznačuje ešte temnejší pohľad na život po strednej škole
dnes o 09:26
Spravodajstvo
Dôchodky Správy počasie Počasie Polícia SR
Viac
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
pred 16 minútami
Dôchodky za materské prepočítajú automaticky. Štát peniaze bude doplácať spätne až do roku 2031
pred 51 minútami
Slovenské školstvo vstupuje do éry AI. Rezort nakúpil licencie ChatGPT pre budúcich učiteľov za milióny
pred hodinou

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
včera o 17:13
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
pred 2 hodinami
Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
pred 3 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
včera o 17:13
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
Viac z Tech Všetko
VIDEO: O týchto cool tech novinkách musíš vedieť. Veľtrh CES 2026 opäť ukázal elektroniku ako z budúcnosti
VIDEO: O týchto cool tech novinkách musíš vedieť. Veľtrh CES 2026 opäť ukázal elektroniku ako z budúcnosti
dnes o 08:26
1
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
6. 1. 2026 8:30
Muskova AI reaguje na škandál so sexualizovaným obsahom. Grok obmedzil generovanie obrázkov
9. 1. 2026 12:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
Hudba
pred 24 minútami
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
pred 24 minútami
SIMILIVINLIFE vydal nový projekt, o ktorom sme sa mali možnosť dozvedieť viac ešte pred jeho oficiálnym releasom.
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 34 minútami
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
pred hodinou
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
pred 2 hodinami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
včera o 17:00
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
včera o 08:30
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
včera o 09:15
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 3 dňami
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 3 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia