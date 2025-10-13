Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba

Od 1. januára 2026 sa pri osobných vozidlách používaných aj súkromne odpočet DPH kráti na 50 % (schválené v NR SR).
AVIS MaxiRent a AVIS Lease preto prinášajú zrozumiteľný rámec „mobilita ako služba“, ktorý podnikateľom pomôže plánovať náklady, minimalizovať administratívu a sústrediť sa na biznis. Táto tlačová správa vysvetľuje princípy, spresňuje, čo sa v praxi mení, a ponúka transparentné riešenia pre obdobie 2026–2028.
• Od 1. 1. 2026 je pri vozidlách používaných kombinovane (služobne aj súkromne) odpočet DPH krátený na 50 %.
• AVIS MaxiRent / AVIS Lease neprezentuje odpočet DPH ako hlavný benefit prenájmu: naším cieľom je istota rozpočtu, riziko mimo zákazníka a menej administratívy.
• Vďaka dodanej službe GPS tracking a kniha jázd a vďaka prehľadnej fakturácii Vám AVIS dodáva 100% podklady pre daňovo čistý a auditovateľný proces na 100% odpočet DPH.
Prečo sa v roku 2026 zmení správanie firiem ale aj jednotlivcov
Tretí balík konsolidácie sa dotkne každej peňaženky – od firiem až po jednotlivcov. Zvýšená daňová záťaž a nové limity pri odpočte DPH spôsobia, že podnikatelia budú viac sledovať každý výdavok. Prirodzene tak začnú hľadať riešenia, ktoré im prinesú úsporu bez zbytočnej administratívy. Práve mobilita ako služba dáva v tejto situácii zmysel, pretože kombinuje fixné náklady, transparentnosť a možnosť 100 % odpočtu DPH pri správnom nastavení. Kto sa rozhodne včas, môže získať významnú finančnú výhodu oproti tým, ktorí zmenu podcenia.
Firmy a SZČO budú vo väčšej miere zvažovať celkové náklady vlastníctva, stabilitu cash-flow a administratívnu záťaž. Zmena DPH pri kombinovanom využití vozidiel len potvrdzuje trend: viac vyhráva mobilita ako služba s jasnými podmienkami, nepretržitou mobilitou a jednou mesačnou platbou.
Čo to znamená prakticky
- Nie je to o „trikoch“ s fakturáciou. Právo na odpočet DPH po novom primárne závisí od povahy a preukázateľnosti využitia vozidla. Predplácanie, reťazenie krátkodobých zmlúv či iné konštrukcie zväčša nemenia percento odpočtu – iba čas, kedy DPH vzniká.
- Prenájom zostáva transparentný. Fakturácia „mobility ako služby“ (prenájom + servis + poistky + pneumatiky + asistencia) je pre účtovníkov prehľadnejšia. Neznamená to však automaticky vyšší odpočet DPH — znamená to čistejší proces.
- Reporting a podklady sú kľúčové. Klienti by mali mať upravené interné pravidlá prideľovania vozidiel, evidencie jázd a používania áut zamestnancami. AVIS vie so službami prenájmu a operatívneho leasingu pomôcť, ako sa dôsledne pripraviť na to, aby bol odpočet DPH stále vo výške 100%.
POZOR – 2 jednoduché prípady na odpočet DPH vo výške 100%:
1. Zákon explicitne popisuje prechodné obdobie od roku 1.1.2026, tzn. že pokiaľ si objednáte vozidlo v roku 2025 a zmluvný vzťah v roku 2025 aj začne, budete môcť odpočítať 100% DPH počas celého zmluvného vzťahu aj po 1.1.2026.
2. V prípade, že uhradíte akúkoľvek akontáciu za prenájom / operatívny leasing do 31.12.2025, môžete si z nej uplatniť 100% odpočet DPH.
3. Nižšie je modelový príklad odpočtu DPH a zaplatenej DPH v prípade slovenskej spoločnosti z vozidla v cenníkovej hodnote 36.900€ s DPH pri kúpe vozidla pri prenájme na 12 mesiacov v hodnote 553,50€ s DPH, 36 vo výške 492,00€ s DPH a 48 mesiacov vo výške 430,50€ s DPH.
Vďaka prenájmu / operatívnemu leasingu od AVIS má zákazník podklady pre daňovo čistý a auditovateľný proces na 100% odpočet DPH a môže tak ušetriť na zaplatenej DPH. No aj v prípade, že sa rozhodne nedokladovať knihou jázd a evidenciou využívanie vozidla len na služobné jazdy, v bodoch 1 a 2 sú uvádzané prípady ako predísť nižšiemu odpočtu DPH.
Ako pomôže AVIS MaxiRent / AVIS Lease
- Fakturácia bez chýb: Jedna mesačná faktúra / splátka, členenie na služby, jasný popis plnení a obdobia. Znižujeme riziko nejasností pri kontrolách.
- DPH-FAQ a konzultácia: Klientom poskytne stručný prehľad pravidiel po 1. 1. 2026 a zoznam „čo si pripraviť“ (bez nároku nahradiť daňové poradenstvo).
- Auditovateľná evidencia: Možnosť prepojiť prenájom s telematikou a reportingom jázd (na želanie), aby mal klient prehľad a vedel obhájiť využitie vozidla. Vďaka službám GPS tracking a kniha jázd od AVIS, ktorá je naviazaná na prenájom vozidla, môže klient vydokladovať využívanie vozidla na 100% služobné využitie a odpočítať celú DPH. Navyše ponúka bezkonkurenčnú cenu 3,99€ bez DPH mesačne pri objednaní služby do 15.12.2025
- Mobilita bez akontácie: Žiadne viazanie kapitálu vstupného kapitálu, pokiaľ o to klient neprejaví záujem, prenájom bez akontácie. Postačuje spoľahlivá evidencia a reporting alebo začatie prenájmu / operatívneho leasingu v roku 2025
Modelové situácie (ilustratívne)
- SZČO – konzultant: Jazdí primárne služobne, občas súkromne. Z pohľadu DPH rátajte s limitovaným odpočtom; rozhodujú interné záznamy. Prenájom mu prináša minimum starostí (servis, poistky, gumy v cene) a fixnú splátku, vďaka GPS monitoringu a knihe jázd aj 100% odpočet DPH.
- SMB (segment malých a stredných podnikateľov – do 10 vozidiel: Administratíva sa kumuluje. Prenájom znamená menej jednotlivých faktúr a jednoduchšie mesačné uzávierky. Pri kontrole má firma jasnú stopu: zmluva, náhradné vozidla, prehľad plnení, kniha jázd, jednoduchý odpočet DPH vo výške 100%.
- Korporát: Silný tlak na compliance a audit. Prenájom s centrálnym reportingom vo forme GPS monitoringu a knihy jázd a náhradnými vozidlami v prípade nepojazdnosti pre zníženie rizík a výpadkov.
Čo ponúkajú služby AVIS MaxiRent a AVIS Lease:
AVIS MaxiRent je unifikovaný prenájom osobných a úžitkových vozidiel dostupný pre fyzické osoby, živnostníkov aj firmy. S flexibilnou viazanosťou na obdobie od 2 do 12 mesiacov podľa vlastného výberu, limitom km do 5000 mesačne a všetkými službami a poplatkami zahrnutými v mesačnom nájomnom.
AVIS Lease je all inclusive služba operatívneho leasingu osobných a úžitkových vozidiel dostupná pre každého. S fixnou viazanosťou na obdobie od 36 do 72 mesiacov podľa vlastného výberu a vybranými službami zahrnutými v mesačnom nájomnom.
· Predplatený nájazd kilometrov
· Havarijné a povinné zmluvné poistenie
· Diaľničná známka platná pre SR
· Sezónne obutie, prezúvanie a uskladnenie pneumatík
· Registračný poplatok
· Cestná daň
· Asistenčná služba
· Odhlásenie vozidla po ukončení prenájmu
· Garančná servisná prehliadka
· GPS monitoring, prístup do prehľadného portálu na sledovanie vozidiel, paliva, km, ciest, elektronická kniha jázd.
„Náš cieľ nie je hľadať skratky, ale ponúknuť klientom absolútnu predvídateľnosť a daňovo čistý proces. Od roku 2026 stúpa hodnota transparentnosti – preto ponúkame jednoduchú a stručnú fakturáciu, prehľadný monitoring a reporting. Zároveň sa snažíme klientom stále ukazovať možnosti, ako svoje náklady a výdavky minimalizovať a optimalizovať.“ hovorí Samuel Jesenský, Sales manager AVIS MaxiRent & AVIS Lease.
Sumár – DPH po 1. 1. 2026
- Ovplyvní dĺžka zmluvy percento odpočtu? – Nie – rozhoduje charakter a preukázané využitie. Pri kombinovanom využití po 1. 1. 2026 platí krátenie na 50 %.
- Ovplyvní začiatok zmluvy prenájmu percento odpočtu? – Jednoznačne áno – pokiaľ si objednáte vozidlo v roku 2025 a zmluvný vzťah v roku 2025 aj začne, budete môcť odpočítať 100% DPH počas celého zmluvného vzťahu aj po 1.1.2026.
- Pomôže uhradenie akontácie? – Jednoznačne áno – pokiaľ uhradíte akúkoľvek akontáciu za prenájom / operatívny leasing do 31.12.2025, môžete si z nej uplatniť 100% odpočet DPH.
- Môžem mať 100 % odpočet? – Áno – Ale len pri preukázateľne výlučne služobnom využití podľa platných pravidiel a metodík, ktoré vďaka GPS monitoringu a knihe jázd veľmi jednoducho preukážete. Vďaka tomu môže mať 100% odpočet DPH.
- Dodáte mi podklady pre kontrolu? Áno – prehľadná fakturácia, GPS monitoring a kniha jázd.
Áno. Zákon jasne hovorí o momente nadobudnutia po 1.1.2026, pričom sa odkazuje aj na nájomné zmluvy k prenájmu alebo operatívnemu leasing. Preto ak Vám vznikne plnenie, či už akontácie, alebo celého nájomného ešte v kalendárnom roku 2025, vyhnete sa odpočtu DPH na 50%.
Záver:
Odpočet DPH pri služobných autách sa od 1.1.2026 zásadne mení a práve teraz je ideálne obdobie konať. Kto si zabezpečí zmluvu alebo zaplatí akontáciu ešte v roku 2025, získava výhodu 100 % odpočtu aj na celé obdobie prenájmu po roku 2026. Takáto príležitosť sa už nebude opakovať, pretože po novom budú mať firmy a SZČO pri kombinovanom využití nárok len na 50 %. AVIS MaxiRent aj AVIS Lease sú pripravené ponúknuť riešenia, ktoré vám prinesú daňovo čistý proces a istotu rozpočtu. Všetko máte pod jednou faktúrou – nájom, servis, poistenie, pneumatiky aj asistenciu. Navyše vďaka GPS monitoringu a knihe jázd získate transparentné podklady pre 100 % odpočet DPH. V roku 2026 už nebude priestor na experimenty ani obchádzanie pravidiel – rozhodne ten, kto sa pripraví včas.
Neodkladajte preto rozhodnutie a využite unikátnu šancu ešte tento rok. Objednajte si svoje vozidlo cez www.avismaxirent.sk alebo www.avislease.sk a získajte výhodu, ktorú konkurencia možno prehliadne. S AVIS máte istotu mobility, transparentnosti a výhod, ktoré vám pomôžu uspieť v nových podmienkach.
V prípade záujmu kontaktujte obchodné oddelenie AVIS na [email protected], [email protected], [email protected] prípadne na telefónnych číslach +421 2 2030 2100 alebo 0903 821 628.