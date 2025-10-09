Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu

Spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo rozširuje sieť nonstop predajní otvorením modernizovanej predajne 24/7 v Oravskej Jasenici.
Predajňa poskytne obyvateľom aj návštevníkom obce možnosť nakupovať kedykoľvek, bez ohľadu na otváracie hodiny. Po Rabči, Námestove, Hruštíne, Bobrove a Lokci ide o šiestu nonstop prevádzku COOP Jednota na Orave. Najväčšou pridanou hodnotou je to, že technológie umožňujú lepšie vyvážiť potreby zákazníkov a zamestnancov – a vďaka automatizácii môžu pracovníci tráviť viac času so svojimi rodinami.
Technológia, ktorá pomáha vyvážiť potreby zamestnancov a zákazníkov
V čase, keď sa v maloobchode menia pravidlá predaja počas štátnych sviatkov, COOP Jednota Námestovo hľadá vlastnú cestu, ako spojiť komfort zákazníkov so zodpovedným prístupom k zamestnancom. Umožňujú jej to automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré fungujú v hybridnom režime – počas dňa sú otvorené s personálom a po skončení bežných otváracích hodín sa prepínajú do samoobslužnej prevádzky bez obsluhy. V takomto režime sa zákazníci do predajne dostanú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub, vyberú si tovar, zaplatia na samoobslužnej pokladnici a jednoducho odídu.
Vďaka tomuto modelu môžu predavačky a predavači zostať doma v nedeľu alebo počas štátnych sviatkov, pričom zákazníci si nakúpia bez obmedzení. „Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi komfortom zákazníkov a dobrými pracovnými podmienkami pre našich zamestnancov. Technológie nám to umožňujú testovať v praxi – dávajú personálu viac priestoru na oddych bez toho, aby sme obmedzili zákazníkov. Viac času s rodinou a zachovanie regionálnych hodnôt – to je pre nás priorita,“ hovorí Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.
Individuálny prístup je základ
Družstvo zároveň pristupuje k spúšťaniu automatizovaného režimu citlivo. Každú novú predajňu 24/7 necháva prvé týždne otvorenú s personálom v pôvodných otváracích hodinách, aby si zákazníci postupne zvykli na koncept. Po vyhodnotení spätnej väzby môže dôjsť k úprave prevádzkového režimu – napríklad k skráteniu otváracej doby s obslužným personálom počas víkendov či prechodu na plný automatizovaný režim v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Súčasťou tohto procesu je aj edukácia zákazníkov, aby si osvojili výhody nonstop nakupovania.
Koncept, ktorý si našiel svojich fanúšikov
Skúsenosti COOP Jednota Námestovo ukazujú, že samoobslužný režim využívajú najmä mladí zákazníci, ľudia pracujúci na zmeny, vodiči kamiónov či členovia záchranných zložiek. Konkrétne príklady hovoria samy za seba – v Rabči sa predajňa nachádza pri závode, odkiaľ po nočnej prichádzajú zákazníci už o piatej ráno. V Námestove zas k predajni pri nemocnici pravidelne prichádza počas nočných služieb zdravotnícky personál.
Dôležitú skupinu fanúšikov však tvoria aj samotní zamestnanci. „Naše kolegyne hovoria, že vďaka technológiám môžu teraz lepšie zladiť pracovný a osobný život, a to bez toho, aby bol zákazník obmedzený. To je na Orave, kde prevláda silný rodinný a duchovný život, obrovským benefitom,“ dodáva Jagelek.
Moderný supermarket v Oravskej Jasenici
Predajňa s plochou 250 m² a 15 parkovacími miestami je situovaná tak, aby strategicky pokrývala dolinu Oravská Jasenica – Oravské Veselé – Mútne. Zákazníci tu nájdu čerstvé pečivo, regionálne syrové a mäsové špeciality či obľúbené darčekové koše. Predajňa je vybavená samoobslužnými pokladňami, digitálnymi cenovkami a zálohomatom. Vstup aj platba fungujú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub. „Registrácia pre využívanie konceptu 24/7 je veľmi jednoduchá, rýchla a bezpečná. Po otvorení aplikácie si zákazník zvolí možnosť Vstúpte do predajne, vygeneruje sa mu QR kód, ktorým si otvorí dvere a QR kód použije aj pri nákupe na samoobslužnej pokladni a východe z predajne,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Partner prinášajúci inovácie do regiónov
Na rozvoji siete 24/7 spolupracuje aj spoločnosť Mastercard, ktorá zabezpečuje technologické riešenia pre bezhotovostné platby. „Koncept nonstop predajní je krásnym príkladom toho, ako moderné technológie dokážu zvyšovať komfort zákazníkov a prinášať im praktické výhody v každodennom živote. Je skvelé vidieť, že takéto inovácie nie sú výsadou veľkých miest, ale dostávajú sa aj do menších regiónov a obcí na Slovensku. V Mastercard dlhodobo podporujeme projekty, ktoré robia služby dostupnejšími pre všetkých a prinášajú ľuďom pohodlie a istotu pri nakupovaní,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
COOP Jednota má aktuálne na Slovensku už 20 automatizovaných predajní 24/7. Ich zoznam a podrobnejšie informácie o fungovaní nonstop konceptu nájdete na stránke coop.sk/sk/24-7.