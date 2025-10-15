Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti LIDL.
dnes 15. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:08

Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté

Mäso od farmára priamo na tvoj stôl s minimálnym rizikom kontaminácie. Lidl to zaručuje kampaňou Nedotknuté
Zdroj: Lidl Slovensko
Tvoja bezpečnosť pri nákupe potravín je pre Lidl prioritou.

Potvrdzuje to aj mäso v jeho predajniach po celom Slovensku pod značkou Mäsiarova čerstvá porcia, ktoré je balené v špeciálnych hygienických obaloch. Aj vďaka nim sa nemusíš báť o čerstvosť a maximálnu ochranu.

Lidl v spolupráci s lokálnymi dodávateľmi, ako je spoločnosť ISTERMEAT a. s., neustále hľadá nové a inovatívne riešenia, aby mohol zákazníkom prinášať najvyššiu kvalitu za cenu, ktorá sa oplatí. Kampaň Nedotknuté! a inovatívny systém balenia mäsa sú odpoveďou na rastúce požiadavky zákazníkov na bezpečnosť, kvalitu a transparentnosť pri nákupe potravín.

Tento typ balenia prináša hneď niekoľko výhod oproti pultovému predaju. Celý proces je dôkladne kontrolovaný – od výberu suroviny až po finálne balenie. Moderné technológie znižujú riziko kontaminácie a predlžujú trvanlivosť mäsa, vďaka čomu si zákazníci môžu byť istí, že kupujú produkt s garantovanou čerstvosťou a bez kompromisov pri kvalite.

Jednoducho povedané, od mäsiara sa na tvoj stôl dostane čerstvé, nedotknuté a hygienicky zabalené mäso.

LIDL
Zdroj: Lidl Slovensko

Základom tejto kvality je aj 100 % slovenský pôvod bravčového mäsa predávaného v predajniach Lidl, ktoré pochádza z fariem s welfare chovom. Zvieratá v nich majú zabezpečené lepšie životné podmienky, dostatok priestoru a kvalitné krmivo. Lidl tak spája moderné technológie, lokálnych partnerov a zodpovedný prístup k výrobe potravín – aby zákazníkom prinášal mäso a mäsové výrobky, na ktoré sa môžu spoľahnúť.

Moderná výroba s dôrazom na tradičné receptúry

Rozsiahle portfólio privátnych značiek je jednou z oblastí, v ktorých Lidl dlhodobo vyniká. Za jeho úspechom stoja, okrem samotného diskontu, najmä slovenskí výrobcovia. Tí prinášajú na pulty čerstvé potraviny s jasným pôvodom a poctivým spracovaním.

Medzi významných partnerov diskontu patrí aj spoločnosť Istermeat z Dunajskej Stredy, ktorá sa výrobe mäsa a mäsových výrobkov venuje už od polovice 80. rokov.

„Nepoužívame zvýrazňovače chuti ani extra konzervanty. Všetko vyrábame na prírodnej báze a naše receptúry neustále dolaďujeme, aby boli čo najčistejšie a najprirodzenejšie,“ uviedol Zoltán Fitos, generálny riaditeľ spoločnosti Istermeat.

Lidl
Zdroj: Lidl Slovensko

Maximálna úroveň kontroly a kvality sa oplatí

Závod je jedinečný tým, že pod jednou strechou združuje celý výrobný proces – od porážky a rozrábky až po balenie mäsa. Tento prístup zabezpečuje maximálnu úroveň kontroly a zaručuje kvalitu, na ktorej je postavená dlhoročná reputácia úspešnej firmy z južného Slovenska.

Mäso pochádza prevažne z vlastných fariem a z miestnych chovov, s ktorými Istermeat úzko spolupracuje, aby zachoval pôvod, čerstvosť a dôsledné spracovanie každej suroviny. Okrem toho, od porážky po finálny produkt pritom prejde len niekoľko dní, čo zaručuje, že na pulty predajní sa dostáva mäso s prirodzenou chuťou a šťavnatosťou.

„Zákazníci dnes oveľa viac sledujú pôvod mäsa, kvalitu surovín a zloženie výrobkov. Preto sa zameriavame na mäso zo slovenských chovov, tradičné receptúry a výrobky bez pridaných E-čiek. Naša výroba sa prispôsobuje dôrazu na poctivé spracovanie a transparentnosť,“ doplnil Fitos.

Lidl
Zdroj: Lidl Slovensko

Udržateľnosť ako šikovný nástroj efektivity

Slovenský dodávateľ diskontu – Istermeat, vníma udržateľnosť ako prirodzenú súčasť modernej výroby a dlhodobého rozvoja. Cieľom je hľadať riešenia, ktoré dávajú zmysel z pohľadu životného prostredia aj efektivity prevádzky.

Firma preto neustále investuje do modernizácie technológií, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie aj množstvo plastov v balení. „Zaviedli sme nové baliace linky s úspornejšími fóliami a pripravujeme aj systém rekuperácie tepla a úpravy vody pre ekologickejšiu prevádzku,“ objasňuje Fitos.

Takéto inovácie prinášajú nielen vyššiu efektivitu, ale aj citeľne menšiu environmentálnu záťaž. Spoločnosť tým potvrdzuje, že moderný potravinársky podnik dokáže spájať hospodárnosť s ohľaduplným prístupom k životnému prostrediu – v súlade s filozofiou Lidla, ktorý dlhodobo kladie dôraz na zodpovedné podnikanie a udržateľné riešenia naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Lidl
Zdroj: Lidl Slovensko

Spoľahlivé partnerstvo tvorí základ kvality

Spolupráca spoločností Lidl a Istermeat, ktorá sa začala v roku 2019, priniesla za niekoľko rokov výnimočné výsledky. Dôkazom je už viac ako 21 000 ton mäsa, ktoré sa odvtedy predalo v predajniach Lidla. Tento úspech potvrdzuje, že keď sa spoľahlivý dodávateľ spojí so silným obchodným partnerom, dokáže to prinášať zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu – v podobe kvality, čerstvosti a dôveryhodného pôvodu.

K požiadavkám, ktoré musia dodávatelia spĺňať, aby mohli garantovať najvyššiu kvalitu, sa vyjadril Radek Vrbka, obchodný riaditeľ v rezorte nákupu, Lidl Slovenská republika:

„Pre našich dodávateľov platia tri základné pravidlá – musia spĺňať požiadavky na kvalitu, cenu a schopnosť dodávať požadované množstvo. V prípade, že chcú dodávať tovar pod našimi privátnymi značkami, je nevyhnutné, aby mali napríklad IFS certifikáty alebo iné stanovené parametre, na ktoré sú vždy ešte pred začiatkom spolupráce upozornení. Výsledkom je pre nich partnerstvo so spoľahlivou značkou, ktorá je jednotkou na slovenskom aj európskom trhu.“

Lidl
Zdroj: Lidl Slovensko

Dôslednosť v dodržiavaní týchto štandardov potvrdzuje, že Lidl si svoju pozíciu lídra udržiava aj vďaka zodpovednému prístupu, férovej spolupráci a dlhodobej dôvere svojich partnerov aj zákazníkov.

„Spoluprácu s Lidlom vnímame ako veľmi stabilnú – partnerské vzťahy sú postavené na dôvere a kvalite. Lidl je rýchly, inovatívny a náročný partner, ktorý nás motivuje neustále sa zlepšovať a prinášať nové riešenia pre zákazníkov,“ uzavrel generálny riaditeľ spoločnosti Istermeat. Spolupráca s veľkým obchodným reťazcom, akým je Lidl, otvára dodávateľom dvere a poskytuje istotu odbytu.

