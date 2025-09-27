Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti BILLA.
dnes 27. septembra 2025 o 14:09
Čas čítania 2:10
Sponzorovaný obsah

PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?

ZAUJÍMAVOSTI POTRAVINY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Chlieb jedáva viac ako deväť z 10 Slovákov a Sloveniek, no obľube sa tešia aj ďalšie pekárenské výrobky.

Najnovší prieskum spoločnosti BILLA ukázal, po akých druhoch chleba siahame najčastejšie, aké sú regionálne rozdiely, ale aj to, či máme radšej sladké alebo slané pečivo. 

„Obyčajný“ chlieb nestráca na svojej popularite ani v dnešných moderných časoch – priam naopak. Podľa prieskumu o pečive* konzumuje rôzne druhy chleba viac ako 97 % ľudí. „Slovenky a Slováci najčastejšie siahajú po zemiakovom chlebe (31 %) a celozrnnom chlebe (27 %). Tretím najobľúbenejším je kváskový chlieb, nasledovaný klasickým bielym a ražným chlebom,“ vysvetľuje Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Menšia časť ľudí obľubuje aj rascový, špaldový, cereálny či tekvicový chlieb. Prieskum ukázal aj regionálne rozdiely – kým v Žilinskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji majú ľudia najradšej zemiakový chlieb, v Bratislavskom kraji vysoko vedie kváskový.

BILLA
Zdroj: BILLA

Slané pečivo má navrch, mladší preferujú čokoládu

A čo sladká verzus slaná chuť? Nový prieskum rozlúskol aj túto otázku. Jednoznačným víťazom sa stalo slané pečivo, ktoré uprednostňuje 69 % opýtaných. Chutia nám však aj sladké druhy pečiva – tie preferuje necelá tretina ľudí. „Najobľúbenejšou náplňou v sladkom pečive je čokoládová, a to pre viac ako polovicu žien a štyroch mužov z desiatich. Druhou najčastejšou sladkou náplňou je tvarohová a tesne za ňou maková, ktoré chutia viac ako tretine ľudí. Populárnou voľbou je tiež lekvárová, orechová a pudingová náplň,“ hovorí Marek Kravjar. U ľudí do 44 rokov je top náplňou čokoládová, generácie 45+ zas preferujú tradičnejšie plnky ako mak, tvaroh a lekvár.

BILLA
Zdroj: BILLA

Čerstvé pečivo priamo v predajni

Pagáče, štangle, ale aj sladké donuty, taštičky, cereálne žemle či rôzne typy chlebov. Predajne BILLA prinášajú desiatky druhov čerstvo dopečeného chutného pečiva. Vedeli ste napríklad, že za mesiac sa v BILLA predá viac ako sedem miliónov bielych rožkov? Ak by sme ich poukladali za seba, vznikol by rožkový koberec, ktorý by pokryl celú diaľnicu D1 z Bratislavy do Košíc, a ešte by zostalo aj na obchvat okolo hlavného mesta. Medzi top produkty v BILLA patria aj maslové croissanty s rôznymi sladkými náplňami – pistáciovou, čokoládovou, lieskovoorieškovou alebo slanou –  šunka-syr.

BILLA
Zdroj: BILLA

„Pečivo patrí k základným a zároveň najobľúbenejším produktom, zákazníctvo si ho u nás kupuje každý deň. Preto sa snažíme o to, aby naše pekárenské produkty boli vždy čerstvé, kvalitné a chutné. Z našej ponuky si vyberie každý – od chleba až po nové, netradičné druhy pečiva, ktorými reagujeme na meniace sa chute ľudí. Naša ponuka je lokálna, spolupracujeme s mnohými drobnými pekárstvami po celej krajine. Rovnako dbáme na sezónnosť – preto napríklad v aktuálnom jesennom období predávame aj tekvicové, škoricové či jablkové druhy pečiva,“ ozrejmuje Marek Kravjar. 

BILLA
Zdroj: BILLA

Ponuka pekárenských výrobkov v BILLA poteší všetkých gurmánov, ktorí radi objavujú nové chute. V predajniach BILLA tak nájdete aj piroh plnený makovo-slivkovou náplňou, podplamenník alebo cmarovú pletenku. Výnimočnou lahôdkou je tiež šiška plnená tradičným marhuľovým džemom. 

Odporúčané
Už 80 % domácností si môže objednať potraviny domov: Tesco Online nákupy sú dostupné aj na Orave, Zemplíne a strednom Slovensku Už 80 % domácností si môže objednať potraviny domov: Tesco Online nákupy sú dostupné aj na Orave, Zemplíne a strednom Slovensku 17. septembra 2025 o 12:15

Čerstvo pripravené pečivo, napríklad chlieb či koláče, rozvoniava aj v predajni BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave. Tá je najväčšou na Slovensku a nedávno ju otvorili po dvoch mesiacoch nepretržitej rekonštrukcie. Súčasťou vynoveného obchodu je vlastná pekáreň, ktorá denne pripravuje kváskové chleby, moravské koláče a ďalšie druhy pečiva. Modernú a výkonnú pekárenskú pec na to priviezli až z Francúzska.

BILLA
Zdroj: BILLA


* Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra 2muse. Zber dát prebiehal od 5. do 11. septembra 2025 metódou on-line panelu na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku od 18 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa veku, pohlavia, regiónu, vzdelania
a veľkosti obce.

Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
POTRAVINY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: BILLA
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
včera o 14:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
včera o 08:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
včera o 13:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj pred 3 hodinami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci dnes o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice dnes o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi včera o 18:27
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album včera o 16:28
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod včera o 14:28
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov včera o 13:31
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny včera o 12:13
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka včera o 11:34
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov včera o 10:33
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Dopravné správy Igor Matovič Doprava
Viac
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred hodinou
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
pred 2 hodinami
PRIESKUM: Voľby by v Česku jednoznačne vyhral Babiš. Vládnuce Spolu by porazil o viac ako 13 %
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
Zahraničné
pred 2 dňami
TOP 10 najhlúpejších úmrtí podľa internetu. Kto všetko bojoval o Darwinovu cenu?
pred 2 dňami
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi
včera o 18:27
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
včera o 13:00
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
včera o 10:33
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu
včera o 09:22
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov
včera o 13:31
Viac z Kultúra Všetko
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
Architektúra
dnes o 11:00
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
dnes o 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Viac z Gastro Všetko
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
Recepty
dnes o 08:10
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
Zaujímavosti
dnes o 14:09
PR správa
PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
dnes o 14:09
Chlieb jedáva viac ako deväť z 10 Slovákov a Sloveniek, no obľube sa tešia aj ďalšie pekárenské výrobky.
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
PR správa
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
dnes o 12:00
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
dnes o 11:00
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
PR správa
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
dnes o 10:00
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
dnes o 08:24
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 2 dňami
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
včera o 10:33
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
včera o 13:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 2 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
pred 2 dňami
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia