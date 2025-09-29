Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 29. septembra 2025 o 14:00
Čas čítania 1:42
Sponzorovaný obsah

Ak si z Humenného, zbystri pozornosť. V tvojom meste vyrástlo nové moderné športovisko, ktoré ťa zaručene rozhýbe

ZAUJÍMAVOSTI KAUFLAND ŠPORT
Basketbalové triky, skejťáci, skvelá hudba a šou, akú obyvatelia Humenného dávno nezažili. Aj tak to minulý piatok vyzeralo v areáli moderného športoviska od Kauflandu.

Ak bývaš v Humennom alebo jeho blízkom okolí, toto multifunkčné ihrisko máš odteraz doslova „na skok“. K Park od Kauflandu spoznáš už na prvý pohľad – na ulici SNP vedľa gréckokatolíckeho chrámu nájdeš workoutovú zónu, streetbalové ihrisko, lezeckú stenu či skejtovú a kolobežkovú plochu. Nechýbajú ani pingpongové stoly a, samozrejme, oddychová zóna pre teba a tvojich kamošov.

Nepreseď celý deň doma, príď sa trochu rozhýbať. Je úplne jedno, či si fitness nadšenec, kolieskový maniak alebo loptový mág, nový K Park sa ti určite zapáči. A prečo vyrástol práve tu? Môžu za to hlasujúci, ktorí minulý rok usilovne posielali svoje hlasy a postarali sa o víťazstvo Humenčanov vo verejnom hlasovaní.

V našom meste sa dlhodobo snažíme budovať nové športoviská a teší nás, že k tým existujúcim pribudol vďaka Kauflandu moderný K Park s atraktívnym areálom. Budú ho využívať najmä deti a tínedžeri, ktorí tu môžu relaxovať pri športe či stretávať sa s priateľmi,“ pochvaľuje si primátor mesta Miloš Meričko.

K Parky od Kauflandu sú top miesto na šport aj stretká s kamarátmi, vyskúšaš ich?
K Parky od Kauflandu sú top miesto na šport aj stretká s kamarátmi, vyskúšaš ich? Zdroj: kaufland

Tu sa nikto nudiť nebude

Vyskúšal/-a si už nový „hotspot“ v tvojom meste? Stojí to za to, K Park je totiž úplne iný než klasické ihriská. Spája v sebe moderné športové aj oddychové prvky, čím vytvára bezpečný a zaujímavý priestor nielen pre tínedžerov, ktorí už dávno vyrástli z detských preliezačiek. Kaufland na nich nezabúda, naopak. Prináša im športovisko zostavené na mieru, aby trávili svoj voľný čas aj inak než na sociálnych sieťach.

„K Parky pre nás znamenajú viac než „len“ miesto na šport, spájajú totiž budovanie pohybových návykov so stretávaním sa s priateľmi, a to všetko na čerstvom vzduchu. Veríme, že obyvatelia mesta Humenné si K Park obľúbia a stane sa pre nich miestom, kde si chcú aktívne oddýchnuť,“ povedala vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Nikoleta Lörincová, pri otváraní najnovšieho K Parku v Humennom.

Separ, ktorý je tvárou K Parkov, chce mladých motivovať, aby nesedeli doma, ale hýbali sa na čerstvom vzduchu.
Separ, ktorý je tvárou K Parkov, chce mladých motivovať, aby nesedeli doma, ale hýbali sa na čerstvom vzduchu. Zdroj: kaufland

Hudba, šport aj Separ, také bolo otvorenie športoviska. Otváračku moderného športoviska si hudobník Separ nemohol nechať ujsť a bol to opäť skvelý hudobný zážitok pre všetkých prítomných. Nechýbali ani parkouristi, skejtbordisti a kolobežkári. Svoje triky predviedol aj majster sveta vo fitness a kalistenike Michal Barbier.

O dobrú náladu všetkých hostí sa počas celého piatkového poobedia staral moderátor Osťo a Lady Mel. Mimochodom, jej tanečnice to v novom K Parku poriadne roztočili. Kto bol priamo na mieste, na vlastnej koži mohol zažiť kopu zábavy, športu a hudby, presne tak, ako to má v K Parku vyzerať.

Slovensko má 27 K Parkov, prídu aj ďalšie

Aj v nasledujúcom roku bude spoločnosť Kaufland pokračovať v podpore pohybu u detí a mladých ľudí. Prinesie im ďalších sedem K Parkov – celý zoznam víťazných miest a mestských častí nájdeš na kauflandpark.sk.
Kaufland otvára moderné ihriská po celom Slovensku, dokopy je ich už 27.
Kaufland otvára moderné ihriská po celom Slovensku, dokopy je ich už 27. Zdroj: Kaufland
Náhľadový obrázok: kaufland
