Investovať v malých sumách sa dnes oplatí. Pozrite si výhody

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Kedysi bolo investovanie výsadou bohatých.
Vyžadovalo si vysoký vstupný finančný kapitál, odborné znalosti a prístup k profesionálnym poradcom. Dnes je však situácia úplne iná. Vďaka digitalizácii, intuitívnym aplikáciám a nástrojom ako ČSOB SmartBanking, sa investovanie otvára každému, kto chce rozumne narábať so svojimi peniazmi, a to aj vtedy, keď má k dispozícii iba menšie sumy.
Investovanie v malých sumách? Dnes úplne bežná vec
Držať všetky úspory len na bežnom účte dnes už nestačí. Inflácia postupne znižuje ich hodnotu, a čo bolo pred pár rokmi slušnou finančnou rezervou, dnes často nestačí ani na nečakaný výdavok. Práve preto čoraz viac mladých ľudí začína objavovať svet investovania a zisťuje, že sa ho netreba báť ani s obmedzeným rozpočtom.
Jednou z najväčších bariér v minulosti bolo presvedčenie, že investovanie si vyžaduje stovky až tisíce eur. To však už dávno neplatí. V ČSOB si môžete nastaviť pravidelné investovanie už od 15 € mesačne. Vďaka automatizácii je celý proces jednoduchý - vyberiete si fond, nastavíte si trvalý príkaz a peniaze sa vám každý mesiac investujú automaticky.
Investovať pritom môžete aj jednorazovo, a to napríklad po prijatí 13. platu, ročnej či mimoriadnej odmeny, dedičstva, daru alebo iného neočakávaného príjmu. Jednorazové investovanie vám umožní vložiť väčšiu sumu naraz, buď ako doplnok k pravidelným investíciám, alebo ako samostatné riešenie.
Aké sú výhody investovania v malých sumách?
Začať „v malom“ má mnoho výhod, najmä pre začiatočníkov. Tou prvou je napríklad nízke riziko na začiatku. Keďže neinvestujete veľkú sumu, aj prípadné výkyvy na trhu znamenajú len minimálne straty. Ďalším benefitom je efekt zloženého úročenia. Aj malé sumy sa časom zhodnocujú, najmä pri dlhšom investičnom horizonte.
Pravidelné investovanie zároveň pomáha budovať návyk a učí finančnej disciplíne, čo vedie k systematickému tvoreniu kapitálu. Výhodou je aj flexibilita, pretože výšku investície môžete kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo zmeniť fond, do ktorého investujete.
A napokon, celý proces je mimoriadne jednoduchý - s aplikáciou ČSOB SmartBanking investujete doslova pár klikmi cez smartfón.
Ako začať investovať s ČSOB?
Ak ste ešte neinvestovali, je ideálny čas začať. Na stránke ako začať investovať nájdete všetky praktické informácie aj jednoduchého sprievodcu, ktorý vás prevedie celým procesom.
V prvom kroku si vyberiete fond po otázkach na vaše ciele a preferencie, následne sa oboznámite s potrebnými dokumentami a nakoniec si nastavíte trvalý príkaz. Hotovo. Navyše, všetko vybavíte cez mobilnú aplikáciu z pohodlia domova.
Investovanie už nie je výsadou finančných expertov alebo milionárov. Je to nástroj pre každého, kto nechce nechať svoje peniaze „ležať ladom“. Aj malá suma investovaná pravidelne, vie časom priniesť veľký rozdiel. Ak chcete mať kontrolu nad svojou budúcnosťou a zároveň hľadáte spôsob, ako začať šetriť inak ako klasickým sporením, investovanie do fondov je cesta, ktorá stojí za zváženie. Nečakajte na „správny čas“, ten je práve teraz.