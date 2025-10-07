Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. októbra 2025 o 9:15
Čas čítania 1:45
Katarina Jánošíková TASR

Obrovský úspech mladej Slovenky: Rebeka vyhrala strieborného študentského Oscara

Obrovský úspech mladej Slovenky: Rebeka vyhrala strieborného študentského Oscara
Zdroj: facebook/paula.malikova
SLOVENSKO OSCARY SPRÁVY Z DOMOVA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

O cenu sa uchádzalo viac ako 3 100 snímok z 988 univerzít z celého sveta.

25-ročná Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď. Informuje o tom TASR.

Mladá študentka VŠMU, ktorá pochádza z Trebišova, za tento film už v auguste získala prestížne ocenenie študentský Oscar od americkej Akadémie filmových umení a vied. O jej úspechu vtedy informoval aj prestížny magazín Hollywood Reporter.

Odporúčané
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá 25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá 28. augusta 2025 o 12:16


„Len preto, že niekto urobí film o svojej vlastnej traume, neznamená to, že nepotrebuje čas na uzdravenie. Tento moment nie je veľkým krokom len pre mňa, je to veľký krok pre každého, komu niekedy povedali, aby sa za svoju bolesť hanbil a skryl ju. Často nám hovoria, aby sme mlčali, ale stále nejako nájdeme svoj hlas, len to potrebuje čas,“ povedala Bizubová po prevzatí ocenenia od amerického herca a režiséra Loua Diamonda Phillipsa. Poďakovala sa svojmu tímu, škole, rodine a blízkym.


Zlatého študentského Oscara v kategórii dokument udelila americká Akadémia filmových umení a vied Tatiane McCabeovej zo Západoanglickej univerzity a bronzového Jane Dengovej z Newyorskej univerzity. V snímke v produkcii Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU) otvára Bizubová tému sexuálneho obťažovania v cirkvi, ktoré režisérka zažila na vlastnej koži.

Rebeka Bizubová
Zdroj: facebook/paula.malikova


Film reflektuje Bizubovej osobnú skúsenosť s traumou, vyzýva na sebapoznanie a hľadanie odvahy o tejto citlivej téme hovoriť. Záujem o zachytávanie dočasných okamihov, témy rodiny, emócií a zložitých vzťahov sú pravidelnými motívmi jej tvorby. Vo svojej práci často využíva symboliku a minimalizmus slov, čím vytvára silné vizuálne a emocionálne obrazy, ktoré zasahujú diváka na hlbokej úrovni, uviedla v tlačovej správe VŠMU.

Odporúčané
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne 7. októbra 2025 o 6:30


Bizubová už za Spoveď získala cenu Slnko v sieti od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v kategórii Najlepší krátky hraný film, Modrého anjela z košického MFF Art Film za Najlepší krátky film a 2. miesto v študentskej medzinárodnej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii. Ocenenia získala aj na Zlín Film Feste či FIPADOC-u vo francúzskom Biarritzi.


Americká Akadémia filmových umení a vied udeľuje študentské Oscary od roku 1972 študentom denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí v rámci svojho štúdia dokončili film na strednej alebo záverečnej úrovni. Cieľom je poskytnúť platformu pre začínajúce talenty v rámci odvetvia na prezentáciu ich práce.


Každoročne sa o ocenenia uchádzajú študenti z celého sveta a filmy sú hodnotené v štyroch kategóriách: Animované filmy, Dokumentárne filmy, Hrané filmy a Alternatívne/experimentálne filmy. Všetky filmy ocenené študentským Oscarom sa môžu uchádzať o ceny v 98. ročníku „klasických“ Oscarov.

Predošlí ocenení študentskými Oscarmi boli na klasického Oscara nominovaní celkovo 69-krát a 15 z nich cenu aj vyhralo. Tento rok sa o študentského Oscara uchádzalo viac ako 3100 snímok z 988 univerzít z celého sveta.

Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
OSCARY SPRÁVY Z DOMOVA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Katarina Jánošíková
Katarina Jánošíková
Reporter
Všetky články
TASR
TASR
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: facebook/paula.malikova
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
pred 2 dňami
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
včera o 14:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Lifestyle news
Obrovský úspech mladej Slovenky: Rebeka vyhrala strieborného študentského Oscara pred 6 minútami
Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí,“ tvrdí prezident USA pred hodinou
Gen Z muži sa vo veľkom obracajú k viere v Boha, vyplýva z novej štúdie pred hodinou
Francúzsky tiktoker prepísal dejiny: Na bicykli zdolal 686 schodov Eiffelovej veže včera o 18:06
HBO Max zvyšuje ceny. Zakazuje tiež zdieľanie účtov mimo domácnosti včera o 17:22
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi včera o 17:21
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl včera o 16:31
Spider-Man a Iron Man opäť spolu. Tom Holland a Robert Downey Jr. chystajú spoločný projekt včera o 15:49
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UNK9 pop-up party včera o 14:59
Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu včera o 14:11
Spravodajstvo
Česká republika Polícia SR Zoom in: Back2reality Študenti
Viac
Babie leto nehrozí. Priprav sa na zamračené a upršané počasie s nízkymi teplotami
pred 31 minútami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 2 hodinami
Pozor na podvodné cestovky. Tieto weby ponúkajú lacné zájazdy, asociácia pred nimi varuje
pred 2 hodinami
Viac z Móda Všetko
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Oblečenie
včera o 11:00
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
včera o 11:00
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
2. 10. 2025 10:00
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
pred 4 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
refresher+
Odporúčané
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
pred 3 dňami
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
včera o 12:28
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy
včera o 09:15
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
Móda
včera o 17:21
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
včera o 17:21
Kolekcia obsahuje vetrovky, vesty a športové oblečenie.
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
V spolupráci
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
včera o 16:00
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
PR správa
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
včera o 15:00
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UNK9 pop-up party
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UNK9 pop-up party
včera o 14:59
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
PR správa
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
včera o 14:37
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
včera o 10:53
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 dňami
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
včera o 14:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
včera o 12:28
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
30. 9. 2025 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia