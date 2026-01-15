Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze

Účastník posledného Survivoru a Objav roka Českého slávika čelí obvineniam z pestovania a distribúcie marihuan. Hlavné pojednávanie začína vo štvrtok na obvodnom súde pre Prahu 10.
Okrem neho je obžalovaných ďalších sedem ľudí a podľa štátnej zástupkyne bola u každého preukázaná „vždy aspoň nejaká distribúcia marihuany.“ Prípad je ešte z roku 2022 a vtedy hrozila za distribúciu marihuany trestná sadzba od dvoch do desiatich rokov. Teraz je to maximálne tri roky, píše Extracz.
Renne Dang je bývalý člen labelu Blakkwood a vo svojich piesňach sa dotýka aj drogových tém, rovnako ako väčšina rapperov. Za svoju kariéru, ktorá trvá viac ako desať rokov, bol minulý rok „objavený“ v ankete Český slavík a tento rok ho čaká 16. mája vypredané Forum Karlín. Snáď tak jeho posledný singel Posledné requiem nebude na nejaký čas naozaj poslednou piesňou.
Medzičasom sa k celej situácii stihol vyjadriť aj samotný Renne prostredníctvom príspevku na Instagrame. „Celá věc, která měla dnes soudní dohru je nyní uzavřena a je pro mě bolestivou připomínkou minulosti, se kterou se již dávno neztotožňuji. O to víc ale cítím potřebu říct, že si svou chybu plně uvědomuji, upřímně jí lituji a udělám všechno pro to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Rozhodnutí soudu respektuji,“ napísal v príspevku.
Zároveň zdôraznil, že odmieta obvinenia v súvislosti s distribúciou tvrdých drog. „Tato tvrzení odmítám a nezakládají se na faktech, která by se mě jakkoli týkala. Mrzí mě, že si některá média informace ani neověřila a šíří nepodložené spekulace jen za účelem vytvoření senzace.“