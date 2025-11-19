Answear.sk a Liga za duševné zdravie: Muži konečne prehovárajú o tom, čo nosia vo vnútri

Answear.sk a Liga za duševné zdravie spájajú sily v kampani „To podstatné je vo vnútri“, ktorá opäť otvára dôležitú tému.
Tentoraz sa pozornosť sústreďuje na duševné zdravie mužov, oblasť, o ktorej sa často mlčí, hoci sa týka nás všetkých. Silní navonok, zranení vo vnútri. Nová kampaň Answear.sk v spolupráci s Ligou za duševné zdravie búra mýty o mužskej sile a prináša odvážny odkaz: hovoriť o emóciách nie je prejav slabosti, ale odvahy. Projekt „To podstatné je vo vnútri“ otvára tému duševného zdravia mužov – oblasť, o ktorej sa na Slovensku stále hovorí príliš málo.
Pod kapucňou liečim rany
„Neplač. Buď chlap. Zvládni to.“ Toto sú vety, ktoré mnohí muži počúvajú už od detstva. Učia ich skrývať slzy, tváriť sa silno a mlčať aj vtedy, keď ich to bolí. A tak sa rany, ktoré by bolo treba liečiť, schovávajú – často pod kapucňou, za úsmevom alebo za tichom.
Fráza „Pod kapucňou liečim rany“ symbolizuje túto skrytú bolesť. Poukazuje na to, že za zdanlivou silou môže byť človek, ktorý len hľadá bezpečný priestor, kde môže konečne priznať, že aj jeho niečo trápi. Je čas, aby muži vedeli, že hovoriť o svojich pocitoch nie je prejav slabosti, ale odvahy. A že pod kapucňou môžu nájsť nielen úkryt, ale aj cestu k uzdraveniu.
Na Slovensku bolo za rok 2024 zaznamenaných 467 dokonaných samovrážd, z toho 395 pripadlo na mužov.
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií trpí jeden zo štyroch mužov na Slovensku príznakmi depresie alebo úzkosti. Rast duševných ochorení u mužov je pritom až o 125 % vyšší ako u žien. Napriek tomu väčšina mužov o svojich pocitoch nehovorí – namiesto rozhovoru prichádza únik. K práci, alkoholu, extrémnym športom alebo obrazovkám.
Kampaň preto pripomína, že aj muži potrebujú priestor, kde môžu zložiť masku „všetko zvládam“ a priznať si, že nie sú v poriadku.
Keď odvaha znamená priznať si zraniteľnosť
Tretí ročník kampane „To podstatné je vo vnútri“ prináša jasný odkaz – skutočná sila spočíva v úprimnosti.
„Chceme ukázať, že hovoriť o pocitoch a problémoch nie je prejavom slabosti, ale odvahy,“ vysvetľuje Nicole Groesslova, country manažérka pre Slovensko a Česko. Projekt má za cieľ destigmatizovať duševné zdravie mužov a povzbudiť ich, aby sa nebáli požiadať o pomoc, keď to potrebujú.
Ambasádorom kampane sa stal športovec Rastislav Zvara, ktorý svojím autentickým prístupom a životnou disciplínou dokazuje, že vnútorná rovnováha je rovnako dôležitá ako fyzická kondícia.
Ako spoznať, že niečo nie je v poriadku
Nie každý muž, ktorý potrebuje podporu, má hneď diagnózu depresie. Psychológovia upozorňujú, že preťaženie sa často prejavuje nenápadne – podráždenosťou, hnevom, nespavosťou či stratou motivácie.
Desatoro duševného zdravia mužov
Súčasťou kampane je aj praktický návod, ako sa o svoje duševné zdravie starať. Liga za duševné zdravie zostavila Desatoro duševného zdravia mužov, ktoré pripomína, že starostlivosť o seba nie je sebeckosť, ale nevyhnutnosť:
1. Priznajte si svoje pocity – smútok či hnev nie sú slabosť.
2. Hľadajte podporu u rodiny, priateľov alebo kolegov.
3. Udržiavajte rovnováhu medzi prácou a osobným životom.
4. Starajte sa o svoje telo – pohyb, strava a spánok ovplyvňujú aj psychiku.
5. Obmedzte alkohol a vyhnite sa drogám.
6. Naučte sa zvládať stres dýchaním, meditáciou či pohybom.
7. Nebojte sa osloviť odborníka – psychológ nie je hanba.
8. Budujte svoje sebavedomie a buďte k sebe láskaví.
9. Udržiavajte sociálne kontakty – rozhovor lieči.
10. Stanovujte si realistické ciele a oslavujte aj malé víťazstvá.
Pomoc začína rozhovorom
Duševné zdravie nie je len ženská téma. Je to ľudská téma, ktorá sa dotýka každého – bez ohľadu na vek či postavenie.
Kampaň „To podstatné je vo vnútri“ preto zdôrazňuje, že pomoc nezačína hrdinstvom, ale rozhovorom. Stačí niekomu povedať: „Nie som v poriadku.“
„Lebo práve tam, vo vnútri, sa začína každá zmena,“ pripomína záverečné posolstvo kampane.
Viac informácií o projekte a praktické tipy, ako sa starať o duševné zdravie, nájdete na stránke https://poziadajopomoc.answear.sk/