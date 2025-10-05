Kategórie
dnes 5. októbra 2025 o 15:21
Čas čítania 1:38
Ondřej Jarůšek

Desivá zlomenina ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún

Desivá zlomenina ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
ŠPORT OKTAGON OKTAGON MMA
Bojová organizácia Oktagon MMA v sobotu usporiadala v Bratislave veľký turnaj, na ktorom sme sa, okrem iného, dozvedeli aj mená postupujúcich do finálového kola miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger.

Hlavný zápas turnaja Oktagon 77 priniesol skutočne vzrušujúcu bitku. Český profesionálny vojak Dominik Humburger sa postavil proti hviezdnemu Kerimu Engizekovi, ktorého už viac ako 10 rokov nikto neporazil, a to sa nezmenilo ani teraz.

Finále o milióny korún

Humburger čelil svojej zatiaľ najväčšej výzve, ale napriek tomu, že bol outsiderom, predviedol divoký výkon. V troch kolách však bodujúcich rozhodcov presvedčil Engizek, ktorý postupuje do finále, kde bude bojovať o celkovo sedem miliónov českých korún.

Engizek vs. Humburger. Engizek vs. Humburger. Engizek vs. Humburger. Engizek vs. Humburger.
Zobraziť galériu
(6)

Druhým finalistom bol bývalý bojovník UFC Krzysztof Jotko. Ten v troch kolách zdolal Hojata Khajevanda a zabezpečil si tak účasť vo finálovom súboji. O svoju životnú výhru zabojuje s Engizekom na konci roka 28. decembra v pražskej O2 Aréne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Desivá zlomenina

Na turnaji však došlo aj k desivému zraneniu. Slovenský favorit Samuel Krištofič utrpel v prvom kole zlomeninu ruky. Krištofiča museli v bolestiach vyniesť z klietky na nosidlách, ale domáce publikum skandovalo jeho meno, aby mu vyjadrilo podporu.

 
 
 
Zobraziť príspevok na Instagrame
 
 
 

A post shared by OKTAGON (@oktagonmma)

Pre Krištofičovho súpera Jamieho Cordera to bolo trpké víťazstvo. „Je mi to ľúto. Dúfam, že sa čoskoro zotaví, mám pred ním rešpekt. Myslím si však, že dovtedy som bol lepší a víťazstvo som si zaslúžil," povedal po zápase.

Kristofich vs. Cordero. Kristofich vs. Cordero. Kristofich vs. Cordero. Kristofich vs. Cordero.
Zobraziť galériu
(5)

Návrat legendy

V sobotu sa do akcie vrátil aj legendárny slovenský bojovník Ivan Buchinger, ktorý v treťom kole ukončil írskeho súpera Richieho Smullena.

Víťazstvo medzi domácimi bojovníkmi slávil aj Vlasto Čepo, ktorý v prvom kole knokautoval svojho nemeckého protivníka. Rovnako aj Slovák Marco Novák, ktorý zvíťazil v treťom kole.

Ruku nad hlavu po zápase zdvihli aj obidve slovenské zápasníčky, ktoré sa turnaja zúčastnili. Veronika Smolková aj Monika Chochlíková porazili svoje súperky na body. Nižšie si môžete pozrieť kompletné výsledky turnaja.

A nezabudnite! Ďalší turnaj Oktagon sa uskutoční už o dva týždne 18. októbra. Organizácia vycestuje do nemeckého Kolína nad Rýnom, ktorý privíta nemeckú hviezdu Christiana Eckerlina a množstvo ďalších zvučných mien. O podrobnostiach turnaja vás budeme čoskoro informovať.

Kompletné výsledky turnaja Oktagon 77

Kerim Engizek porazil Dominika Humburgera na body

Vlasto Čepo porazil Daniela Schwindta KO v 1. kole

Krzysztof Jotko porazil Hojata Khajevanda na body

Ivan Buchinger porazil Richieho Smullena v 3. kole

Jaime Corder porazil Samuela Krištofiča TKO v 1. kole (zranenie)

Marco Novák porazil Danijela Solaja TKO v 3. kole

Konrad Dyrschka porazil Tomáša Cigánika na body

Veronika Smolková porazila Anu Araujo na body

Ayton De Paepe porazil Karola Ryšavého na body

Monika Chochlíková porazila Ateneu Floresovú na body

Jorick Montagnac porazil Mateusza Duczmala na body

Engizek vs. Humburger.
Engizek vs. Humburger. Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Editor
Všetky články
Kontakt: [email protected]
Zdroj: Oktagon MMA
Náhľadový obrázok: OKTAGON MMA
