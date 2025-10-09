Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Coop Jednota.
dnes 9. októbra 2025 o 16:40
Čas čítania 2:33
Sponzorovaný obsah

Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu

Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
Zdroj: Coop Jednota
ZAUJÍMAVOSTI MALOOBCHOD
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo rozširuje sieť nonstop predajní otvorením modernizovanej predajne 24/7 v Oravskej Jasenici.

Predajňa poskytne obyvateľom aj návštevníkom obce možnosť nakupovať kedykoľvek, bez ohľadu na otváracie hodiny. Po Rabči, Námestove, Hruštíne, Bobrove a Lokci ide o šiestu nonstop prevádzku COOP Jednota na Orave. Najväčšou pridanou hodnotou je to, že technológie umožňujú lepšie vyvážiť potreby zákazníkov a zamestnancov – a vďaka automatizácii môžu pracovníci tráviť viac času so svojimi rodinami.

Technológia, ktorá pomáha vyvážiť potreby zamestnancov a zákazníkov

V čase, keď sa v maloobchode menia pravidlá predaja počas štátnych sviatkov, COOP Jednota Námestovo hľadá vlastnú cestu, ako spojiť komfort zákazníkov so zodpovedným prístupom k zamestnancom. Umožňujú jej to automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré fungujú v hybridnom režime – počas dňa sú otvorené s personálom a po skončení bežných otváracích hodín sa prepínajú do samoobslužnej prevádzky bez obsluhy. V takomto režime sa zákazníci do predajne dostanú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub, vyberú si tovar, zaplatia na samoobslužnej pokladnici a jednoducho odídu.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

Vďaka tomuto modelu môžu predavačky a predavači zostať doma v nedeľu alebo počas štátnych sviatkov, pričom zákazníci si nakúpia bez obmedzení. „Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi komfortom zákazníkov a dobrými pracovnými podmienkami pre našich zamestnancov. Technológie nám to umožňujú testovať v praxi – dávajú personálu viac priestoru na oddych bez toho, aby sme obmedzili zákazníkov. Viac času s rodinou a zachovanie regionálnych hodnôt – to je pre nás priorita,“ hovorí Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.

Individuálny prístup je základ

Družstvo zároveň pristupuje k spúšťaniu automatizovaného režimu citlivo. Každú novú predajňu 24/7 necháva prvé týždne otvorenú s personálom v pôvodných otváracích hodinách, aby si zákazníci postupne zvykli na koncept. Po vyhodnotení spätnej väzby môže dôjsť k úprave prevádzkového režimu – napríklad k skráteniu otváracej doby s obslužným personálom počas víkendov či prechodu na plný automatizovaný režim v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Súčasťou tohto procesu je aj edukácia zákazníkov, aby si osvojili výhody nonstop nakupovania.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

Koncept, ktorý si našiel svojich fanúšikov

Skúsenosti COOP Jednota Námestovo ukazujú, že samoobslužný režim využívajú najmä mladí zákazníci, ľudia pracujúci na zmeny, vodiči kamiónov či členovia záchranných zložiek. Konkrétne príklady hovoria samy za seba – v Rabči sa predajňa nachádza pri závode, odkiaľ po nočnej prichádzajú zákazníci už o piatej ráno. V Námestove zas k predajni pri nemocnici pravidelne prichádza počas nočných služieb zdravotnícky personál.

Odporúčané
Viac ako 80 % Slovákov sa pozrie na cenu, kým produkt vloží do košíka. Pri potravinách si všímame aj krajinu pôvodu Viac ako 80 % Slovákov sa pozrie na cenu, kým produkt vloží do košíka. Pri potravinách si všímame aj krajinu pôvodu 26. septembra 2025 o 11:00

 Dôležitú skupinu fanúšikov však tvoria aj samotní zamestnanci. „Naše kolegyne hovoria, že vďaka technológiám môžu teraz lepšie zladiť pracovný a osobný život, a to bez toho, aby bol zákazník obmedzený. To je na Orave, kde prevláda silný rodinný a duchovný život, obrovským benefitom,“ dodáva Jagelek.

Moderný supermarket v Oravskej Jasenici

Predajňa s plochou 250 m² a 15 parkovacími miestami je situovaná tak, aby strategicky pokrývala dolinu Oravská Jasenica – Oravské Veselé – Mútne. Zákazníci tu nájdu čerstvé pečivo, regionálne syrové a mäsové špeciality či obľúbené darčekové koše. Predajňa je vybavená samoobslužnými pokladňami, digitálnymi cenovkami a zálohomatom. Vstup aj platba fungujú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub. „Registrácia pre využívanie konceptu 24/7 je veľmi jednoduchá, rýchla a bezpečná. Po otvorení aplikácie si zákazník zvolí možnosť Vstúpte do predajne, vygeneruje sa mu QR kód, ktorým si otvorí dvere a QR kód použije aj pri nákupe na samoobslužnej pokladni a východe z predajne,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Partner prinášajúci inovácie do regiónov

Na rozvoji siete 24/7 spolupracuje aj spoločnosť Mastercard, ktorá zabezpečuje technologické riešenia pre bezhotovostné platby. „Koncept nonstop predajní je krásnym príkladom toho, ako moderné technológie dokážu zvyšovať komfort zákazníkov a prinášať im praktické výhody v každodennom živote. Je skvelé vidieť, že takéto inovácie nie sú výsadou veľkých miest, ale dostávajú sa aj do menších regiónov a obcí na Slovensku. V Mastercard dlhodobo podporujeme projekty, ktoré robia služby dostupnejšími pre všetkých a prinášajú ľuďom pohodlie a istotu pri nakupovaní,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Odporúčané
V Lidli nájdeš limitovanú kolekciu zo sveta Harryho Pottera. Reťazec oslavuje natáčanie novej série V Lidli nájdeš limitovanú kolekciu zo sveta Harryho Pottera. Reťazec oslavuje natáčanie novej série 31. júla 2025 o 10:00

 COOP Jednota má aktuálne na Slovensku už 20 automatizovaných predajní 24/7. Ich zoznam a podrobnejšie informácie o fungovaní nonstop konceptu nájdete na stránke coop.sk/sk/24-7.

Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MALOOBCHOD
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Coop Jednota
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 2 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
pred 2 dňami
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Storky
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Lifestyle news
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S pred 42 minútami
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ pred hodinou
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun pred 3 hodinami
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ dnes o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca dnes o 14:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme dnes o 13:19
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny dnes o 12:13
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom dnes o 11:28
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Správy počasie Česká republika
Viac
ZOZNAM: 10 najlepších lekárnikov na Slovensku. Hlasovať za toho svojho môžeš aj ty
pred 3 minútami
AKTUALIZOVANÉ: Pri Prievidzi spadlo malé motorové lietadlo. Pád neprežila jedna osoba
pred hodinou
Šéf štátneho podniku dostal odmenu 42-tisíc eur. Minister dopravy ju odobril po zmene zmluvy
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Slovensko
včera o 11:00
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
včera o 06:22
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
pred 2 dňami
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
včera o 12:38
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
26. 9. 2025 8:00
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
5. 10. 2025 15:21
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne
dnes o 09:57
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
4. 10. 2025 13:55
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
Zaujímavosti
pred 3 minútami
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
pred 3 minútami
Záľubu v ultraspracovaných a prisládzaných produktoch, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá, si budujú už odmalička.
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
refresher+
Odporúčané
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
pred hodinou
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 2 hodinami
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
PR správa
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
pred 2 hodinami
Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú
PR správa
Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
pred 2 dňami
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
včera o 10:18
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 3 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia